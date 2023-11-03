Политолог Сергей Марков считает, что Алле Пугачёвой ничего не грозит в России, так как у нас "мягкая либеральная страна".
Марков уверен, что Пугачёвой позволят спокойно жить в Москве.
"Общественной активности у неё не будет. А в личной жизни у неё проблем никаких не будет", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в России нет жёсткой диктатуры.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение Аллы Пугачёвой в Россию.
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