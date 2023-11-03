Некогда известная исполнительница Алла Пугачёва вернулась из-за границы и сегодня, 3 ноября, въехала в свой замок в деревне Грязь.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, предоставив видео приезда домой Примадонны.
Напомним, она Пугачёва заехала на территорию России через КПП в Псковской области. После этого поездом она добралась в Москву. И всё это время в замке проходила подготовка к приезду хозяйки.
Пока неизвестно, надолго ли Пугачёва приехала в Россию, и какие у неё планы.
В июне шоумен Стас Барецкий рассказывал, что купил замок Пугачёвой и сделает там крематорий.
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