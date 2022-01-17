В РПЦ удивились азарту борьбы с "оскорблениями"

Маховик репрессивно-запретительной системы продолжает набирать обороты и множит ряды борцов с "оскорблениями".

Крамольные танцы

Бдительные силовики отыскали на просторах соцсетей очередного претендента для "проверки" на соответствие духовным скрепам.

В городе Дзержинске Нижегородской области танцовщица Алёна Кацан исполнила на морозе танец у шеста в сквере Патоличева. Важно заметить, что одета Алёна была не менее скромно, чем физкультурницы во время открытия "Олимпиады-80".

Девушка опубликовала видео в Instagram, чем вызвала восторг у своих подписчиков. Однако некоторые фолловеры обратили внимание, что за спиной Алёны, где-то вдали, заметна часовня. Заметили часовню и в ГУ МВД по Нижегородской области.

Пока полицейские изучают видеоролик Алёны, обосновав свою инициативу, что "в зоне видимости расположена постройка религиозного назначения", один из пользователей соцсетей задался вопросом:

"Грядёт Крещение, многие будут купаться в прорубях, в том числе и девушки, в том числе и очень красивые, в том числе с очень аппетитными формами. У некоторых после окунания будут просвечиваться прелести. А так как у купелей частенько стоят фигурки ангелов, крестов, а некоторые проруби так вообще выполнены в форме крестов, так вот не оскорбит ли нижнее белье на фоне крестика чьи-то глубокие чувства?"

Проверят, обязательно проверят на соответствие психоделическим критериям оскорбляющихся. На следующем витке, когда накажут всех, у кого в наличии части тела, возбуждающие чувство оскорбления, займутся и самими оскорбляющимися. Если их оскорбили тела, созданные Творцом "по Своему образу и подобию", то это уже тянет не только на оскорбление чувств верующих, но и на замах на самое святое, что у нас есть — на Конституцию.

Провокационные трусы

Химкинская полиция пока не отреагировала на инцидент, произошедший в новогодние каникулы на улице 9 мая. В одной из групп "ВКонтакте" было опубликовано фото дерева, которое было увешано трусами, преимущественно женскими.

Пусть в кадре и нет ни исторического объекта, ни "постройки религиозного назначения", но улица-то 9 мая. Тут надо понимать политический подтекст. Силовикам просто необходимо расследовать это дело. Возможно, авторы инсталляции из нижнего белья решили:

изобразить историческое древо с трофеями, принизив значение всенародного праздника;

изощрённо намекнуть на лояльность фальсификаторам истории;

оскорбить ветеранов.

Только изучение торговых марок развешенного нижнего белья ведущими экспертами-криминалистами поможет установить — иноагентное оно или отечественное. Если наше, то тут силовики могут нарваться на отрицание успехов импортозамещения и грядущего технологического прорыва.

Тема — деликатная, можно сказать, государственная. Ведь если сегодня на дереве не развесить отечественное нижнее бельё, то завтра, может статься, на нём будут висеть трусы мультигендерных солдат НАТО.

Фекалии надежды

Арт-объект на Марсовом поле в Санкт-Петербурге

Появившийся арт-объект на Марсовом поле в Санкт-Петербурге на фоне знаменитой питерской "постройки религиозного назначения", вероятно, станет предметом другой проверки на оскорбление. На фото, опубликованном 14 января 2022 года на странице в Instagram московского художника Ивана Волкова, красуются гигантские фекалии из снега.

Пятиметровая снежная скульптура заботливо выкрашена в коричневый цвет в окружении жёлтой лужи, которая придаёт арт-объекту смысловую завершённость и гармонично вписывает его в окружающее архитектурное пространство.

Волков рассказал, что на создание этого монументального произведения у него ушло четыре часа, а в процессе изготовления колоритного арт-объекта он использовал пищевые красители. Автор поделился источником своего вдохновения:

"Меня вдохновило творчество петербургских художников".

В 2021 году Иван Волков создал аналогичную скульптуру в Подмосковье. Художник сообщил, что форма и размеры подмосковных фекалий были примерно такими же, как и у питерских:

"Это зарождающаяся традиция".

С одной стороны, этот продукт жизнедеятельности вызывает негативные ощущения, попахивает оценочными суждениями об окружающей действительности и переводит творчество художника в категорию экстремизма.

С другой, как ни крути, этот продукт — полезный, и он как бы говорит о надежде на светлое будущее, если рассматривать фекалии как удобрение и ожидание неимоверного урожая чего-то очень полезного. Тут полиции тоже важно не промахнуться в выводах и не продемонстрировать политическую близорукость, копаясь в коричневых тонах оценок на всевозможные оскорбления.

50 оттенков психоделики

"Срамота!" (кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика")

Тема оскорблений всё увереннее расширяет свой ареал. Таково уж развитие любого почина, когда он становится задачей государственной важности.

Можно было бы, конечно, отрегулировать процесс фотографирования — ввести разрешительные QR-коды, позволяющие это делать гражданам, но в Государственной думе вроде нет таких планов. Пока же просятся превентивные меры, которые бы регламентировали позы, построение кадра и общую композицию фото, а также ввод необходимых ограничений:

чтобы не оскорблять чувства спортсменов, нельзя раздеваться на фоне стадиона;

чтобы не оскорблять чувства нудистов, нельзя выходить на их пляж одетыми;

чтобы не оскорблять чувства уборщиц, нельзя ходить по только что помытому;

чтобы не оскорблять чувства здравомыслящих, не продвигать параноидальные инициативы.

Правда, в этом контексте придётся предусмотреть и ранжирование по категориям оскорбившихся, чтобы добиться транспарентности в расстановке приоритетов. Важно же гражданам понимать, кто из оскорблённых выйдет победителем в судебном разбирательстве: уборщица или, к примеру, представитель государственной власти.

В отношении же танцовщицы Алёны Кацан у местной нижегородской епархии уже сформировалось мнение, которое озвучил пресс-секретарь Алексий Пестрецов:

"В ролике танцует девушка. Танцует, и всё. Тут больше не о чем говорить. Да, за ней видна часовня. Но часовни, церкви и храмы всегда есть на центральных городских площадях, так уж сложилось… Из этого сложно сделать какой-то вывод о девушке. Не знаю, что вам ещё сказать".

Верно, лучше пока больше ничего не говорить, чтобы ненароком не оскорбить чьи-то чувства. Девушке и так неплохо пособили сказанным в непростой по нынешним временам ситуации, отражающей все 50 оттенков отечественной психоделики.

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