Блогеров стали массово наказывать за неподобающие снимки на фоне православных храмов. В Сети вспомнили, что такой грех есть у Ольги Бузовой и Натальи Орейро. Две эти звезды в разное время позировали на фоне церквей в довольно откровенном виде.
Наталья Орейро недавно стала гражданкой РФ, поэтому на неё также распространяются российские законы.
Фотографию, на котором звезда "Дикого ангела" запечатлена на фоне Покровского собора, опубликовала Ксения Собчак в своём ТГ-канале.
"А какие там сроки давности?" — поинтересовалась под снимком с Орейро журналистка.
Уругвайская актриса снялась в бюстгальтере и распахнутом пиджаке.
Блогер Рустам Солнцев отыскал фото Ольги Бузовой, которая тоже сфотографировалась в купальнике на фоне храма.
"Коль пошла такая пьянка, хватать молодёжь за эротические фото у церквей и памятников, именно хватать и давать сроки, предлагаю под этот коленкор посадить одну известную невменько месяцев на десять", — написал Солнцев под фото звезды "Дома-2".
Недавно арестовали блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистовую за непотребные снимки у храма Василия Блаженного. Их обвинили в оскорблении чувств верующих и приговорили к 10 месяцам колонии. После отсидки они должны будут покинуть страну.
31-летняя модель, которая снялась в стрингах перед Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге, избежала наказания. Суд учёл раскаяние женщины и не стал её штрафовать.
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