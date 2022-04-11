Артисты в папахах: как казаки потеряли статус военного сословия

Некогда суровые бойцы казаки, отвагой которых восхищались даже враги, в настоящее время все больше напоминают артистов, ряженых в черкески и папахи. Воинской службе они предпочитают концерты, парады и гуманитарные акции.

Потомки доблестных воинов, способствовавших расширению границ государства, не спешат вставать на его защиту от внешней угрозы сейчас. На протяжении последних лет казачьи общественные деятели и организации заявляли о готовности участвовать в освобождении территорий ЛНР и ДНР. Тогда, по их словам, решительным действиям мешало отсутствие политической воли.

С началом спецоперации РФ на Украине, казалось бы, на земли республик должен отправиться поток добровольцев, но такого не наблюдается. В рядах защитников Донбасса их по-прежнему крайне мало.

В 2014 году казаки, как местные, так и прибывшие из Кубани, участвовали в боевых действиях против киевских силовиков. Ряд отрядов успешно действовали на территориях нынешних ЛНР и ДНР. Но их активность прекратилась к концу 2015 года.

По непонятным причинам представители казачества сегодня не желают массово вступать в ряды военнослужащих. Они продолжают отмалчиваться, хотя государство нуждается в силовой поддержке.

При этом казаки стремятся к былому положению и возвращению статуса военного сословия. Во времена Российской империи они имели привилегии, но даровали их за воинскую службу. Нынешняя же активность казаков связана исключительно с гуманитарной деятельностью и проведением торжеств.

Так, кубанские и терские казаки, возглавляемые атаманом Николаем Долудой, в настоящий момент готовятся к параду Победы в Москве. Вместо того, чтобы бороться с нацистами на Украине, они проводят тренировки парадных расчетов на полигоне "Алабино" с черкесками и кинжалами.

Поддержать спецоперацию терские казаки решили исключительно творчески. Они поучаствовали в танцевальном марафоне #Россия_Мы. Кроме того, казачий ансамбль "Ставрополье" записал видео в поддержку российской армии. В конце выступления один из танцоров изобразил с помощью пальцев букву Z.

Казаки на Урале тем временем участвовали в мероприятиях, посвящённых восьмилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В ходе митинга-концерта в Екатеринбурге более сотни представителей Оренбургского казачьего войска словами выразили поддержку спецоперации.

В Рязанской области активисты казачьего движения Михайловского района провели на днях импровизированный парад. Они высказались в поддержку президента и российской армии, а также исполнили патриотические музыкальные композиции.

На Камчатке складывается впечатление, что текущие события казаков не волнуют. Они заняты своим юбилеем. На прошлой неделе представители движения отметили 30-летие со дня возрождения.

"Волжские казаки" из Самары преодолели более 2500 километров, чтобы выступить перед военнослужащими, участвующими в специальной операции на Украине. Мужчины в папахах спели песни и станцевали в пункте тылового обеспечения. После этого потомки суровых бойцов вернулись домой.

Надо отдать должное кубанским казакам — в конце марта они снарядили третью партию гуманитарной помощи для Донбасса. Груз предназначен детским домам и образовательным учреждениям ДНР и ЛНР.

Аналогичной активностью занято и Терское казачье войско. Они также организовали гуманитарную акцию. Собранные продукты питания отправят населению двух народных республик. Помощь беженцам, эвакуированным из Волновахи и пригородов Мариуполя в Ростовскую область, доставили "Казаки Дона".

Тем не менее подобная поддержка далека от того, чего ждут от военного сословия, которое долгие годы заявляло о готовности защищать Донбасс.