Рождество на небесах, кони, лебеди и свиньи: как богачи стараются впечатлить окружающих

Теперь в России причуды богатых никого не удивляют

6:04 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

За последние тридцать лет было немало сообщений о том, как наши отечественные нувориши погибают на своих суперджетах, спорткарах и морских катерах, которые почему-то ревут стотысячными движками на Москве-реке. Ну, что делать. Сегодня их время. Другое дело, что они забирают жизни наших друзей, близких и просто оказавшихся не в то время и в не нужном месте граждан России.

Фото: factroom.ru

Правда, наши богатые платят и за свой риск. Интересно, сколько за себя, а сколько в налоговую копилку государства? Если их доходов сегодня хватит на десяток тысяч предпенсионеров. А последние все ищут в темной комнате, куда же пропали мои миллионы за 40 лет. Как римский император Август, бегая по Риму, кричал своему полководцу: "Вар, отдайте мои легионы". Германцы разбили эти легионы. Но наши предпенсионеры не президенты и не римские императоры. Так что пока порадуемся за причуды богатых. А они бывают забавны. Правда, и не весьма безопасны. Для нас, по крайней мере.

Рождество на небесах

"Частенько, мы не замечаем друг друга, занимаясь жизненной рутиной. А если и отвлекаемся, то только на телезвезд из дешевых сериалов"", — откровенничала француженка Яник Рочетен, сидя в домике, который был подвешен над быстрыми водами Роны в районе Лиона.

Она пользовалась не меньшим успехом у соплеменников, нежели герои любого сериала или стэнд-апа. Ее очень богатый муж Генрих Рочетен, попавший шесть раз в книгу рекордов Гинннеса от Франции, постоянно удивлял мир — вместе с женой прожил в подвешенном доме на высоте 90 метров целых 18 дней.

"В те дни Радио Франс три раза в день брало у нас интервью", — с восторгом вспоминает Яник, говоря о том, что немало знаменитостей хотело бы попасть на канатном мотоцикле в их домик на Рождество.

Даже сам директор местного диснеевского ресторанчика, невзирая на боязнь высоты, привез семье Рочетен рождественского цыпленка.

Сам месье Рочетен любит рассказывать о своем домике над Роной, сообщая журналистам, что его каркас сделан из железа и дерева, который весит одну тонну. В домике есть все, начиная от балкончика и кончая спальней, кухней и туалетом. Обычный домик, если бы не висел он на высоте девятого этажа типовой блочной многоэтажки.

На вопрос журналистов, зачем ему было рисковать, поселившись в таком шатком сооружении, Генрих ответил, что хотел оригинально встретить свое 50-летие. Правда на такой высоте, по словам месье Рочетена, его все же достает главный недоброжелатель — ветер. Главное, что домик не упал и не придавил десяток зевак. Полагаю, что нынешние СМИ очень горевали по этому поводу.

Не удивляйтесь, если среди гостей увидите свинью

Причуды богатых хорошо известны: о них пишут в газетах, показывают по телевидению, рассказывают в анекдотах. Даже наши нувориши могли еще недавно себе позволить заказать на день рождения Майкла Джексона или Элтона Джона. Отечественные "звездули" котируются пониже. Но и этого им хватает, чтобы сегодня удрать из России. Другие справляли свои корпоративы или свадьбы в подводной лодке. Но оказывается, это еще цветочки. Ягодками стали богачи, которые прославились или своей безумной любовью к братьям меньшим или желанием шокировать публику экстравагантной выходкой. Среди их приглашенных на званные ужины и юбилеи можно было увидеть визжащих свиней, блеющих овец, меланхоличных коров и даже лошадей.

В 1873 году 72 гостя предпринимателя Генри Лукмейера открыли от удивления рот, увидев в нью-йоркском ресторане "Дельмонико" четырех лебедей, которые плескались в восьмиметровом бассейне, вделанном в центр огромного овального стола. А в самом ресторане сотни птичек, сидящих в золотых клетках, распевали свои арии, заглушая ресторанный оркестр.

В 1927 году богачка Эльза Максвелл превратила в хлев отель "Уолдорф-Астория". В сельской вечеринке приняли активнейшее участие 12 откормленных свиней и огромный боров по кличке Огайо. Публика в страхе носилась по танцзалу, пытаясь увернуться от разбушевавшихся свинок, которым по вкусу пришлись газовые дамские платья.

Алмазный король Джим Брейди, снявший в 1905 году на вечер один из отелей Нью-Йорка за 100 тысяч долларов, пригласил в качестве почетного гостя скаковую лошадь по кличке "Золотая пята".

Другой эксцентрик, британский аристократ по прозвищу "Сумасшедший сквайр из Хелстсона", кормил своих 60 кошек и 2000 собак куриными стейками и шампанским. Говорят, что в начале прошлого века он не раз благодарил свою лошадь за хорошую прогулку верхом стотысячной (о цене) бутылкой вина.

В 1903 году миллионер, владелец скаковых конюшен некто Биллингс, любил приглашать своих питомцев на танцы в дорогие дансинги. Обычно его гости въезжали в ресторан на лошадях и поднимались, не слезая с лошадей, эскалатором в банкетный зал. Во время обеда, мужчины — женщин Биллингс не любил — ставили на конские головы тарелки, а бутылки находились в седельных сумках. Говорят, что лошади на банкетах вели себя в отличие от максвелловских свиней очень элегантно: не ржали, не били копытами, не пытались скинуть с себя тарелки с едой.

Эпилог

Сегодня, когда мы видим рекламу "отелей" для своих питомцев за деньги, которые и не снились большей части граждан страны, это не должно удивлять. Кстати, отправить стариков в богадельню намного дешевле. Главное не надо забывать, что кроме четырехлапых рядом ходят и двулапые. И не их вина, что они не могут позволить грохнуться на французском сверхвуковом "Фальконе" за миллион долларов.

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