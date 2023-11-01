Олигарх Михаил Фридман назвал свои миллиардные инвестиции в Англию ошибкой

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Российский бизнесмен Михаил Фридман пожалел о том, что отправлял свои капиталы в Великобританию.

Фото: wikipedia.org by Антон Носик is licensed under CC BY 3.0

Фридман объяснил в интервью агентству Bloomberg свое решение покинуть Великобританию.

"Мне не оставили выбора, меня выдавили. Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой", — скзазал банкир.

К такому же выводу пришёл соратник Фридмана Пётр Авен. Он во время допроса в лондонском аэропорту заявил полицейским, что инвестировал в Великобританию "по ошибке".

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что Владимир Путин простил вернувшегося в Россию Фридмана.