Опасная любовь: самовлюблённые "нарциссы" могут стоить вам жизни

Даже люди, незнакомые с античной мифологией, наслышаны о нарциссизме. Тот, кто считает себя лучше всех, предпочитает быть в центре внимания и никого не любит, того мы зовём нарциссом. Психологи предупреждают: не все нарциссы одинаковы — некоторые из них крайне небезопасны.

Отдельные типы и что ими движет

В классической греческой мифологии прекрасный юноша Нарцисс (вариант: Наркисс) был сыном беотийского речного бога Кефисса и нимфы Лириопы, или Лариоэссы. Когда родители решили узнать будущее младенца у прорицателя Тиресия, тот ответил, что тот доживёт до старости, если никогда не взглянет на своё лицо.

Миф о Нарциссе (кстати, догреческого происхождения) оказал глубокое влияние на всю западную культуру, искусство и литературу. Для первобытного человека, вполне возможно, было свойственно опасаться лицезреть собственное отражение. Вполне качественная литература про двойников — в эпоху романтизма именуемых по-немецки Doppelgänger — от Адельберта фон Шамиссо и Гофмана до Пушкина, Гоголя и Достоевского, заканчивая стивенсоновской "Странной историей доктора Джекила и мистера Хайда", предупреждала всякого индивида об опасности встречи со своим вторым "я".

Английский писатель и сексолог Генри Хэвлок Эллис (Henry Havelock Ellis, 1859 — 1939) впервые определил нарциссизм как психическое расстройство ещё в конце 19-го столетия. Отец психоанализа Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud) считал нарциссизм нормальной частью развития ребёнка, но утверждал, что он может стать расстройством, если сохранится после полового созревания. Это извращение, при котором взрослый дарит собственному телу нежность, обычно проявляемую по отношению к партнёру.

Нарциссизм, с точки зрения современной психологии — черта личности, под которой подразумевается завышенное представление о себе, чувство превосходства, а также отсутствие заботы о других.

Гипертрофированный и ранимый

Учёные исследовали два ранее выявленных типа нарциссизма — гипертрофированный и ранимый.

Гипертрофированный нарциссизм проявляется в:

высокомерии;

надменности;

самонадеянности.

Как правило, обладатели подобных сомнительных качеств выделяются высокой самооценкой, напористостью, чувствуют себя уверенными и ведут себя нахраписто.

Кот Босс

Ранимые нарциссы, наоборот, замкнуты, невротичны и чувствуют себя неуверенно.

Они склонны к низкой самооценке, сверхчувствительны, тревожны и часто подвержены депрессиям. Однако у столь разных типов нарциссизма есть нечто общее.

Оба типа:

эгоистичны;

требуют к себе особого отношения;

враждебно настроены к другим людям.

Определить, к какому типу нарциссизма относятся те или иные субъекты, довольно несложно.

Надутые от самомнения индюки социально компетентны. Они могут доминировать и быть очаровательными. Чувствительные к внешним воздействиям нарциссы менее успешны в социальном отношении. Как правило, они застенчивы и в повседневной жизни склонны проявлять беспокойство.

В то время как беспардонные нарциссы откровенно преследуют своекорыстные цели, максимально стремясь к успеху, робкие нарциссы становятся в защитную позу, стремясь свести к минимуму свои промахи и неудачи.

Социальный статус на деле означает, что окружающие вас уважают и вами восхищаются. Вас считают важным человеком в социальной иерархии. Напротив, социальная интеграция означает, что окружающие вас любят.

Симпсоны

Любой индивид может желать как первое, так и второе, одно из двух или ни то, ни другое. В популярном американском мультсериале "Симпсоны" персонаж мистер Бёрнс (Mr Burns) имеет высокий статус, но не особенно симпатичен, в то время как лишённый авторитета Гомер Симпсон (Homer Simpson) любим зрителями.

Гипертрофированные нарциссы не чувствуют, что они достигли социальной интеграции, но и не особо её желали. Напротив, ранимые нарциссы также не чувствовали, что достигли социальной интеграции, хотя сильно этого жаждали. Первые чувствовали, потому что достигли своих социальных целей, а восприимчивые — нет.

Оба типа нарциссов жаждут восхищения других людей. В то время как гипертрофированные нарциссы — это "гвозди программы", блистающие на межличностной сцене, триумфально привлекающие к себе всеобщее внимание, их уязвимый двойник жмётся в сторонке, всем сердцем стремится, но не находит даже отклика от совершенно равнодушной публики.

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