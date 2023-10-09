Историк из Новороссийска подготовила к печати брошюру "393 дня Новороссийского противостояния"

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Полностью захватить город гитлеровцам так и не удалось. Вермахт не смог использовать Новороссийск ни в качестве порта, ни как стратегически важную отправную точку для рывка в Закавказье вдоль Черноморского побережья. Больше года шли ожесточенные бои за город, которые унесли десятки тысяч жизней наших бойцов. А в самом городе чудом выжила лишь одна семья… Новороссийск практически весь лежал в руинах.

Фото: Pravda.Ru

События восьмидесятилетней давности изучаются до сих пор, открываются малоизученные факты, появляются новые документы. Тамара Юрина занимается исследованиями военных событий много лет, она рассказала Pravda.Ru о своей новой книге.

— Тамара Ивановна, на эту тему много лет назад у Вас вышла книга "Новороссийское противостояние 1942-1943 гг", а "393 дня" — это дополнение или какие-то новые материалы?

— Это ни то и ни другое. Небольшая книжечка "393 дня" — научно-популярная брошюра. В сжатой форме в ней излагаются основные события Новороссийского противостояния, которое продолжалось триста девяносто три дня. В основу книги положен сценарий фильма "Малая земля. Как это было…", который мы делали с режиссёром Олегом Берединым несколько лет назад. Дополнительно в неё вошли современные фотографии, а также уникальные фотографии военного корреспондента Евгения Халдея, который был участником боёв за Новороссийск. В нашем историческом заповеднике хранится более трёхсот подлинников и негативов, которые Евгений Халдей лично подарил, когда приезжал в Новороссийск.

А что касается первой книги, "Новороссийское противостояние", то она давно разошлась, её очень быстро раскупили, и меня в городе постоянно спрашивают, выйдет ли она снова. Единственный экземпляр в библиотеке не выдают на руки. Конечно, я обязательно должна её переиздать с некоторыми дополнениями. Эта монография долго осмысливалась, материал фактически собирался с 1978 года, а книга вышла в 2008 году. Но переиздание также будет дополнено фотографиями Евгения Халдея.

— А как долго военный корреспондент Евгений Халдей снимал в Новороссийске?

— С марта по сентябрь сорок третьего года он находился в гуще события на Малой земле, также ему удалось заснять штурм Новороссийска, поэтому в фондах Новороссийского музея хранятся совершенно уникальные снимки. Недавно в Москве на выставке "Евгений Халдей: эпоха в кадрах" я вновь встречалась с его дочерью, с которой дружим уже несколько лет. А. Е. Халдей передала мне еще несколько фотографий, негативов и артефактов. В нашем музее благодаря дочери фотографа год назад состоялась уникальная выставка, посвящённая "Ночным ведьмам", летчицам, которые участвовали в боях за Новороссийск. Халдей много снимал их и во время сентябрьских боев 43-го и уже после войны.

На основе подлинных работ фотографа мы подготовили вариант передвижной выставки, которую предлагаем не только музеям, но и школам Краснодарского края.

А ещё в октябре в Новороссийске на камерной сцене городского театра начинается большой кинолекторий для студентов и школьников, посвященный 80-летию завершения битвы за Кавказ. Первая кино-фотолекция так и называется: "Евгений Халдей, "ночные ведьмы" и битва за Кавказ”. На примере боевого пути женского полка мы покажем масштаб всего хода боев на Кавказе 1942-1943 гг., от начала до конца. В программу кинолектория, который рассчитан на несколько месяцев, также включены наши фильмы, ставшие дипломантами фестивалей документального военного и патриотического кино: "Малая земля. Как это было…" и "Шурочка с Малой земли".

— О восьмидесятилетии освобождения Новороссийска сейчас говорят и пишут многие, но, честно говоря, за последние десятилетия сложилось впечатление, что Новороссийск некоторым образом был обделён должным вниманием.

— Полагаю, что это связано с тем, что в конце семидесятых годов Малой земле чрезмерно много уделяли внимания. Поэтому сегодня Новороссийску приходится как бы оправдываться и каждый раз всё доказывать заново.

— Было слишком много официоза?

— В то время нельзя было рассказывать об этих событиях, не упоминая имя генсека, не цитируя его книгу "Малая Земля" и, естественно, произошел серьезный перекос. Надо отдать должное боевому прошлому Брежнева, он находился в качестве начальника политотдела 18 Армии и на Малую землю неоднократно переправлялся под ночными обстрелами.

Во время одного такого перехода морем он получил контузию, которая впоследствии сильно сказалась на его здоровье. Брежнев прошёл всю войну, закончил её в генеральском чине, из всего того, что он пережил, неслучайно был выделен Новороссийск, он понимал и чувствовал, что здесь происходило. Его книга замечательно написана журналистами с его слов, но народ понимал, что это писал не сам Брежнев. Генсеку конечно нравилось, что ему много льстили, осыпали бесконечными наградами. Он, к сожалению, все принимал за чистую монету, а наше общество, хоть и втайне, но не могло не критиковать и не осуждать подобные перекосы.

Поэтому впоследствии на Новороссийск это недовольство легло некой тенью, многим в советское время не нравилась подача информации, словно здесь воевал один Брежнев и больше никого…

— Какова ваша оценка роли "Новороссийского противостояния 1942-1943 гг." в ходе коренного перелома в Великой Отечественной войне?

