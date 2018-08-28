Как выжить в Анапе

Бархатный сезон решительно наступает на пятки лету. Каждый мечтает заполучить немного южного тепла и хороших воспоминаний об отпуске. В такой момент легко поддаться ностальгии и взять билет в Анапу. Ведь для этого не нужно сложных виз и заоблачных накоплений. Действительно, улететь в город — пионерскую легенду не сложно, а вот как там выжить расскажет "Правда.Ру".

Жить или не жить

Проживание в Анапе — это стопроцентная русская рулетка. Можно снять комнату за 500 рублей в сутки (кровать старого образца, вешалка, тумбочка, удобства общие), а можно въехать в четырехзвездочный отель за 6000 тысяч на человека.

Последний вариант — это отечественная версия турецкой системы "все включено": безлимитные макароны, свиной гуляш, бар с пивом и теплой водкой. Иными словами, еда представляет собой советскую южную классику, а условия при этом вполне приличные: чистые современные номера и отличный бассейн с частным пляжем на побережье.

Гостиницы поменьше, конечно, своих пляжей не имеют, да и бассейн там максимум пару метров шириной, зато номера в них стоят куда дешевле, а креатив в интерьерах зашкаливает… Для определения этого стиля хорошо подойдет словосочетание "южно-армянский ампир". Это неповторимые пластиковые греческие богини, искусственный виноград, грандиозные вазоны с засохшими цветами, барельефы русских букв в английских словах и многое другое.

Впрочем, цена вопроса зависит вовсе не от золотой краски на дереве, а от прозаичного расстояния до моря. Кстати о море…

Море, море, мир бездонный…

Пожалуй, это последнее место в России, где на пляже продают не только кукурузу, пиво, трубочки со сгущенкой и пахлаву, но и чачу. И, пожалуй, это последнее место, где ее покупают в полдень на 30-градусной жаре.

Кроме чачи, в пляжном меню все что угодно: и мидии, и выпечка, и холодное местное вино, и пончики, и вяленая рыба. Хорошая новость в том, что стоит все это куда дешевле, чем в Крыму, а плохая в том, что отравиться несвежими мидиями и прочими изысками легче, чем искупаться. Хотя это мало кого останавливает, ведь кукуруза по 40 рублей, пирожки по 30 и молочный коктейль за 100 — аргумент весомый.

Что касается самого побережья, не верьте тем, кто утверждает, что в Анапе грязно: пляжи убирают. Бычков и пластика в песке нет. Увы, водоросли и медуз из воды убрать невозможно, они в наличии. В этом смысле ехать в заповедники близ Анапы, например, небезызвестный Большой Утриш, бесполезно: те же медузы и галька вместо песка.

Столоваться будем здесь

За последние несколько лет в Анапе сформировалось предложение для дорогих гостей. Дорогих ресторанов хватает, дешевых столовых тоже, а вот для среднего класса нет ничего. Ты либо ешь чебуреки с макаронами в столовой "Анапчанка", где все утопает в жире и советском сервисе, либо отдаешь минимум шесть тысяч за ужин на двоих в ресторане с московской командой. И тут не совсем понятно, почему черноморские устрицы стоят 500 рублей штука, хотя в Москве их можно найти по акции за 100. Сюда же отправляем осьминога за 900, мидии за 500 и прочие морепродукты. Вот и получается, что туристы попроще чистят безнадежно сухую воблу и скупают сомнительных раков на пляже, а люкс-класс оставляет круглые суммы за абсолютно московский сервис и московское же меню.

Из интересных ресторанов можно выделить Del Mare (морепродукты в меню, стильная веранда, легкие намеки на Италию в атмосфере),

"Причал 27" — тоже ресторан морепродуктов. Однако найти его почти невозможно. Локация затеряна среди частного экокомплекса, манит собственным причалом и максимально возможным для Анапы уединением.

Есть также несколько приличных ресторанов грузинской кухни — абсолютно московского качества "Мацони" и чуть менее раскрученная "Брынза". И там, и там найдете классические хинкали с хачапури и сациви, но все это будет завернуто в качественный сервис.

Дорогу покажешь?

"Лада-2115", водитель работает без навигатора, дорог не знает, приехал подработать в жаркий туристический сезон. Путает адреса: улица Ленина у него то ли в Анапе, то ли в станице Анапской. Зато уверенно сжимает руль рукой с эмалевым черным перстнем.

В общем, пользуясь такси, следует помнить: оно и правда тут дешевое (за 300 рублей можно исколесить весь город), однако навигатор в смартфоне стоит иметь свой. Это, можно сказать, залог транспортного успеха.

А вот автобусы — это идея плохая. В горячий сезон эти раскаленные железные коробки еле ползут, сваривая в своем нутре огромную толпу пассажиров. Сложно описать чувства этих несчастных людей: под палящим солнцем плавятся детские надувные единороги и фламинго, намокают футболки с надписью Russia, вспыхивают и угасают бытовые ссоры…

Экскурсионный фонтан

Чего только тут вам не предложат: крокодиловые фермы, африканские деревни, тур по пенным вечеринкам, прогулки на пиратских кораблях и прочее, и прочее… Делите все на два. Крокодиловая ферма на деле окажется бассейном с уставшими рептилиями и китайскими кошельками, пиратский корабль переполненным, клубы с пеной пустыми и запредельно дорогими (коктейль от 500 рублей).

Из всего, что предлагают торговцы впечатлениями, точно стоит выбрать поездку в поселение Абрау-Дюрсо на Императорский завод шампанских вин с тоннелями XIX века, совершенной арт-галереей и самым большим пресным озером в предместье Кавказа. Оба аквапарка Анапы неплохо оснащены. А рыбалка на яхте действительно может принести удовольствие, только если это обойдется вам дорого. Ценник тут — залог того, что яхта не будет переполнена ноющими детьми, обгоревшими зятьями и их тещами.

Анапский приговор

Город, конечно, развивается. Приличных мест становится больше. Постепенно даже самые невзыскательные туристы привыкают к определенному уровню и перестают соглашаться на меньшее. Но все же ежегодно в Анапе проводят свой отпуск четыре миллиона туристов. Именно поэтому вне зависимости от сервиса, качества и атмосферы курорт приносит немалую прибыль. Даже если встать и торговать мусором, поток людей так велик, что кто-нибудь его точно купит. И все-таки, Анапа — это не только бюджетный отдых. Это яхты Кадырова и Жириновского, рестораны закрытого типа, прогулки на частном катере и многое другое, о чем не пишут на рекламных баннерах.