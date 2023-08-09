Как вернуть до 50% от стоимости путевки в детский лагерь

Налоговый консультант, основатель школы PROналоги Вера Андрейкина рассказала Pravda.Ru, какие документы нужно собрать, чтобы получить налоговый вычет или компенсацию за отдых ребёнка.
Хоть в законодательстве дословно не прописано возмещение расходов за путёвку в детский лагерь, есть уловки. К примеру, можно получить налоговый вычет или компенсацию за обучение и лечение. Также вернуть часть потраченной суммы может работодатель, для этого необходимые документы нужно предоставить напрямую в бухгалтерию.
Вернуть проценты за путёвку в детский лагерь могут оба родителя. Главное — чтобы они были налоговыми резидентами РФ, к ним причисляются лица, которые в течение этого года находятся в России не менее 183 дней. Помимо этого, придётся предоставить все необходимые документы о затратах на отдых ребёнка.
"Чтобы государство покрыло часть расходов, лучше подумать о возможных нюансах заранее. Собрать часть документов можно ещё до отъезда ребенка. Это позволит не погрязнуть в бумажной волоките после его возвращения", — отметила налоговый консультант Андрейкина.
Чтобы получить компенсацию от государства за путёвку, детский лагерь должен попадать под определённую категорию и иметь свою направленность. Например...
Даже если лагерь попадает под одну из этих категорий, этого может оказаться недостаточно. При подаче заявления на налоговый вычет или компенсацию, нужно предоставить копию лицензии учреждения, в котором отдыхал ребёнок.
"Если выбранный вами лагерь соответствует этим критериям, после окончания смены вам выдадут на руки расчётный лист на предоставляемые услуги. Там будет указана затраченная сумма на учёбу или оздоровление, с которой как раз и можно получить вычет или компенсацию", — констатировала налоговый консультант.
По словам эксперта, расходы на питание, проезд, досуговые мероприятия и проживание под компенсацию не попадают. Государство покроет лишь часть затрат на обучение или оздоровление.
Вернуть НДФЛ может официально трудоустроенный родитель, чьи доходы облагаются по ставке 13 или 15%.
Если стоимость оздоровления или обучения не превышает 120 тыс. руб. в год, можно вернуть до 13% от потраченной суммы. При этом для малообеспеченных категорий граждан порог выше — до 50%.
"При оформлении налогового вычета важно собрать весь перечень документов, иначе вам могут отказать в компенсации. Нужно сохранить все чеки и платёжки за образовательные и медицинские услуги, чтобы предоставить их в ИФНС для вычета налога", — подчеркнула Андрейкина.
В перечень обязательных документов для возврата налогового вычета входят:
Процент компенсации зависит от региона проживания и в среднем составляет 35% от потраченной суммы и коррелируется с уровнем прожиточного минимума в регионе. Поскольку возврат денежных средств лежит на плечах региональных властей, условия и процент от субъекта к субъекту могут отличаться.
Если рассматривать условия компенсации расходов на детский досуг в Москве, её могут получить только две категории граждан:
В первом случае государство вернёт до 100% от стоимости путёвки, во втором — до 50%.
"В этом случае частичная компенсация не должна превышать 5 тыс. руб. Необходимо досконально изучить, какие льготы предлагает правительство вашего региона, чтобы досуг был и увлекательным, и бюджетным. Например, в некоторых городах родителям выдают специальный сертификат, который можно потратить на детский отдых. Льгота распространяется только на учреждения, включённые в госреестр", — заключила эксперт.
Вернуть часть потраченных денег можно только раз в году и с учётом региональных требований. Так, чтобы компенсировать затраты москвичам, смена в оздоровительном детском лагере не должна превышать 21 день, санаторного типа — 24 дня. На момент поездки возраст ребёнка не должен превышать 17 лет. В Петербурге дела обстоят иначе, к возрасту ребёнка другие требования: от 6,5 до 15 лет.
Будь то налоговый вычет или компенсация, родители вправе вернуть часть потраченных денег на отдых ребенка. Необходимо лишь собрать все необходимые документы и сделать акцент при выборе детского лагеря на наличие у него специальной лицензии.
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