В Сеть попало, как Алла Пугачёва вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Некогда известная исполнительница Алла Пугачёва вернулась из-за границы и сегодня, 3 ноября, въехала в свой замок в деревне Грязь.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Аллы Пугачевой

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, предоставив видео приезда домой Примадонны.

Напомним, она Пугачёва заехала на территорию России через КПП в Псковской области. После этого поездом она добралась в Москву. И всё это время в замке проходила подготовка к приезду хозяйки.

Пока неизвестно, надолго ли Пугачёва приехала в Россию, и какие у неё планы.

В июне шоумен Стас Барецкий рассказывал, что купил замок Пугачёвой и сделает там крематорий.

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В Сеть попало, как Алла Пугачёва вернулась в свой замок в подмосковной деревне Грязь