Психолог рассказал, как позаботиться о себе в кризис

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины повлекла за собой санкции Запада, которые могут вызвать кризис во всём мире. Поэтому многие люди сейчас испытывают стресс. Как позаботиться о своём психологическом здоровье, не ссориться с близкими и применять технику "Безопасное место", рассказала Pravda.Ru системный психолог Алёна Леонова.

Реакцию на стресс не выбирают

— Спецоперация на Украине с целью денацификации и демилитаризации страны стала тяжёлым периодом с психологической точки зрения для многих. Алёна, как справиться со стрессом?

— Ситуация для нас необычная, и реакции на эту ситуацию могут быть разные — от полного замирания до лихорадочной активности. Имеет смысл обратиться к личному опыту, вспомнить, что нам помогает в стрессовых ситуациях:

погрузиться в работу,

поговорить с близкими людьми,

заняться физической активностью.

Стоит ограничить поступление входящей информации, потому что до тех пор, пока мы в это погружены, наши эмоции не могут схлынуть, а пока не схлынут эмоции, не работает рациональное мышление.

У нас работают или мозги, или эмоции. Если вы не можете повлиять на повестку дня, то нет смысла себя накручивать.

Биологически острая фаза стресса длится 15-20 дней, после этого наступает адаптация. Мы не можем постоянно находиться в состоянии подъёма, бесконечной выработки адреналина. Наступает спад. Выключаются эмоции, которые провоцируют гормональные всплески, и включается рациональный мозг. Мы возвращаем себе способность рационально мыслить, видеть другие точки зрения. При этом может посыпаться здоровье, поэтому важно себя поддерживать уже сейчас.

— Есть люди, у которых нет эмоционального отклика на подобные события, они говорят: "Меня совершенно это не волнует, у меня свои проблемы, своя жизнь". Эти люди отрицают свои эмоции или действительно не волнуются?

— Это одна из реакций на стресс, так называемое расщепление, или изолирование эффекта. Человек отщепляет от себя информацию о произошедшей ситуации, изолирует её и таким образом абстрагируется. Он продолжает заниматься своими делами, внешне он может выглядеть спокойным, говорить, что его это вообще не касается, но в этот момент его психика совершает работу по удержанию и изолированию тревожащей информации. Это один из способов психологической защиты. Не могу сказать, хороший он или плохой, — обычно это не выбирают.

— Какие ещё есть способы психологической самозащиты?

— Есть несколько реакций на стресс. Основная из них — ярость, гнев, когда человек начинает искать врага, становится очень раздражителен; ему нужно, чтобы был кто-то виноватый, чтобы слить на него агрессию.

Есть замирание, когда человек истощён, ничего не хочет, у него всё валится из рук, он не в состоянии даже говорить. По сути он ложится в уголок и говорит: не трогайте меня, разбудите, когда всё кончится.

Есть реакция подъёма. То есть люди становятся более активными: нужно что-то делать, куда-то бежать, что-то собирать, строить, переделывать, то есть как-то готовиться.

Есть