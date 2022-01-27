Депутат Госдумы о месте СМИ в информационной войне против России

Споры о том, должны средства массовой информации быть независимыми или ангажированными, ведутся, наверно, с тех пор, как на свет появилось первое печатное СМИ. Своим мнением по неизменно актуальной проблеме делится сегодня депутат Госдумы Дмитрий Савельев.

— Дмитрий Иванович, так могут ли средства массовой информации быть совершенно независимы от судьбы страны, в которой они работают?

— Думаю, этот миф развенчан уже давно. В России масс-медиа делятся на государственные и частные, но если СМИ, где учредителем выступает само государство, проводят более конструктивную и взвешенную редакционную политику, то позиция частных газет или сайтов в полном объёме зависит от интересов тех, кто их финансирует. И это далеко не всегда экономические интересы: на ключевых отрезках истории нашей страны имеются примеры того, как формально отечественные СМИ способствовали не только разъеданию нравственных основ, но и подрыву государственности.

— Какие именно события российской истории имеете вы в виду?

— Во время Первой мировой войны многие либеральные газеты распространяли пораженческие и антиправительственные настроения, тем самым давая козыри и аргументы в руки противников власти. Это привело к тому, что после выхода из войны с Германией Советская Россия понесла территориальные потери, не вошла в число держав-победительниц и не принимала участия в послевоенном мироустройстве, а гражданская война отбросила экономику на полвека назад.

Ещё можно вспомнить, что СССР закончил холодную войну не потому, что проиграл гонку вооружений и оказался беззащитен перед военными арсеналами Запада: Советский Союз был совершенно не готов к информационному противоборству. "Свободные" СМИ призывали к выходу из тоталитарной схемы управления страной и ликвидации гегемонии КПСС, хотя партия была скрепляющей структурой государства. Как результат, перенос западноевропейской модели на российскую почву обернулся в 90-е годы

неэффективностью экономики,

разбазариванием государственных богатств

и нищетой большей части населения страны.

Роковую роль СМИ в этих событиях отрицать невозможно.

— Вы полагаете, что и сегодня Россия находится в очередной судьбоносной точке своей истории?

— Несомненно. Идея глобализации, навязываемая миру Западом, закономерно потерпела крах, неизбежна ревизия итогов новой "холодной войны", и от того, насколько Россия будет внутренне устойчива, зависит её способность избежать национальной катастрофы и осуществить свою историческую миссию.

В этой ситуации внутренние угрозы — проблема более серьёзная, чем любые внешние опасности, ведь социологи и политологи давно установили: будущее политиков в странах с развитой демократией зависит не столько от реального положения дел в государстве, сколько от позиций ведущих СМИ по отношению к ним.

Тот же закон о СМИ-иноагентах продиктован реалиями информационной войны, когда каждое событие сразу же используется как возможность для продвижения антироссийской повестки дня и информационной агрессии против нашей страны.

— Какие инструменты, по вашему мнению, используют наши противники в информационной войне внутри России?

— Их основная задача — давать сознательно извращённую картину положения в стране и мире, неадекватно трактуя внешнюю и внутреннюю политику России, что в конечном итоге, по их представлениям, должно свергнуть действующую власть и демонтировать существующую государственность.

Для этих целей из-за рубежа в России создаётся сеть "независимых" медиа и воспитывается множество журналистов, которые смотрят на страну глазами своих хозяев, порой даже не осознавая зависимости от них.

В качестве инструментов же используется избирательный подбор информации и его крайне негативная трактовка. Например, если в какой-то из отраслей экономики наблюдается спад — это раздувается до прогноза грядущей катастрофы. Позитивные моменты при этом они, естественно, не озвучивают, ведь любая объективность — это не их стиль. Именно так когда-то народ подвели к идее развала Российской Империи, а потом СССР, так теперь хотят развалить Россию.

— Неужели эти масс-медиа и их руководство не понимают, что с крушением российской государственности придёт конец и им?

— Президент России Владимир Владимирович Путин считает, что следует обеспечить свободу слова и неприкосновенность тех, кто обращает внимание на изъяны общества, несовершенство госаппарата, на проблемы, возникающие в ходе избирательных кампаний. И, вне всякого сомнения, это правильная позиция.

Но здесь — совсем иная ситуация: "непредвзятые" СМИ сражаются с государственностью в целом, прикрывая "борьбой с недостатками" войну против интересов нашей страны.

В погоне за деньгами они дестабилизируют общество, и вряд ли в полной мере отдают себе отчёт в том, что все мы находимся в одной лодке. А кто-то, даже понимая это, в свой ненависти и ярости по отношению к нашей стране игнорируют опасность, продолжая свою откровенно разрушительную работу. Но всех, кто сверлит дыры в днище вместо того, чтобы обеспечить устойчивость судна, ожидает общая трагическая судьба.