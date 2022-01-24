Шесть правил грамотной экономии

Экономия — это не жизнь в ущерб себе, а возможность иметь не только радостное "сегодня”, но и счастливое "завтра”. Никто в момент не начинает экономить, но освоить эту науку можно и нужно, главное — задаться целью. Конечно, есть расходы, на размер которых вы не можете повлиять, на них не получится сэкономить, например, стоимость коммунальных услуг или проезда. А вот расходы на еду, развлечения, одежду и отпуск вполне поддаются корректировке. О том, как грамотно экономить, рассказала читателям Pravda.Ru финансовый консультант Юлия Урванцева.

Экономим с умом: 6 золотых правил

Чтобы научиться грамотно экономить, придерживайтесь нескольких простых, но эффективных правил в управлении личными финансами.

Правило первое — полюбите считать. Что не считаем, тем не управляем, поэтому необходимо вести бюджет и уметь его анализировать. После того как вы расписали свои статьи расходов в бюджете: продукты, квартира, транспорт, расходы на детей, содержание имущества, развлечения и так далее — можно понять, на чем выгоднее экономить. Очень легко экономии, например, поддаются покупка одежды и развлечения.

Правило второе — экономьте без ущерба себе. Например, если покупать одежду и обувь не в сезон или пользоваться для этого сайтами, покупая одежду привычных вам марок, то сэкономите от 20 до 50%. Один раз попробуете, а потом это войдет в привычку.

Правило третье — используйте списки. Когда ходите в продуктовый магазин, пишите список того, что вам действительно нужно, и строго придерживайтесь его. Если нет списка, то ваш чек становится длиннее на 10-15% за счет импульсных покупок, особенно на прикассовой зоне, когда вы ждете своей очереди, чтобы оплатить продукты.

Правило четвертое — планируйте заранее. Это рекомендация особенно относится к отпуску. Если за полгода до предполагаемой поездки начать приготовления, то можно на путешествии сэкономить 20-30%. Во-первых, авиакомпания дает хорошие цены на билеты, во-вторых, выбор отелей и апартаментов больше, а значит дешевле. В-третьих, у вас есть шанс накопить денег на отпуск, а не брать на него кредит или пользоваться кредитной картой. Кстати, крупные покупки тоже лучше планировать в начале года, чтоб с каждой зарплаты можно понемногу откладывать.

Правило пятое — используйте скидочные карты и выгодные предложения. У многих людей в России есть такой стереотип, что скидками пользуются бедные. На самом деле пользоваться скидками — это способ разумной экономии. Тем более скидки уже учтены в процессе формирования цены на товар.

Наконец, шестое, секретное правило — разделяйте свои доходы. Прежде чем тратить деньги, распределите свои доходы на разные счета или карты. Как только получили зарплату или доход, отложите часть денег на отдельный накопительный счет, который можно открыть в мобильном приложении банка, и скройте его, если есть такая функция. Попробуйте тратить лишь те деньги, которые есть на текущем карточном счете. В конце месяца вы будете удивлены, что деньги остались, а вы особо и не напрягались. Если денег все-таки не хватило, то с накопительного счета всегда можно деньги перевести на карту.

Таким образом, внедряя одно за другим правило, вы научитесь грамотно экономить, а значит, зарабатывать деньги для счастливого "завтра”. Не зря выражение гласит: сэкономил — значит заработал.

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