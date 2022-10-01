Одна из лучших систем здравоохранения приказала долго жить

Мы все хотим жить, а ещё больше лечиться. Когда надо. Но как? Несущимся на помощь врачам "скорой помощи" по прибытию "больные" бьют морды, в больнице от вас требуют притащить свой матрас. Ну а за лишний "Цитрамон" могут потребовать и деньги.

Земский доктор приказал долго жить

До земской реформы в Российской империи население практически не знало медицинской помощи. Лечились средствами растительного, животного и минерального происхождения. Пользовались заговорами, услугами знахарей, шептунов, заклинателей. А если что серьёзно, просто умирали.

Ещё одной очень важной реформой в деле организации медицинской помощи было введение земством её бесплатности. Появление этого новшества произошло не по общегуманным соображениям, а вследствие того, что даже минимальная плата резко снижала обращаемость за медицинской помощью.

Взималась лишь плата "за посуду". Стационарная помощь в уездных больницах оказывалась также бесплатно. Но это произошло не сразу. В конце 60-х годов XIX века расходы на содержание уездных больниц зачастую покрывались из средств, поступающих за лечение.

В Российской империи появились "земские доктора" (почитайте Чехова), они же земские врачи. Их деятельность оставила заметный след в истории России. Действуя как на губернском, так и на уездном уровне, они сыграли важную роль в становлении медицины, санитарного дела, противоэпидемических мероприятий, образования населения. Подавляющее большинство земских интеллигентов-врачей трудились в гуще народа, среди крестьян. Они стремились облегчить их жизнь, просветить, открывали на свои деньги больницы, приходы, мастерские.

Сегодня разрекламированная когда-то государством "семейная" медицина, уже давно приказала долго жить.

Первое, как обычно, даром ехать в регионы никто не захотел. И второе, название "семейного врача" себе начали присваивать обычные коммерческие клиники. Но их стоимость нередко обходится "обеспеченным" поболее, чем в "Кремлёвке".

Вот и идут в больших городах наши граждане в обычные "советские" поликлиники, а в регионах, особенно в сельской местности, ищут специалистов по всей области. О том, что нередко в больницах теперь у нас самообеспечение, — это отдельный разговор.

А ведь "семейный доктор" — это мастер на все руки, который должен лечить практически всё. А иногда и сделать несложную операцию. Причём у вас дома. Понятно, что в более сложных случаях мы прибегаем к услугам узких специалистов, а иногда и к госпитализации. Особенно это касается врачей в отдалённых от центра местностях. Но не едут туда — не платят.

Семашко создал образцовую систему, которую заимствовали многие страны мира

Даже наверху признают, что система здравоохранения СССР была одной из лучших в мировой практике, поскольку она выполняла все возложенные на неё функции по качеству, доступности и обеспеченности медицинскими услугами, лекарствами и материалами.

Но власть новой России сильно сократила финансирование, высококвалифицированные специалисты в области медицины уезжали за рубеж, прекратились научные исследования по медицине, сильно сократилось производство лекарственных препаратов и аппаратов для диагностики и лечения заболеваний.

Интересные цифры для размышления. Если в Российской империи с 1889-го по 1915-й год число врачей выросло с 13 до 33 тысяч, то в Советском Союзе уже с 1920-го по 1940-й год количество врачей выросло с 36 тысяч до 140,8 тысячи. И это без учёта зубных и военных врачей.

Нынешние реалии весьма скромны. Понятно, что если в Москву или в другой центр, где есть работа, запихнуть Сибирь и Дальний Восток — никаких клиник не хватит. Тем более грустно, что даже в наших сегодня малонаселённых регионах не хватает не то что "семейного врача", но даже медработников среднего звена. Некоторые называют ситуацию с нехваткой медиков в регионах даже катастрофической.

Счёт вакансий на медспециалистов идёт на сотни. Одни говорят, что в высших учебных заведениях надо увеличивать набор медиков, а на федеральном уровне обсуждают рост числа бюджетных мест для врачей, а также различные стимулы для прихода на работу в государственную сферу здравоохранения дипломированных. Как обычно. Обсуждают…

Правда уже не раз на очень большом уровне говорили о подъёмных выплатах, предоставлении жилья, "губернаторских миллионах" для тех, кто переезжает в регионы. Но выясняется, что зарплаты правительство повышает только своим в госаппарате, там же приближенные к телу получают в личную собственность и халявные квартиры, стоимостью, наверное, побольше "губернаторских миллионов". Причём не где-нибудь в Урюпинске, а в Москве. Так что на российских врачей по-прежнему не хватает ни денег, ни времени.

Уже в центральной клинической больнице, где лечатся сливки нашего чиновничества, лет пятнадцать назад стали появляться врачи-мигранты из Средней Азии. Куда же наше правительство умудрилось загнать тогда отечественное здравоохранение. И на периферию не едут, и в центре их особенно не видать.

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