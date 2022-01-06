"Мемориал"*: здесь репрессии разоблачаем, там делаем вид, что ничего не было

Верховный суд России 28 декабря удовлетворил требование Генпрокуратуры о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал"*. А на следующий день Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"*, тоже по иску Генпрокуратуры.

И вот уже неделю, без перерыва на новогодние каникулы, либеральное сообщество пребывает в глубокой печали. Даже партия Михаила Касьянова "ПАРНАС" вышла из анабиоза и разродилась заявлением:

"На протяжении десятилетий "Мемориал"* проводит важнейшую работу по документированию исторических преступлений и возвращению потомкам памяти о десятках миллионов жертв политических репрессий в СССР".

И далее: "В ноябре 2021 года Генпрокуратура потребовала ликвидировать "Мемориал"* по техническим основаниям — за отсутствие маркировки о статусе "иностранного агента". Убедительных доказательств при этом представлено не было".

Господа, да какие ж вам "убедительные доказательства" нужны, если в материалах на сайте соответствующей маркировки не было? И в "Мемориале"* принципиально этого не делали. С того самого времени, когда общество было включено в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов. А именно — с 2016 года.

Напомним немного об истории "Мемориала"*. Основано общество было в 1989 году, целью заявлено исследование политических репрессий в Советском Союзе. Но очень скоро это стало только одним из направлений деятельности просветительского общества.

Не будет преувеличением сказать, что правозащитники из "Мемориала"* внесли большой "вклад" в создание мифа про "полстраны сидело, полстраны охраняло". Достаточно вспомнить публикации об истории Советского Союза, особенно в том, что касалось 1920-1950-х годов. Речь не о публикациях в научной литературе, а, скажем так, рассчитанных на массового читателя.

Почитать их, так хуже государства в истории человечества не было. А в качестве экспертов, как правило, фигурируют представители общества "Мемориал"*. Во многом с подачи "мемориальских" правозащитников были раскручены темы "голодоморов" — на Украине, в Казахстане и других бывших советских республиках. И хотя эти темы нуждаются в серьёзном изучении, сейчас они в основном используются в качестве антироссийской пропаганды.

В "просветительском обществе" и не скрывали, что получают финансирование из США и европейских государств, той же Великобритании. Что, в общем-то, позволило создать "Международный Мемориал"*. И на сайте можно даже найти отчёты о финансировании. Вот только далеко не за все годы. Данные, очень мягко говоря, неполные.

Опять же, если вернуться к теме репрессий, то основное внимание "Мемориала"* сосредоточено на сталинских временах. Но почему-то нет совершенно никаких исследований о преследовании участников "белого движения". Как, например, об одной из трагичных страниц истории Гражданской войны — массовых расстрелах военнослужащих армии Петра Врангеля и членов их семей, оставшихся в Крыму после поражения белых. Да и, вообще говоря, пострадали тогда не только офицеры, но и гражданские лица, которых обвинили в сочувствии к белым.

Или если говорить о современных событиях, то на сайте "Мемориала"* много чего можно найти про украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого за терроризм или запрещённую в России организацию "Хизб ут-Тахрир" (и не только в России запрещённую, но и в Германии, во многих мусульманских государствах). Но ничего нет о событиях в одесском "Доме профсоюзов" 2 мая 2014 года. А почему, собственно говоря?

Очевидно, что такая избирательность призвана обслуживать интересы тех, кто "музыку оплачивает". То есть речь уже не об установлении истины, а об обслуживании интересов — политических и идеологических. В данном случае западных государств.

Мимо решения суда о ликвидации "Мемориала"* не прошёл и Михаил Ходорковский, который выдал в Twitter сентенцию о 75% репрессированных сотрудниках НКВД, принимавших участие в "Большом терроре" и провёл аналогии с современным периодом.

Да уж, "нравственный камертон" нашей эпохи… Только складывается впечатление, что Михаил Борисович и сам бы не прочь поучаствовать в каких-нибудь репрессиях. Но это же, наверное, обманчивое впечатление и ничего такого он в виду не имел?

* Включен минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

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