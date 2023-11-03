Марков о возвращении Пугачёвой в Россию: "В личной жизни у неё проблем никаких не будет"

0:33 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков считает, что Алле Пугачёвой ничего не грозит в России, так как у нас "мягкая либеральная страна".

Фото: Инстаграм Аллы Пугачёвой

Марков уверен, что Пугачёвой позволят спокойно жить в Москве.

"Общественной активности у неё не будет. А в личной жизни у неё проблем никаких не будет", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в России нет жёсткой диктатуры.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение Аллы Пугачёвой в Россию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.