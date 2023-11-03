Национальное достояние Аллу Пугачёву затравили общественники

6:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Примадонна остаётся Примадонной. К ней приковано внимание россиян, и оно полярно разделилось. Ключевой момент — умение читать первоисточники и не поддаваться стадному чувству.

Фото: http://fan-club-alla.ru/

Две версии причин возвращения Пугачёвой

Стало известно, что Алла Пугачёва вернулась в Россию без супруга Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) и детей (близнецы Гарри и Елизавета 10-ти лет). Семья около года назад переехала в Тель-Авив. Причиной отъезда послужила позиция Галкина с осуждением начала СВО на Украине, Пугачёва сказала, что поддерживает мужа. Война между Израилем и Палестиной, начавшаяся 7 октября, заставила их переехать на греческий Кипр.

По данным Shot, со ссылкой на источники, цель нынешнего визита Пугачёвой — составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с детьми. Вопрос вертится вокруг собственности — имения в подмосковной деревне Грязь, которое якобы принадлежит, по завещанию, Галкину. По некоторым данным, артистка также может посетить церемонию прощания с народным артистом дирижёром Юрием Темиркановым, который скончался накануне. Её прежний приезд был связан с прощанием со скончавшимся модельером Валентином Юдашкиным.

Другую версию озвучил шоумен Стас Барецкий. Он сообщил, что певица на грани развода, и он "вернул, посовещавшись с партерами", ей замок в Грязях. То есть, по этой версии, имение было продано.

"Он великая женщина, пусть живёт в замке, раз приехала навсегда", — сказал шоумен.

"По делам их судите их"

Те из россиян, кто сознательно жил в 70-е, 80-е годы, будут всегда относиться к Пугачёвой положительно. Трудно предположить, что может изменить это мнение.

Рассказывали в Советском Союзе такой анекдот, что "Леонид Брежнев — мелкий политический деятель времён Аллы Пугачёвой". Он очень точно передаёт отношение советского народа к Примадонне. Если сравнивать по значимости, то её победа в Болгарии в 1975 году с песней "Арлекино" — это как победа сборной команды СССР по баскетболу над американцами в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене.

Поэтому не надо удивляться реакции Дмитрия Пескова с целованием руки Примадонны на похоронах Юдашкина и словами, что "любой российский гражданин всегда свободно возвращается на свою Родину и так же свободно её покидает".

Уверены, что Песков выражает отношение к Пугачёвой и Владимира Путина, и здесь "пургу не несёт".

Но поколения 90-х и последующих годов Пугачёву уже воспринимают по-другому. Она уже для них не Примадонна, её триумфа и триумфа страны они не помнят, а считают её отъезд и поддержку Галкина предательством России. Хотя она поступила по-христиански — как известно, на первом месте у женщины должен быть Бог, на втором — муж, а потом дети.

Что на самом деле сказала Пугачёва о России

Очень важно, прежде чем осуждать, читать первоисточники. Приводим её точное сообщение в СМИ.

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", — написала Алла Пугачева.

Что здесь налицо? Любовь к России, любовь к мужу, желание его стабилизировать, поддержать, защитить. По поступку — не Павлик Морозов Алла Пугачёва, и состава преступления в её словах нет, поэтому СК РФ бессилен. С другой стороны звучит мнение элит, отличное от мнения народа, но это данность для всех элит. Вот недавно олигарх Михаил Фридман покаялся и был прощён, не исключено, что мудрая Пугачёва тоже извинится и будет прощена.

Гораздо меньше сочувствия вызывают оскорбившиеся "общественники", которые требуют задержать и допросить Пугачёву на предмет "финансирования ВСУ". Заявление от них поступило в СК и МВД. По их мнению, Пугачёву надо судить по административной статье "Публичное оскорбление в интернете", когда она ответила им фразой "были холопами, стали рабами".

Свободу Алле Пугачёвой!

Теперь посмотрим, что конкретно сказал Галкин. 24 февраля 2022 года он написал в соцсети.

"С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!".

В апреле 2022 года Галкин сообщил, что собирается перечислить часть заработка с концертов украинским беженцам.

Неприятно. Но беженцы — это гуманитарная проблема. А вот почему общественники закрывают глаза на помощь Украине со стороны союзников РФ по ОДКБ и ЕАЭС? Почему они не требуют от российских властей санкций на Казахстан за "юрты незалежности" или на белорусские компании, работающих на российском рынке и направляющих финансовую поддержку ВСУ? Ответ очень простой — потому что хайпануть на этом нельзя.

Эти общественники — не холопы, они Швондеры. Был такой популярный лозунг в СССР "Свободу Анжеле Дэвис!". Он стал настолько популярным, что в обиходе в него вкладывалось понятие гораздо большее, чем выход из тюрьмы. Весьма кстати и в случае Пугачёвой. Пожелаем Алле Борисовне удачи и спокойной жизни в России. Так и будет.

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