Пенсионная реформа: государства нет - есть Путин?

В Госдуме 21 августа прошли слушания по пенсионной реформе. C барского стола нам бросили несколько костей, и именно их подсунет народу Владимир Путин, если, как сказал его пресс-секретарь, "захочет" ее смягчить. И не питайте надежды, что захочет, он же "царь"! Что же это были за рекомендации?

1. Предложение, озвученное ректором Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярославом Кузьминовым о прогрессивной шкале налогообложения. Это из серии "богатые должны тоже поучаствовать", но так, чтобы сами богатые этого не заметили. Это кость народу, который требует социальной справедливости. По словам Кузьминова, нужно увеличить подоходный налог для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год (150-200 тысяч в месяц) до 20 процентов. "Это даст нам примерно 50 миллиардов рублей — не самые большие деньги, но это некий (!) жест (!), который мы должны сделать по отношению к незащищенным слоям населения", — аргументировал ректор ВШЭ. По его словам, ВВП страны увеличится на один процент, если отказаться от "плоской" шкалы НДФЛ. Один процент — это, батенька, не такие уж "не самые большие" деньги, если мы и за половину процента изо всех сил боремся.

И почему бы вам не обратиться к международному опыу обеспечения социальной справедливости в скандинавских странах, Франции, Германии. Там прогрессивный налог устанавливают до 45-60 процентов. Бизнес, говорите, уйдет в тень? Так вот же где огромное поле деятельности для преодоления проблемы "денег нет", предпримите драконовские меры в этом направлении. Вон Пол Манафорт загремел на 80 лет за неуплату налогов и другие финансовые махинациии. Бизнес в России выгоден — одни уйдут, придут другие.

2. Эти 50 миллиардов рублей могут быть направлены на компенсацию уменьшения отчислений в Пенсионный фонд России (ПФР) для граждан предпенсионного возраста 55-60 лет, предложил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Я думаю, что можно стимулировать сохранение и поддержку на рабочих местах людей после 55-60 лет снижением страховых взносов", — поддержал его председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. То есть работодателю будет выгоднее иметь у себя такого работника, за которого он будет отчислять в ПФР не 22 процента, а, например, вдвое меньше. Это гораздо лучше административных мер за досрочное увольнение предпенсионеров, отстаивал свое предложение Шохин. Вопрос — а есть ли расчеты, насколько будут уменьшены отчисления? И насколько эта кость понравится предпринимателю, если женщина в 55 лет в климаксе уже не дает такую выработку, как 30-летняя. (Ау, где вы, Вероника Скворцова?)

3. Министр труда Максим Топилин предложил прописать конкретно в законе, сколько дополнительно по годам получат пенсионеры от всех изменений в системе. Поприветствуем эту кость бесстрашного министра, иначе обещания правительства могут кануть в лету или пойти по бессмысленной минимальной планке. А вообще, неплохо было бы значительно повысить пенсии авансом, чтобы показать серьезность намерений. Да, придется найти деньги, которых в ПФР нет, но это можно сделать, например, изменив порог отчислений с нефтяных доходов в Фонд национального благосостояния. Сейчас это 40 долларов за баррель. Но правительство озабочено накоплением кубышки, а Кудрин прямо заявил, что "нефтяные доходы сегодня не могут служить основанием для выплат пенсий, хотя я сам вписывал в закон о Фонде национального благосостояния, что он идет, в том числе, на задачи выплаты и сбалансированности Пенсионного фонда".

Порошенко тоже обещал взять Донбасс за три дня, но извинился хотя бы, что не взял, а Кудрину, похоже, не до извинений за невыполнение не обещаний, а закона (!). И если в России такое отношение к законам, то бесстрашие Топилина под большим вопросом.

4. Александр Шохин предложил также сохранить возраст получения льгот по достижении нынешнего пенсионного возраста. Это, вероятно, касается налога на имущество (каждый пенсионер сегодня не платит налог на одну приватизированную квартиру, один земельный участок с домом и гараж), транспортный налог. Причем сумма необлагаемого имущества составляет 300 (!) миллионов рублей. Может быть, не всем пенсионерам сохранять эти льготы?

5. К другим обсуждаемым вариантам относится снижение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63. То есть и мужчинам, и женщинам возраст выхода на пенсию поднимут на пять лет. Также вероятно увеличение переходного периода. Пока предлагается поднимать возраст выхода на пенсию для мужчин до 2028 года, а для женщин — до 2034 года. Думается, что президент учтет именно эти предложения. Ясно, четко, понятно, и расчеты не нужны. И "смягчил" вроде бы.

О качестве прошедших слушаний говорят разночтения в статистике. Так, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров подсчитал, что сейчас в России 46,5 миллиона пенсионеров. А людей, которые платят страховые взносы, — 52 миллиона человек. А вот заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин привел несколько другие цифры. "Из 80 миллионов людей работоспособного возраста отчисления в ПФР проводит только 43 миллиона человек", — сказал он. Такие разбросы в данных удивляют. И никого из представителей ПФР или властей, кто бы эту цифру уточнил, на слушаниях не было.

Удивительно также, что от правительства решился присутствовать только министр Топилин. Неужели министр здравоохранения (Вероника Скворцова), министр образования и науки (Ольга Васильева) и вице-премьер от социального блока (Ольга Голодец) не нашли время поговорить с депутатами — как известно, представителями народа. Впрочем, к чему соблюдать приличия, если и так все ясно, не правда ли?

Отметим в этой связи отсутствие реального альтернативного плана у представителей оппозиции (коммунисты, жириновцы, "эсеры"). Они ограничились чтением лирических стихов и призывами оставить все как есть, мол, и без перемен на пенсии есть деньги. Сомнительно, тогда были бы конкретные расчеты на столе у президента. Тем более, что альтернативный Кудрину экономист Сергей Глазьев числится у него советником. И где же ваши расчеты, товарищ Глазьев? Может быть, в каком-нибудь СМИ опубликованы?

Автор этой статьи погуглила — безрезультатно, зато обнаружила стенания о том, что, мол, слушания были "аппаратные" и "нас не пригласили". Но почему бы не подготовить альтернативные доклады заранее и не дать озвучить их тому же Геннадию Зюганову? Или вот было же предложение помощника Владимира Путина Андрея Белоусова по изъятию сверхдоходов у металлургических компаний. Почему бы ими не воспользоваться для контрпредложений? Там даже считать не надо. Не потому ли, что нет у нас в Думе никакой оппозиции. Невольно захочешь иметь реальную. На ум приходит только Навальный... А вам, читатель?

И где наши замечательные профсоюзы? Один прокремлевский Шохин допущен до обсуждения? Опять же, инициативы не видно, хорошей напористости в защите прав граждан.

В завершение скажем, что спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал по итогам междусобойчика, что по итогам слушаний будет создана рабочая группа. Ее возглавит заместитель председателя ГД Ольга Тимофеева, которая курирует вопросы социальной политики и первое заседание группы намечено на 24 сентября.

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