— Это интересный вопрос. Для Гитлера 1942 год был наиболее успешным, он уверенно рвался к нефти Баку и Грозного, ну а там и до Ближнего Востока рукой подать…

Кавказское направление оставалось главным, сюда и были направлены войска группы "А". Сталинградское направление было вспомогательным, просто надо было перерезать поставки Красной Армии по Волге! Но именно разразившаяся на широких степных просторах Сталинградская битва с участием свыше миллиона человек приковала к себе внимание всего мира. Немалое значение играл опять-таки политический фактор. Город, носящий имя действующего вождя! Учитывая, что все эти события происходили одновременно, Новороссийское противостояние не могло не оказаться в тени.

В те дни, когда противник пытался прорваться к Волге самым широким фронтом в Сталинграде, он был решительно остановлен на первых километрах стратегически важного шоссе в Новороссийске. Здесь, в районе цементных заводов, через дорогу, зажатую между горами и морем, целый год проходила линия фронта.

Дорога длиной в 530 километров до Сухуми на картах Вермахта обозначалась №1. Построенная в царское время, она соединяла Россию с Турцией и даже Ираном. Для прохождения немецких моторизованных войск она была идеальным вариантом.

Но поскольку гитлеровцы так и не смогли выйти на неё, Турция, которая держала наготове 28 дивизий, так и не вступила в войну! Десант на западный берег новороссийской бухты с последующим образованием Малой земли стал возможен только благодаря тому, что контроль за входом в порт оставался за советской артиллерией.

Немцы 22 августа 1942 года успели водрузить флаг на Эльбрусе. Через день, 23 августа, войска Паулюса прорвались к Волге в Сталинграде, это самый страшный день сталинградского сражения, а 24 августа на крайнем левом фланге советско-германского фронта гитлеровцы начинают артиллерийский обстрел Новороссийска.

Впоследствии немецкие историки проанализировали факты и пришли к выводу, что 22-24 августа 1942 года были апогеем гитлеровского наступления. Глубже на нашу территорию враг не прошёл, после этого начался откат!

— Откуда у вас такой интерес к этой теме?

— Причин масса: немного училась в школе, которая чудом сохранилась во время войны, это бывшая мужская гимназия. В 1942 году в ней расположился штаб адмирала Горшкова, который возглавлял оборону города. На всю жизнь запомнился его визит в школу и его слова:

"Вот здесь, на этой улице, шли бои. После войны к нам на встречу приезжал адмирал и говорил: "Дети, вам выпала честь учиться в необычной школе".

Я тогда была третьеклассницей и не все понимала, но его слова запомнила хорошо. А потом перешла в школу, которая носит имя Куникова, возглавлявшего десант в феврале 43-го. Окончила 10 классов в школе имени Героев Малой земли. Став преподавателем вуза, при выборе темы диссертации сама предложила формулировку "Левый фланг советско-германского фронта: Новороссийское противостояние 1942-1943 гг".

— Московские молодые кинематографисты в этом году представили на кинофестивале патриотического кино фильм "Новороссийск -79". Традиция горожан перекладывать на горе камни в виде огромных цифр, говорящих о том, сколько лет уже нет войны, достойна внимания. А кто придумал эту традицию?

— Эту традицию придумали ветераны войны. А поддержали и много лет осуществляют молодые люди. Самые активные — экипаж "Шхуны ровесников", которую еще в 1967 году придумал молодой журналист Константин Падыма. При газете "Новороссийский рабочий" была специальная страница, там пробовали свои силы юные литераторы. Но этим они не ограничивались, инициатива патриотического толка "била ключом". Именно они придумали операцию "Бескозырка" и провели её 55 лет назад впервые. Лишь через пару лет организацию и подготовку, массовое участие старшеклассников взял на себя ГК ВЛКСМ.

А тогда, 3 февраля, собрались двадцать два романтика, зажгли факелы и пошли к Малой земле. Там в час ночи в момент высадки десанта Куникова опустили матросскую бескозырку, и с тех пор традиция не прерывалась.

Ныне "Бескозырка" стала масштабной всероссийской акцией, люди ради неё приезжают специально со всей России…

Костя был легендарным человеком, он ушёл из жизни несколько лет назад, его прах был развеян над Цемесской бухтой.

Традиция с камнями на горе начиналась с цифры 28, в этом году ребятами из ГМУ им. Ушакова во главе с капитаном — наставником "Шхуны ровесников" Иваном Сидоровым была выложена цифра 80. Он во главе этой акции поднялся на Маркотхский хребет в 19-й раз!

— Замечательно, что новороссийцы так чтят военное прошлое своего края, а бывали ли у вас в Новороссийске когда-нибудь потомки немецких солдат, для того, чтобы узнать о "доблестных подвигах" своих предков?

— Периодически из Германии приезжают, но не так часто. В начале 2000-х ко мне лично обратился молодой немец, который пытался найти могилу своего деда. Привёз фотографии. Однако, пришлось его огорчить. В этом месте у нас давно вырыто водохранилище… А свою самую первую экскурсию по Малой земле я, будучи вожатой "Орлёнка", проводила для Берлинского хора мальчиков.

Вокруг Стелы было много красных маков и когда я сказала: "Здесь на месте кровопролитных боёв с тех пор появляются красные маки, как капельки крови…", у немецкой переводчицы случилась истерика.

Она не могла переводить, её пришлось успокаивать. Безусловно, немцы (и не только восточные) тогда относились к тем событиям с чувством внутренней вины. Но сейчас многое изменилось…