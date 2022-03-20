Washington Post: Продукты в США продолжат дорожать из-за антироссийских санкций

Стоимость продовольствия в Соединённых Штатах продолжает расти, и причиной тому антироссийские санкции. К такому выводу пришли эксперты издания Washington Post.

Журналист сверхпопулярной американской ежедневной газеты Washington Post уверен, что украинский кризис и санкционная политика Белого дома в отношении России прямо виноваты в росте стоимости продуктов в США. Эксперт пришел к выводу, что ценники в магазинах начнут снижаться только после 2023 года. Хуже того, американским фермерам теперь придется более тщательно выбирать культуры для посева.

"Поскольку Россия является крупным производителем удобрений и другой химии для сельского хозяйства, конфликт повлияет на то, что в этом году будут выращивать в США", - уверен автор материала.

Ранее исследовательская компания Gro Intelligence уже отмечала, что пшеница и кукуруза на фьючерсных торгах подорожали соответственно на 29% и 15%. Выросла стоимость и соевых бобов (6%). Немецкие эксперты и вовсе предупреждают о возможном голоде в стране без российской пшеницы. Треть мирового рынка пшеницы обеспечивали Россия и Украина, но сейчас эти страны отрезаны от торгов, а потому стоимость зерна совершенно вышла из под контроля.

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