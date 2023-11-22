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Антон Бакетов

Биотехнолог: учёные России пока только доказывают безопасность насекомых в пище

5:19
Общество » Практика

В Европе разрешили людям употреблять в пищу насекомых. Когда подобное произойдёт в России; почему насекомых будут при этом "делить на части"; кто будет "подопытными кроликами" при оценке безопасности насекомых для людей, Pravda.Ru рассказала завлабораторией оценки безопасности биотехнологий и новых источников пищи ФИЦ питания и биотехнологии Надежда Тышко.

Биотехнолог: учёные России пока только доказывают безопасность насекомых в пище
Фото: Нейросеть Шедеврум

— Надежда Валерьевна, минпромторг разрешил добавлять в сельхозпродукцию мух породы чёрная львинка, её личинки и яйца. Почему именно это насекомое разрешили использовать?

— Это пока разрешено для использования в кормах животных, а не в пище человека. Для питания человека действует другое законодательство, ЕАЭС, оно более строгое.

В соответствии с законодательством, ещё ни одной пищевой продукт, полученный из насекомых, не был разрешён для использования в России или в ЕАЭС. Но в Европе и Штатах набирает обороты тренд использования пищевых насекомых.

В Европе уже несколько видов насекомых разрешены для использования в питании человека. Мы в этом плане более консервативны и стараемся максимально всё проверить, прежде чем выводить на продовольственный рынок.

Чёрная львинка относится к пищевым насекомым, которых уже используют в Африке, Южной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, то есть чёрная львинка уже имеет историю безопасного использования человеком в пищу. Скорее всего, минпромторг выбрал её случайно, потому что также могли быть выбраны разрешённые в Европе:

  • большой мучной хрущак,
  • сверчок домовый (сверчок домашний),
  • смоляно-бурый хрущак.

— Насекомые, которых вы перечислили, могут в скором будущем внести в реестр разрешённых биодобавок?

— Биодобавки — это другой вид пищевой продукции, они имеют в составе вещества, которые оказывают полезное биоактивное действие. Если говорить о пище, то мы рассматриваем использование в питании человека продукции из насекомых. Эту работу мы ведём уже порядка четырёх лет. Но всё достаточно сложно, потому что насекомые оказались не таким простым объектом, как мы думали.

Мы должны в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза доказать их безопасность для человека. Сейчас мы проводим все максимальные пролонгированные исследования на нескольких поколениях. Оцениваем безопасность, в том числе токсичность и аллергенность.

— Врачи говорят, что хитиновые оболочки насекомых представляют угрозу для мозга и нервной системы. Это так?

— Хитиновые полисахаридсодержащие оболочки похожи по составу на пищевые волокна, они не усваиваются, а проходят транзитом через наш желудочно-кишечный тракт, поэтому никаким образом попасть в кровоток не могут.

Исходя из наших исследований, скорее всего, насекомые являются источником полноценного белка. Мы проанализировали белок, провели изучение его биологической ценности и показали, что белок потенциально интересен для использования в пищу.

Скорее всего, мы не будем добавлять личинки в перемолотом виде в продукты, а будем выделять энтомопротеин и уже его добавлять в продукты.

То есть мы будем разбирать личинки на части, выделять отдельно жир, отдельно белок и уже в таком виде использовать. То есть никаких лапок, усиков в пище никто никогда не встретит. Подход будет таким же, как к сое. Ведь у сои тоже используют отдельно изолят соевого белка, отдельно соевое масло.

— Как вы будете проверять влияние в долгосрочной перспективе насекомых на организм человека? Кто будет участвовать в экспериментах в качестве "подопытных кроликов"?

— Мы используем традиционные биологические модели, на которых изучаем токсичность, аллергенность. Это лабораторные животные, которых мы определённым образом готовим. Это целая наука:

  • как проводить исследования,
  • какие показатели смотреть,
  • какие должны быть животные,
  • с какими характеристиками.

Мы уже провели исследования на трёх поколениях, изучали чёрную львинку. Исследования показали неплохие результаты в плане безопасности, всё потомство развивалось нормально. Сейчас формируется система оценки безопасности. Когда мы её окончательно утвердим, тогда сможем гарантировать, что после всех исследований безопасности продукция не будет никоим образом влиять на человека.

— Произойдёт ли удешевление продуктов, раз насекомых выращивать намного дешевле, чем скот?

— Это не дешевле, потому что личинки в чистом виде использоваться не будут, из них будет выделяться протеин, то есть нужна целая промышленность, которая будет его выделять. В стоимость конечного продукта будет входить много составляющих. И к выращиванию насекомых тоже будут очень серьёзные требования: к ветеринарному содержанию насекомых, корму, который они потребляют. Придётся соблюдать всё даже более жёстко, чем в обычном сельском хозяйстве.

Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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