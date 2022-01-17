Маховик репрессивно-запретительной системы продолжает набирать обороты и множит ряды борцов с "оскорблениями".
Бдительные силовики отыскали на просторах соцсетей очередного претендента для "проверки" на соответствие духовным скрепам.
В городе Дзержинске Нижегородской области танцовщица Алёна Кацан исполнила на морозе танец у шеста в сквере Патоличева. Важно заметить, что одета Алёна была не менее скромно, чем физкультурницы во время открытия "Олимпиады-80".
Девушка опубликовала видео в Instagram, чем вызвала восторг у своих подписчиков. Однако некоторые фолловеры обратили внимание, что за спиной Алёны, где-то вдали, заметна часовня. Заметили часовню и в ГУ МВД по Нижегородской области.
Пока полицейские изучают видеоролик Алёны, обосновав свою инициативу, что "в зоне видимости расположена постройка религиозного назначения", один из пользователей соцсетей задался вопросом:
"Грядёт Крещение, многие будут купаться в прорубях, в том числе и девушки, в том числе и очень красивые, в том числе с очень аппетитными формами. У некоторых после окунания будут просвечиваться прелести. А так как у купелей частенько стоят фигурки ангелов, крестов, а некоторые проруби так вообще выполнены в форме крестов, так вот не оскорбит ли нижнее белье на фоне крестика чьи-то глубокие чувства?"
Проверят, обязательно проверят на соответствие психоделическим критериям оскорбляющихся. На следующем витке, когда накажут всех, у кого в наличии части тела, возбуждающие чувство оскорбления, займутся и самими оскорбляющимися. Если их оскорбили тела, созданные Творцом "по Своему образу и подобию", то это уже тянет не только на оскорбление чувств верующих, но и на замах на самое святое, что у нас есть — на Конституцию.
Химкинская полиция пока не отреагировала на инцидент, произошедший в новогодние каникулы на улице 9 мая. В одной из групп "ВКонтакте" было опубликовано фото дерева, которое было увешано трусами, преимущественно женскими.
Пусть в кадре и нет ни исторического объекта, ни "постройки религиозного назначения", но улица-то 9 мая. Тут надо понимать политический подтекст. Силовикам просто необходимо расследовать это дело. Возможно, авторы инсталляции из нижнего белья решили:
Только изучение торговых марок развешенного нижнего белья ведущими экспертами-криминалистами поможет установить — иноагентное оно или отечественное. Если наше, то тут силовики могут нарваться на отрицание успехов импортозамещения и грядущего технологического прорыва.
Тема — деликатная, можно сказать, государственная. Ведь если сегодня на дереве не развесить отечественное нижнее бельё, то завтра, может статься, на нём будут висеть трусы мультигендерных солдат НАТО.
Появившийся арт-объект на Марсовом поле в Санкт-Петербурге на фоне знаменитой питерской "постройки религиозного назначения", вероятно, станет предметом другой проверки на оскорбление. На фото, опубликованном 14 января 2022 года на странице в Instagram московского художника Ивана Волкова, красуются гигантские фекалии из снега.
Пятиметровая снежная скульптура заботливо выкрашена в коричневый цвет в окружении жёлтой лужи, которая придаёт арт-объекту смысловую завершённость и гармонично вписывает его в окружающее архитектурное пространство.
Волков рассказал, что на создание этого монументального произведения у него ушло четыре часа, а в процессе изготовления колоритного арт-объекта он использовал пищевые красители. Автор поделился источником своего вдохновения:
"Меня вдохновило творчество петербургских художников".
В 2021 году Иван Волков создал аналогичную скульптуру в Подмосковье. Художник сообщил, что форма и размеры подмосковных фекалий были примерно такими же, как и у питерских:
"Это зарождающаяся традиция".
С одной стороны, этот продукт жизнедеятельности вызывает негативные ощущения, попахивает оценочными суждениями об окружающей действительности и переводит творчество художника в категорию экстремизма.
С другой, как ни крути, этот продукт — полезный, и он как бы говорит о надежде на светлое будущее, если рассматривать фекалии как удобрение и ожидание неимоверного урожая чего-то очень полезного. Тут полиции тоже важно не промахнуться в выводах и не продемонстрировать политическую близорукость, копаясь в коричневых тонах оценок на всевозможные оскорбления.
Тема оскорблений всё увереннее расширяет свой ареал. Таково уж развитие любого почина, когда он становится задачей государственной важности.
Можно было бы, конечно, отрегулировать процесс фотографирования — ввести разрешительные QR-коды, позволяющие это делать гражданам, но в Государственной думе вроде нет таких планов. Пока же просятся превентивные меры, которые бы регламентировали позы, построение кадра и общую композицию фото, а также ввод необходимых ограничений:
Правда, в этом контексте придётся предусмотреть и ранжирование по категориям оскорбившихся, чтобы добиться транспарентности в расстановке приоритетов. Важно же гражданам понимать, кто из оскорблённых выйдет победителем в судебном разбирательстве: уборщица или, к примеру, представитель государственной власти.
В отношении же танцовщицы Алёны Кацан у местной нижегородской епархии уже сформировалось мнение, которое озвучил пресс-секретарь Алексий Пестрецов:
"В ролике танцует девушка. Танцует, и всё. Тут больше не о чем говорить. Да, за ней видна часовня. Но часовни, церкви и храмы всегда есть на центральных городских площадях, так уж сложилось… Из этого сложно сделать какой-то вывод о девушке. Не знаю, что вам ещё сказать".
Верно, лучше пока больше ничего не говорить, чтобы ненароком не оскорбить чьи-то чувства. Девушке и так неплохо пособили сказанным в непростой по нынешним временам ситуации, отражающей все 50 оттенков отечественной психоделики.
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