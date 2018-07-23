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Автор Редакция рубрики "Общество"

Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы

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Скандально известный прозападный политик Владимир Милов, известный своими либеральными взглядами, проанализировал все аргументы властей о "пользе повышения пенсионного возраста в России".

Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы. 389915.jpeg

Несмотря на то, что Владимир Милов известен поддержкой усиления санкций в отношении нашей страны, ряд его тезисов заслуживает внимания — безусловно, с поправкой на "прогайдаровскую" позицию.

По его словам, многие тезисы сторонников повышения пенсионного возраста требуют детального обсуждения, так как часто формулируются нахраписто и в расчете на отсутствие их критического осмысления, с попыткой задавить экспертным авторитетом.

Так, например, существует аргумент, что "другого пути увеличить пенсии нет" — это самый распространенный тезис сторонников повышения пенсионного возраста. Однако экономист уверен: он не выдерживает никакой критики, потому что опирается исключительно на нынешнюю систему финансирования пенсий — через страховые взносы в фонд оплаты труда.

Фактически это безнадежный анахронизм, и если искать средства на пенсии только здесь, то сбалансировать дебет с кредитом не удастся никогда.

В России низкие зарплаты (по данным Росстата, почти половина работающих получает менее 25 тысяч рублей в месяц, более 80 процентов — менее 50 тысяч), уже сейчас страховые взносы в ФОТ покрывают лишь менее 52 процента годовых расходов Пенсионного фонда (данные Росказначейства за 2017 год).

При этом страховые взносы в ФОТ являются мощнейшим фактором, сдерживающим рост оплаты труда и доходов россиян и создание новых рабочих мест. По данным ежегодного обзора PwC "Paying Taxes", Россия входит в десятку худших экономик мира по уровню налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.

Владимир Милов подчеркнул, что необходима трансформация Пенсионного фонда из распределительного механизма (собирающего взносы с действующих работников и перераспределяющего их на выплаты действующим пенсионерам) в капитализированный фонд-инвестор, владеющий активами и зарабатывающий на доходах от них.

По его словам, именно так работает норвежский Глобальный пенсионный фонд, являющийся крупнейшим инвестором в мире с активами более одного триллиона долларов, владеющий более одного процента мирового акционерного капитала.

Также известен аргумент властей о том, что "в других странах пенсионный возраст выше". Однако Запад шел по пути повышения продолжительности и качества жизни последовательно — и вместе с этим плавно повышался пенсионный возраст. Российское общество в своем отставании по продолжительности жизни застряло на десятилетия и лишь при Путине стало подтягиваться ближе к западному уровню.

О качестве жизни и говорить не приходится, разрыв не ликвидирован, говорить о повышении пенсионного возраста неприемлемо — у нас люди в возрасте около шестидесяти не готовы к отодвиганию срока выхода на пенсию, ни физически, ни в плане востребованности рынком труда.

Существует тезис о том, что "в России растет продолжительность жизни, значит, пенсионный возраст можно повышать". Эксперт пояснил, что совершенно не очевидно, как на динамике пенсионного возраста скажется десятилетие экономической стагнации, идущее сейчас на новый виток без всякой видимой перспективы улучшения экономической обстановки.

Ну и, конечно, есть аргумент о том, что "повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсий". Эксперт категорически опроверг последнее утверждение, напомнив, что сохраняется сегодняшний порядок, при котором правительство принимает решение об индексации пенсий "по ситуации".

Например, в 2015 году индексация пенсий составила 11,4 процента — при том, что рост цен на продовольственные товары, по данным Росстата, в январе-декабре 2015 года к январю-декабрю 2014 года составил 19,1 процента. В 2017 году была единовременная доплата к пенсии в пять тысяч рублей, в этом году — нет.

"Все решения такого рода принимает правительство, которое сегодня имеет хорошо зафиксированную историю обмана пенсионеров: сначала ввели накопительную систему, потом заморозили. Разработали систему пенсионных баллов и долго всех уверяли, как это удобно, но спустя всего три года вице-премьер Голикова говорит — забудьте", — пишет Владимир Милов.

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Темы пенсии Владимир Милов правительство РФ пенсионная реформа пенсионный возраст
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