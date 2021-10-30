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В Петербурге на женщину завели дело об оскорблении чувств верующих

Происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении женщины, которая сделала фото в трусах на фоне Исаакиевского собора.

В Петербурге на женщину завели дело об оскорблении чувств верующих

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению указанного преступления причастна 30-летняя женщина", — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета по Петербургу.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Ранее сообщалось, что в Петербурге сотрудники полиции задержали женщину, сделавшую фотографию в трусах на фоне Исаакиевского собора.

До этого блогер Руслан Бобиев и его знакомая Анастасия Чистова имитировали около храма Василия Блаженного интимные действия. Девушка в полицейской форме стояла на коленях перед молодым человеком. Первого октября за провокационную фотосессию молодых людей арестовали на десять суток. Также пранкера оштрафовали на пять тысяч рублей.

Бобиев несколько раз выкладывал видео с извинениями. К его странице в Instagram с сотней тысяч подписчиков ограничили доступ.

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Дмитрий Чернышёв об оскорблении чувств верующих
Автор: Максимс Краюшкинс
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