Как мобильное приложение "Заступник" спасает тысячи детей

Руководитель проектного офиса рассказал о том, как работает "Заступник"

4:58 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Воспитание

Ежедневно множество детей оказываются в опасности, в том числе грозящей смертельным исходом. Как бесплатное приложение "Заступник" помогает спасти детей; кто может подключиться к системе; правда ли, что это приложение работает даже при выключенном телефоне, Pravda.Ru рассказал доктор экономических наук, руководитель проектного офиса Центр помощи "Заступник" Олег Шахов.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla alejandroescamilla is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

— Олег Фёдорович, расскажите, пожалуйста, что такое приложение "Заступник". В чём его уникальность?

— Мобильное приложение "Заступник" — это уникальная разработка российских IT-шников. Оно совершенно бесплатное, работает по всей России, обладает всеми функциями родительского контроля. Родитель, установив это приложение себе и ребёнку, может видеть, где ребёнок находится; может установить, где и в какое время он должен появиться:

школа, зашёл-вышел,

бассейн, зашёл-вышел,

музыкальная школа, зашёл-вышел,

домой пришёл.

Каждый раз родителю на телефон приходит сигнал. Если вдруг сигнал не пришёл, всегда можно позвонить и уточнить, что происходит.

Уникальная функция "Заступника", чего нет ни у одного приложения, — тревожная кнопка у ребёнка. Если он нажимает в течение трёх секунд на тревожную кнопку, сигнал тревоги приходит в первую очередь в круг доверия и в специальный колл-центр. Круг доверия — это ближайшие родственники. В 95% случаев проблема решается кругом доверия. Если не решается, на телефоне включается аудиофон, и родители могут послушать, что происходит вокруг ребёнка.

Какую проблему это снимает? Ведь ребенок может нажать кнопку по ошибке или из баловства.

Более 100 тысяч преступлений против детей происходит ежегодно, 40 тысяч детей похищаются или теряются, каждые 15 минут гибнет ребёнок.

Родители имеют возможность отправить сигнал в сообщество. Сообщество — это такие же родители, которые установили приложение к себе на телефон. Это проверенные волонтёры, у которых тоже есть дети.

"Заступника" начали тестировать в Омске, большое спасибо за это руководству Сибирского федерального округа. За 2022 год в Омске оказались ошеломительные результаты: снижение преступлений против детей на 34%, все 663 пропавших ребёнка были возвращены родителям живыми.

В приложении зарегистрировано уже больше 170 тысяч человек. Чем больше людей в приложении, тем больше вероятность того, что кто-то окажется в зоне 100-200 метров (именно это расстояние можно прийти за две-три минуты) и спасёт ребёнка, ведь каждая секунда дорога. Это может быть ДТП, несчастный случай. Например, недавно девочка перелезала через забор, кофта с капюшоном зацепилась, и началось удушение. Хорошо, что она успела нажать кнопку.

Важно, что тревожная кнопка работает на заблокированном телефоне, то есть ребёнку не надо нажимать "Разблокировать телефон". Более того, можно установить ещё ряд функций: например, для сигнала тревоги покачать телефон определённым образом. Это можно сделать незаметно, если находишься в опасной ситуации. Сигнал приходит даже на выключенный телефон родителю, как будильник.

Благодаря "Заступнику" за прошлый год было спасено 4,5 тысячи детей и уже в этом году более 1,5 тысячи человек.

Это приложение устанавливается и на iPhone, и на Android.

В нашем колл-центре круглосуточно по всей стране работают подготовленные люди, которые знают, как действовать в экстренных ситуациях. Они подключают службу 112, МЧС, правоохранителей, Росгвардию. Здесь используется искусственный интеллект. Потому что когда идёт драка, бабушку посылать не имеет смысла, лучше послать мужчину, который работает в ЧОПе или правоохранительных органах. "Заступник" вызывает людей, максимально полезных для ребёнка в данной ситуации.

Нашим приложением заинтересовалось Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Ведь дети попадают в опасную ситуацию ещё и по медицинским причинам. Больше миллиона детей у нас с диабетом второго типа. Ребёнок побежал за автобусом, сахар упал, ему нужна помощь, он может нажать на кнопку и позвать людей на помощь. Ещё 2,5 миллиона детей — эпилептики. Есть и другие заболевания, при которых детям тоже нужна помощь.

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