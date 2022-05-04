Тёмный эмпат: психопат, который вас понимает

Такие черты, как нарциссизм и психопатия, для многих ассоциируются с дефицитом так называемой эмпатии. Считается, что нарциссы и психопаты не способны сочувствовать другим, и именно потому ведут себя агрессивно. Однако недавно в журнале Personality and Individual Differences были опубликованы результаты исследования, которые говорят о том, что существует группа людей с "тёмными чертами", уровень эмпатии у которых выше среднего.

Что такое "тёмная триада"?

Традиционно к характеристикам "тёмной триады" относится, помимо нарциссизма и психопатии, ещё и макиавеллизм. Этот термин восходит к трудам писателя, историка и философа эпохи Возрождения Никколо Макиавелли, описывавшего власть, построенную на предательстве, обмане и преступлениях.

Таким образом, если нарциссизм характеризует преувеличенное чувство собственного достоинства и превосходства над другими, психопатию — антисоциальное поведение, которое может внешне компенсироваться обаянием, то признаками макиавеллизма являются цинизм, стремление манипулировать другими людьми и эксплуатировать их ресурсы.

Феномен эмпатии

В то же время такое свойство личности, как эмпатия, казалось бы, совершенно не согласуется с характеристиками "тёмной триады". Ведь тут речь идёт о способности сопереживать эмоциям окружающих. Эмпаты хорошо чувствуют настроение других и воспринимают его как своё, например, если их собеседнику грустно, им тоже становится грустно. Но помимо "аффективной эмпатии", когда речь идёт о разделении чувств, существует ещё и "когнитивная эмпатия", когда эмпат способен "читать" мысли другого человека и понимать причины, по которым тот испытывает те или иные чувства.

Отсутствие способности к "аффективной эмпатии" считается классическим признаком клинической психопатии. Именно по этой причине психопаты не останавливаются перед тем чтобы причинить боль. Кроме того, психопату сложно построить нормальные личные отношения. Он может только притворяться, что сочувствует кому-то.

Тем не менее, выяснилось, что у некоторых личностей с тёмными чертами характера достаточно высокий уровень эмпатии. Такие люди способны понимать чувства и мотивы других. Но, в отличие от "светлых" эмпатов, "тёмные" используют эту способность для того, чтобы достигать своих чаще всего не слишком благородных целей.

Итог экспериментов

Надя Хейм и Александр Сумич, психологи из Университета Ноттингем Трент, попросили почти 1000 человек заполнить опросники с целью выявления черт "тёмной триады" и эмпатии. Затем был применён метод латентного анализа, выявивший среди участников опроса четыре группы. Одна из них состояла из представителей "тёмной триады" и обладала низкими показателями эмпатии (около 13% выборки). Вторая имела уровень эмпатии ниже среднего (около 34%). Третья обладала низким уровнем тёмных черт и высоким уровнем эмпатии (около 33%).

Но была и четвёртая группа с ярко выраженными тёмными чертами, и в то же время с высоким уровнем эмпатии (около 20%).

Хотя они имели более низкий уровень агрессии, чем традиционные носители тёмных черт, то есть были менее склонны к прямому насилию, у них наблюдались высокие показатели косвенной агрессии, связанной с причинением вреда или манипулированием людьми посредством социальной изоляции, насмешек или внушения чувства вины. При этом у "тёмных эмпатов" наблюдалась высокая степень экстраверсии.

Опасные "обаяшки"

Исследователи полагают, что эмпатия может способствовать получению удовольствия от общения, но в то же время она позволяет удовлетворять желание доминировать над окружающими.

Любопытно, что у "тёмных эмпатов" отмечалась также высокая степень невротизма, и им чаще был свойственен негативный тип мышления, хотя, согласно опросам, они реже, чем другие, испытывали тревогу, стресс и депрессию. Однако их невротизм может способствовать таким проявлениям, как гнев, враждебность или неуверенность в себе, считают психологи. Так, в отличие от людей с традиционной тёмной триадой, они больше склонны осуждать себя и, возможно, даже испытывают вину за "плохие" стороны своей натуры.

Основная опасность взаимодействия с "тёмными эмпатами", по словам специалистов, заключается в том, что их истинную суть сложно распознать.

В начале общения человек может показаться довольно милым, но когда он лучше узнает вас и ваши слабые стороны, то начнёт использовать это против вас, и вам будет очень некомфортно, а в некоторых случаях вам может быть нанесён серьёзный моральный ущерб. Так что если вы столкнулись с "милягой", с которым, казалось бы, даже дышите в унисон, а через какое-то время он вдруг принялся вас издевательски критиковать или жёстко контролировать, то очень даже может быть, что перед вами не кто иной, как пресловутый "тёмный эмпат".

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