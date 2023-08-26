Казачата России лето провели с пользой

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Для большинства учащихся казачьих классов и школ уходящее лето запомнится активной военно-спортивной подготовкой, общениями со сверстниками и казаками-наставниками в рамках казачьей смены летних лагерей, а также занятий в казачьих военно-патриотических клубах.

Фото: Всероссийское казачье общество

Воспитанники казачьих клубов на Кубани осваивают азы НВП

Так, по словам вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, с начала лета оздоровительная кампания объединила более 26 тысяч молодых казаков Кубани. В том числе, и на площадках спортивных и военно-патриотических клубов. Более 10 тысяч казачат являются воспитанниками свыше 165 клубов казачьей направленности.

Казачата одного из них — клуба "Возрождение" имени Федора Чувилова, который функционирует на базе учреждения дополнительного образования "Центр "Кавказская линия", — под руководством казака-инструктора Ивана Володина занимаются метанием копья, учатся владению шашкой. С интересом обучаются стрельбе из малокалиберной винтовки, улучшают навыки разборки и сборки автомата Калашникова.

— В условиях обострившейся политической ситуации в мире мы особое внимание уделяем азам начальной военной подготовки. Ребята к таким занятиям относятся с пониманием и живым интересом. Папы, братья, случается, что и дедушки многих из них сегодня выполняют задачи в зоне боевых действий, — говорит Иван Митрофанович.

Этим летом воспитанники клуба "Возрождение" успешно выступили в Геленджике на Открытом чемпионате Краснодарского края по фланкировке казачьей шашкой.

Казачье братство терской молодежи рождается в военно-полевых условиях

На Тереке традицией стало проведение для казачат Минераловодского городского казачьего общества учебно-полевых сборов. Казаки-наставники Терского казачьего войска совместно с фондом "Терское общество любителей казачьей старины" также организовывают для ребят от 7 до 17 лет тактические занятия с элементами НВП: стрельба из лука и пневматической винтовки, метание ножей и гранат, верховая езда на коне, рубка шашкой лозы и бутылки.

— Во время занятий, песен у костра у ребят пробуждается дух коллективизма и казачьего братства. Казак-воин рождается в военно-полевых условиях, — уверен атаман Минераловодского городского казачьего общества Олег Губенко. — И мы стремимся ребят воспитать настоящими патриотами. Уже сегодня каждый должен понимать: если понадобится, и Родина позовет, они встанут на ее защиту!

Казачата Крыма — выбирают куренных атаманов и закаляют воинский дух

290 казачат со всех уголков Республики Крым приняли участие в работе профильной казачьей смены, которая организована на территории ДОЦ "Алые Паруса" совместными усилиями Министерства образования Республики Крым, Черноморского казачьего войска при поддержке Аппарата Совета министров Республики Крым.

Войсковой атаман Антон Сироткин, вместе со своими казаками полгода выполнявший боевые задачи в зоне СВО, не понаслышке знает цену нормам ГТО, навыкам пулевой стрельбы, тактической медицины, фланкировки и рубки шашкой, которым обучили казачат во время профильной казачьей смены.

Также Антон Викторович поддержал ребят в самом ответственном и серьезном деле — выборе куренных атаманов. Каждый созданный ими курень по традиции получил название исторического казачьего войска.

Дети участников спецоперации Иркутского ВКО — в лагере "Казачье войско"

Для детей участников СВО, а также ребят из многодетных семей, подопечных Центров помощи детям и детей из опекаемых семей при поддержке губернатора и правительства Иркутской области, администрации Шелеховского муниципального района и поселка Большой луг, областного министерства социального развития, опеки и попечительства — казаки Иркутского ВКО организовали оздоровительный лагерь "Казачье войско", расположенный в поселке Большой Луг.

Войсковой атаман Анатолий Никитин считает важным, чтобы ребята узнали историю казачества и поняли для чего на этой земле существуют казаки.

В рамках грантового проекта казаки Колышлейского хуторского казачьего общества Волжского ВКО организовали для казачат на территории деревни Голицино военно-патриотический лагерь "Казачий стан".

Воспитанники школ района и города Сердобска активно вовлечены в военно-полевые сборы, тренировки по рукопашному бою и фланкировке шашкой, занятия по тактической и физической подготовке, основам практических навыков выживания человека в природных условиях, оказанию первой медицинской помощи — мероприятия, которые проводятся на территории лагеря.