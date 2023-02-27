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Александр Приходько

В лицее казачества увековечили память героев СВО

2:54
Общество

На Ставрополье открыли мемориальный комплекс погибшим в специальной военной операции выпускникам.

В лицее казачества увековечили память героев СВО

Он расположен в поселке Иноземцево на территории лицея казачества имени Анатолия Дьякова. Имена и портреты героев увековечены на фасаде учебного заведения и в классах.

На торжественную церемонию открытия комплекса приехали родители выпускников-героев СВО.

Тимур Нуралиев погиб в Херсонской области 26 февраля 2022 года — под вражеским огнем закрыл своим телом командира. К сожалению, тогда никто из бойцов не уцелел. Военные эксперты, восстановившие картину сражения, выяснили, что группа стоически оборонялась, не давая подойти неприятелю, ход боя изменили только сработавшие со стороны противника снайперы. За личный подвиг замкомандира боевой машины десантно-штурмовой роты ВДВ Тимур Нуралиев награжден орденом Мужества (посмертно).

Многократный победитель международных и общероссийских соревнований, он был одним из лучших спортсменов Новотерской школы бокса. Те, кто знал Тимура, говорят, что его характерная черта — скромность. Таким же врожденным у парня было чувство справедливости. На родине героя снят фильм о Тимуре Нуралиеве "Выше нас только звезды".

Андрей Назаренко — как и Тимур Нуралиев — выпускник лицея казачества 2017 года. После армии подписал контракт, служил в составе 34-й отдельной мотострелковой бригады (горной). Был тяжело ранен в селе Белогорка Херсонской области. От полученных ранений скончался 21 мая 2022 года в госпитале Севастополя. Рядовой Назаренко представлен к государственной награде. На парте Андрея строки: "Несколько лет был атаманом детского казачьего объединения "Терек". Призер турниров по фланкировке шашкой и стрельбе из пневматической винтовки. Обладатель золотого значка ГТО".

 

Право учиться за именными партами удостоятся лучшие лицеисты. Стремиться к тому, чтобы быть похожим на своих земляков, может каждый из юных казаков.

— После того, как встретишься взглядом с ними, разве язык повернется сказать плохое слово или ты сможешь совершить постыдный поступок? — поднимает глаза на огромные плакаты один из лицеистов.

— Для меня честь открыть сегодня парты памяти, — говорит атаман Железноводского городского казачьего общества Сергей Стаценко. — Важно, чтобы молодежь помнила. Чтобы мы все учились на примерах героизма и мужества. Чтобы все знали: какими они были, наши парни.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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