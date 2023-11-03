Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Национальное достояние Аллу Пугачёву затравили общественники

6:20
Общество

Примадонна остаётся Примадонной. К ней приковано внимание россиян, и оно полярно разделилось. Ключевой момент — умение читать первоисточники и не поддаваться стадному чувству.

Национальное достояние Аллу Пугачёву затравили общественники
Фото: http://fan-club-alla.ru/

Две версии причин возвращения Пугачёвой

Стало известно, что Алла Пугачёва вернулась в Россию без супруга Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) и детей (близнецы Гарри и Елизавета 10-ти лет). Семья около года назад переехала в Тель-Авив. Причиной отъезда послужила позиция Галкина с осуждением начала СВО на Украине, Пугачёва сказала, что поддерживает мужа. Война между Израилем и Палестиной, начавшаяся 7 октября, заставила их переехать на греческий Кипр.

По данным Shot, со ссылкой на источники, цель нынешнего визита Пугачёвой — составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с детьми. Вопрос вертится вокруг собственности — имения в подмосковной деревне Грязь, которое якобы принадлежит, по завещанию, Галкину. По некоторым данным, артистка также может посетить церемонию прощания с народным артистом дирижёром Юрием Темиркановым, который скончался накануне. Её прежний приезд был связан с прощанием со скончавшимся модельером Валентином Юдашкиным.

Другую версию озвучил шоумен Стас Барецкий. Он сообщил, что певица на грани развода, и он "вернул, посовещавшись с партерами", ей замок в Грязях. То есть, по этой версии, имение было продано.

"Он великая женщина, пусть живёт в замке, раз приехала навсегда", — сказал шоумен.

"По делам их судите их"

Те из россиян, кто сознательно жил в 70-е, 80-е годы, будут всегда относиться к Пугачёвой положительно. Трудно предположить, что может изменить это мнение.

Рассказывали в Советском Союзе такой анекдот, что "Леонид Брежнев — мелкий политический деятель времён Аллы Пугачёвой". Он очень точно передаёт отношение советского народа к Примадонне. Если сравнивать по значимости, то её победа в Болгарии в 1975 году с песней "Арлекино" — это как победа сборной команды СССР по баскетболу над американцами в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене.

Поэтому не надо удивляться реакции Дмитрия Пескова с целованием руки Примадонны на похоронах Юдашкина и словами, что "любой российский гражданин всегда свободно возвращается на свою Родину и так же свободно её покидает".

Уверены, что Песков выражает отношение к Пугачёвой и Владимира Путина, и здесь "пургу не несёт".

Но поколения 90-х и последующих годов Пугачёву уже воспринимают по-другому. Она уже для них не Примадонна, её триумфа и триумфа страны они не помнят, а считают её отъезд и поддержку Галкина предательством России. Хотя она поступила по-христиански — как известно, на первом месте у женщины должен быть Бог, на втором — муж, а потом дети.

Что на самом деле сказала Пугачёва о России

Очень важно, прежде чем осуждать, читать первоисточники. Приводим её точное сообщение в СМИ.

"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком. Настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни и свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", — написала Алла Пугачева.

Что здесь налицо? Любовь к России, любовь к мужу, желание его стабилизировать, поддержать, защитить. По поступку — не Павлик Морозов Алла Пугачёва, и состава преступления в её словах нет, поэтому СК РФ бессилен. С другой стороны звучит мнение элит, отличное от мнения народа, но это данность для всех элит. Вот недавно олигарх Михаил Фридман покаялся и был прощён, не исключено, что мудрая Пугачёва тоже извинится и будет прощена.

Гораздо меньше сочувствия вызывают оскорбившиеся "общественники", которые требуют задержать и допросить Пугачёву на предмет "финансирования ВСУ". Заявление от них поступило в СК и МВД. По их мнению, Пугачёву надо судить по административной статье "Публичное оскорбление в интернете", когда она ответила им фразой "были холопами, стали рабами".

Свободу Алле Пугачёвой!

Теперь посмотрим, что конкретно сказал Галкин. 24 февраля 2022 года он написал в соцсети.

"С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!".

В апреле 2022 года Галкин сообщил, что собирается перечислить часть заработка с концертов украинским беженцам.

Неприятно. Но беженцы — это гуманитарная проблема. А вот почему общественники закрывают глаза на помощь Украине со стороны союзников РФ по ОДКБ и ЕАЭС? Почему они не требуют от российских властей санкций на Казахстан за "юрты незалежности" или на белорусские компании, работающих на российском рынке и направляющих финансовую поддержку ВСУ? Ответ очень простой — потому что хайпануть на этом нельзя.

Эти общественники — не холопы, они Швондеры. Был такой популярный лозунг в СССР "Свободу Анжеле Дэвис!". Он стал настолько популярным, что в обиходе в него вкладывалось понятие гораздо большее, чем выход из тюрьмы. Весьма кстати и в случае Пугачёвой. Пожелаем Алле Борисовне удачи и спокойной жизни в России. Так и будет.

Читайте по теме: Марков о возвращении Пугачёвой в Россию: "В личной жизни у неё проблем никаких не будет"

В Сеть попало, как Алла Пугачёва вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь

Портниха Любовь Аксёнова раскрыла суть отношений Пугачёвой с Галкиным*: различаются по характеру

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы алла пугачёва максим галкин
Новости Все >
У Нурлана Сабурова родился третий ребёнок, появление на свет которого он держит в тайне
Ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов
Раскрыты условия роста биткоина в десять раз
Косметолог рассказала, как избавиться от отечности лица
Четверо детей стали жертвами пожара в Мордовии
Эндокринолог Павлова рассказала, как сбросить весь без физических нагрузок
Врач Харлов назвал металлический привкус признаком рака
Война в Израиле может вызвать рост европейской инфляции
Оскорбил и толкнул: женщина пожаловалась на неадекватного водителя маршрутки в Тюмени
Врач Ситников назвал причиной развития рака повышенную тревожность
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Обнародован список звёзд сериалов на ТНТ, раскритиковавших СВО на Украине
Троянова, Кузина, Кещян: кто из звёзд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО
Покинутый Пугачевой Галкин* сделал заявление
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Названы продукты, которые ухудшают память
ВСУ будет помогать НАТО захватить Калининград
ВСУ будет помогать НАТО захватить Калининград
Последние материалы
Раскрыты условия роста биткоина в десять раз
Косметолог рассказала, как избавиться от отечности лица
Четверо детей стали жертвами пожара в Мордовии
Эндокринолог Павлова рассказала, как сбросить весь без физических нагрузок
Врач Харлов назвал металлический привкус признаком рака
Война в Израиле может вызвать рост европейской инфляции
Оскорбил и толкнул: женщина пожаловалась на неадекватного водителя маршрутки в Тюмени
Врач Ситников назвал причиной развития рака повышенную тревожность
Россельхознадзор ограничил импорт животных из Нидерландов в Россию
Национальное достояние Аллу Пугачёву затравили общественники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников