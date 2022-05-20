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Автор Людмила Черткова

Сдача Паламара в плен стала "Калиной Шрёдингера"

Общество

Мутная история с нацистом Калиной, который то ли вышел из подземелий "Азовстали", то ли нет, могла быть спецоперацией украинского ЦИПсО.

Завод
Завод "Азовсталь", Мариуполь

Учитывая то количество безудержного вранья, которое регулярно и массово прилетает с украинской стороны на всех уровнях, начиная с "родительских чатов" в мессенджерах и вплоть до официальных заявлений высших должностных лиц Незалежной, верить нельзя ни единому их слову. Соврут — недорого возьмут. Базовую национальную идею Украины не так давно чётко обозначил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович:

"Как можно больше врать себе и другим. Потому что, если сказать правду — рухнет всё. И тогда придётся придумывать что-то другое".

Не исключено, что украинские "психвойска" (Центр информационно-психологических спецопераций) имеют этот тезис своим девизом. И ситуация с выходом и сдачей в плен нацистов, засевших в подземельях мариупольского металлургического комбината "Азовсталь", отлично подходит для проведения очередной информационно-психологической атаки.

Большая рыба в мутной воде

О выходе Калины с "Азовстали" сообщил рано утром 19 мая военкор Дмитрий Стешин. По его словам, Святослав Паламар сдался в плен накануне около 21.00, о чём ему рассказал знакомый боец. То есть получается, что своими глазами военкор Калину не видел.

Возможно ли, что взвод Люгера, "принявший" нациста, неверно идентифицировал как Калину кого-то другого? Теоретически вероятно, хотя физиономия Паламара весьма примечательна и довольно известна по многочисленным видео.

Немногим позже военкор "Первого канала" Ирина Куксенкова заявила со слов своих источников, что "Калына и Волына пока не сдались, потому что у них прощальная оргия". Следующая информация оказалась и вовсе противоречивой: некоторые издания сообщали, что "Калина уже находится в ростовском СИЗО и даёт показания", ей в противовес в Сети появился ролик, в котором Калина сообщил, что по-прежнему находится на "Азовстали" и "спецоперация продолжается". Кому верить?

Несостыковки и странности

Действительно, ситуация странноватая. С одной стороны, о сдаче в плен нацистсткого главаря Калины сообщили серьёзные люди, уважаемые военкоры. Однако другие уважаемые военкоры эту информацию опровергли.

С другой стороны, Калина — нацист отъявленный, убеждённый, идейный, такие не перевоспитываются. И вряд ли он вышел бы один, без своих дружков-подельников Волыны (Сергея Волынского) и Редиса (Дениса Прокопенко).

С третьей стороны, последнее видео с Калиной тоже вызывает вопросы. Он сам не так сильно всклокочен, как обычно в предыдущих роликах и кажется, даже умыт, а фон за его спиной — просто никакой, такое видео можно снять где угодно. Из-за чего и возникли предположения, что этот ролик может являться "консервой", то есть отснятым заранее и опубликованным в нужный момент.

Подобного рода "своевременные вбросы" как раз и входят в одну из многочисленных компетенций украинского ЦИПсО. Следует отметить, что эта вредоносная структура до сих пор ещё не уничтожена окончательно. Вероятней всего, уцелевшие "психвойска" передислоцировались в западные провинции, контролируемые киевским режимом, и продолжают мутить воду и давить на психику.

Исходя из вышесказанного можно предположить, что подобные "замуты" будут продолжаться до тех самых пор, пока не падёт киевский режим, построенный на вранье и продолжающий держаться на нескончаемой безудержной лжи. И конечно, в подобных ситуациях хотелось бы как можно скорее получать официальное подтверждение/опровержение информации.

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Что препятствует победе России на Украине? Вся правда о ситуации на фронте
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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