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Инна Новикова

Историк: такие акции, как в Дагестане, будут повторяться

4:10
Общество » Практика

Как Запад срежиссировал радикальные выступления в Дагестане, можно ли предотвратить их в будущем и почему России нужна новая элита — взамен горбачёвско-ельцинской, которая развалила Советский Союз, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН, д. ист. н. Борис Долгов.

Историк: такие акции, как в Дагестане, будут повторяться
Фото: openverse by Александр Попов is licensed under CC BY-SA 3.0

— Борис Васильевич, события в Дагестане потрясли многих. На Западе говорят о том, что антисемитизм — якобы государственная политика России. Мы понимаем, что это провокация. Как вы оцениваете эти события?

— События в Дагестане несовместимы с тем, чем должна жить Россия. Напомню совершенно правильные заявления руководства Чеченской Республики, политологов и учёных о том, что палестино-израильский конфликт спровоцирован политикой руководства Израиля. На народ Израиля не нужно возлагать ответственность за действия израильского руководства.

События в Дагестане были срежиссированы извне.

Конфликт на Украине — это серьёзнейшая опасность для России. Мы наблюдали убийства наших видных политических деятелей, террористические акты против нашей инфраструктуры, в том числе атаку на Курскую атомную станцию. И то, что произошло в Дагестане, было спланировано западными спецслужбами совместно с украинскими.

Не надо питать иллюзий о том, что произошли эти события, их подавили, уже идёт расследование, будут привлечены к ответственности зачинщики, и на этом дело кончится. Нет, не кончится.

Лидеры Запада не раз говорили о том, что кризис на Украине — это для них шанс нанести стратегическое поражение России. Их цель — распад, дезинтеграция России.

На это направлены усилия Запада. Дагестан — это первый звонок. Запад спланировал и реализовал не только антисемитские выступления, но и выступления против государственных структур — аэропорта, машин спецслужб. Это антигосударственные, антиправительственные действия. И это то, чем Запад хочет разрушить Россию.

— Очевидно, был фейк, что беженцев из Тель-Авива везут в Дагестан. Хотя это был обычный регулярный рейс. Мария Захарова, официальный представитель МИД, сказала, что это дело рук русофобов, которые приехали в Дагестан с Украины. Никто ведь не проверял, русофобы они или русофилы. И сейчас у нас появилась некая "пятая колонна".

— Это вопрос к работе наших спецслужб. Политическая система в России во многом состоит из тех людей, которые были выходцами из горбачевско-ельцинской среды, к сожалению. Эти люди смотрят с либерально-демократических позиций 1990-х, они были нацелены на разрушение нашего государства, что они и сделали. А сейчас нужна новая элита, нужны люди, которые нацелены:

  • на сохранение,
  • дальнейшее развитие России.

Нужна новая кровь, которая действительно смогла бы что-то делать.

Во-первых, необходимо осуществлять контроль сил, которые стоят за такими событиями. Ведь был известен этот дагестанский русофобский канал, известны его владельцы. Но на них не обращали внимания, мол, это свобода слова, либеральная мысль. Тем более очень странно, как эти русофобствующие элементы, связанные с украинскими спецслужбами, оказались в Дагестане. Ведь для этого они должны были выехать с Украины, проехать через всю Россию. Это вопрос к структурам, проверяющим лиц, которые направляются с Украины в качестве беженцев или даже получают российские паспорта. Сейчас на новых территориях получают российские паспорта, значит, нужен больший контроль, усиление наших правоохранительных структур, которые должны этим заниматься.

Во-вторых, в противодействии антирусофобской пропаганде важна роль СМИ. Нельзя допускать межнациональных противостояний.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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