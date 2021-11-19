Полиция разыскивает блогеров за неприличное фото на фоне Спаса на Крови

Правоохранители разыскивают блогеров, которые сделали откровенное фото с демонстрацией половых органов на фоне собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.

Во время мониторинга соцсетей полицейские нашли фотографии откровенного содержания с участием двух молодых людей на фоне собора Спаса на Крови. Сейчас стражи правопорядка устанавливают личности участников провокационной фотосессии, чтобы привлечь их к ответственности за преступное деяние.

Фотография, которой молодые люди демонстрируют свои интимные места на фоне петербургского собора, была опубликована в Instagram ещё летом, однако внимание правоохранителей привлекли эти фотографии только сейчас, когда снимок получил широкое распространение в интернете. Участники скандальной фотосессии уже удалили свои страницы в социальных сетях, однако это не поможет им избежать ответственности.

Ранее полицейские арестовали блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистовую за провокационные фотографии у храма Василия Блаженного. Их обвинили в оскорблении чувств верующих и приговорили к 10 месяцам колонии. После отсидки они должны будут покинуть страну.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.