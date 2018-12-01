Стоит ли бояться чартера?

Для справки: чартеры организуют турфирмы для своих клиентов, поэтому билеты нельзя купить отдельно от тура. Такие рейсы не направляют в столицы, таково международное правило. Они приземляются в небольших аэропортах, расположенные вблизи курортов. Так, в Турции - это Анталия, Мармарис и Бодрум, в Испании - Барселона, Аликанте, Малага и даже остров Тенерифе.

Почему путешественники выбирают чартер и кто должен отвечать за их питание и размещение в отеле в случае задержки самолетов «Правде.Ру» рассказал директор одного из ведущих туроператоров Николай Козиоров.

- Каковы положительные и отрицательные моменты чартера?

- Больших нет ни плюсов ни минусов. Отличие от регулярного рейса – в билете не указана авиакомпания и время вылета. Чартерный не может быть точным. Оператор гарантирует перевозку из пункта А в пункт Б. Но не сообщается, даже какой будет тип самолета. Однако туристические компании берут на себя определенную ответственность. Подписывается контракт с перевозчиком на длительный период. Допустим на полгода - год. В документе уже обозначено и время рейса и аэропорт.

- Существует мнение, что чартеры выполняют старые убитые суда

- Нет, это абсолютно те же самые лайнеры, которые летают на постоянных направлениях. Те же экипажи и стюардессы.

- Недовольные путешественники, которые «застревают» в аэропорту в основном винят во всех бедах туроператора. Верно ли это?

- Достаточно странно, что поступают жалобы именно на турфирму. Когда человек покупает билет самостоятельно, никто же его за руку не водит по воздушной гавани. Оператор предоставляет только билет. Позаботиться о расписании и других моментах должен человек, который летит. Бывали случаи, когда турист уже прошел регистрацию и досмотр, зашел в бар выпить пива и пришел на посадку, которая закончилась несколько минут назад. Конечно, он найдет тысячу причин, чтобы обвинить в этом оператора.

- Из-за чего происходят задержки вылетов, и на что может претендовать турист, ожидая самолет?

- Причины здесь могут иметь разный характер. Это и погода, и техническая неисправность лайнера. По новым нормам закона о воздушных перевозках, если авиапассажир находится в аэропорту 3 - 4 часа ему необходимо предоставить питание. Если рейс откладывается на 6 и более часов его должны разместить в гостинице, хотя имеет ли это смысл?

- Кто должен беспокоиться о предоставлении туристу номера в отеле?

- Это должна делать авиакомпания. Но здесь получается такая патовая ситуация. Чтобы обеспечить все условия – нужно увеличить стоимость билетов. Путешественники естественно не хотят платить. Поэтому не идут на это ни перевозчики, ни турфирмы. Отсюда и задержки лайнеров и скандалы с туристами.

- Много жалоб у пассажиров на питание на борту, в чем проблема?

- Как будут туристов кормить, зависит от оператора. Зачастую он хочет сократить свои издержки и потому обед в чартерном самолете может стоить 150 рублей, в то время как в лайнере на регулярном направлении – 350. Однако, хочу заметить, что во многих европейских странах в чартерах вообще нет питания и это не вызывает каких либо проблем.

- Хотите сказать, что, несмотря ни на что чартерные рейсы будут всегда популярны?

- Безусловно. Это дешево и всегда будет пользоваться спросом. Самое главное – заранее донести до туриста всю необходимую информацию. К примеру, вы останетесь без еды на самолете, но билет будет дешевле. Тоже самое касается и аэропортов. Туристы не будут возмущаться в случае задержки рейса, если им сообщить, почему это произошло и когда они все же смогут вылететь.