Капсулы времени из СССР вызывают слёзы искренностью писем

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По всей стране продолжается вскрытие "капсул времени"- после 100-летия Октября (в 2017 году) подходят сроки, указанные на капсулах в Воронеже и Пскове, Калининграде, Крыму и Сибири.

Фото: Wikipedia.org/wiki/Капсула_времени

Размещенные в стенах домов, на предприятиях и даже на пустырях (которые наши предшественники мечтали видеть скверами и проспектами) непроницаемые ящики хранят те искренние, хотя и кажущиеся нам наивными мечты, желания и планы из пятидесятых, семидесятых и даже начала восьмидесятых годов.

Послания потомкам писали все. Конечно, капсулы партийных работников и властей "отличались" унылой бюрократической отчётностью о стройке, надоях и выпуске продукции, а также обсуждениями "вечности дела Ленина".

Зато невероятно душевными (или по-простому изобретательными) кажутся капсулы, написанные пионерами и комсомольцами, обычными рабочими, колхозниками, пенсионерами, и т.д. - теми, кого не заставляли "добровольно-принудительно" писать в будущее.

В основном в капсулах времени в 50-70 годах мечтали (и верили!) о прорывах:

В космосе - освоение Луны, Марса, Венеры, города и базы, выход в дальний космос, контакт с другими разумными существами

В медицине - лечение всех болезней, инвалидностей, продление активной жизни "в бесконечность"

В мировой политике - объединение наций, всеобщий коммунизм, отсутствие войн и запрет на них, оружие массового поражения - только для защиты от космических угроз.

В победу над "мировым империализмом и сионизмом, разжигающими войны по всему миру".

При этом в некоторых извлечённых записях можно прочесть светлую зависть к потомкам: "ты можешь слетать на каникулы на Луну, а потом ждать маму-врача и папу-строителя из марсианского города", надежду: "у вас в будущем не будут хлестать водку и мужья не будут пить".

Ещё - "ты точно носишь пионерский галстук и убегаешь тайком купаться на лунный карьер, не любишь рыбий жир, зато бесплатно ешь мороженное и учишься во сне, а "домашку" делают роботические роботы (так в оригинале)".

Есть и очень грустные, и неподцензурно весёлые "приветы в будущее":

Письмо 13-летней девочки, надеющейся: "в твоем 2020-2025 году моя мама бы точно не умерла от рака, дядю Лешу не завалило бы в шахте, а папа не бросил бы нас и ты бы никогда не жил в детдоме". Мечты: "у тебя, наверное, есть телефон с киноэкраном, чтобы видеть кому звонишь, собственная квартира больше 20 метров, все ленты и пластинки "Битлов" и вам с любимой вино привозит синий вертолётик!".

"Мы завидуем вам, нашим потомкам, потому что вы живете в прекрасном Коммунизме, который начали строить мы, и летаете в Космос, в который начали летать мы!" - звучит в посланиях ещё одной капсулы времени.

"Люди часто плачут, читая пронзительно искренние мечты и светлые слова, которые написаны более полувека назад", - отмечают журналисты "НТВ", рассказывая о вскрытии нескольких "капсул времени".

Безусловно, никто из советских граждан прошлого не мог и подумать о развале сверхдержавы, поэтому в посланиях описываются "сады в Заполярье", "говорящие дельфины в Крыму" (который навсегда вернулся в РФ после трагедии 80-90-ых годов), винодельни в советской Грузии, альпинизм и пленэры в скалистой советской Армении.

И, конечно, не обошлось без пожеланий "быть достойными предков, сохранивших и передавших нам великую страну, победивших фашизм", "делать зарядку, "пить (алкоголь) в меру", "сдавать ГТО" (это снова вернулось в РФ), "служить в армии, если она ещё есть, и быть готовым защитить Родину".

Кстати, скоро (в 2025) случится 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне - а ведь в победном 1945 году наши прадеды, деды (а у кого-то и отцы) тоже закладывали послания в будущее...

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