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Автор Василий Амирджанов

Президент повысил политический статус Деда Мороза

Общество

Накануне новогоднего торжества одной из обсуждаемых фигур, в том числе и на высшем политическом уровне, стал Дед Мороз.

Президент повысил политический статус Деда Мороза

Оскорбление чувств сказочных

После того, как юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев объявил о своих намерениях судиться с Дедом Морозом за неисполнение им заветных желаний, президент России Владимир Путин вступился за новогоднего волшебника во время своей пресс-конференции, сообщив, что он тоже юрист из города на Неве и готов выступить адвокатом ответчика. Глава государства при этом заметил:

"Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам".

Персонально Путин никого из хороших девочек и мальчиков не назвал, обратив внимание, что его желания Дед Мороз всегда исполняет.

Оценка деятельности сказочного персонажа главой государства придала уверенности третьему юристу из Санкт-Петербурга Эльнаре Троицкой, которая объявила о подаче иска в Куйбышевский суд на Игоря Мирзоева. Как сообщила объединённая пресс-служба городских судов Северной столицы, Троицкая обвинила Мирзоева в злоупотреблении правом и "распространении сведений, порочащих чувства верующих в Деда Мороза".

Осмыслив выступление Путина и новость о намерении Троицкой судиться, Мирзоев отозвал свой иск. Видимо, стало стыдно, что он попал в список "плохих мальчиков", раз Дед Мороз обошёл его подарками и исполнением заветных желаний. Сам же Дед Мороз использовал ситуацию и подтвердил реальность своего существования:

"Вот, варежку мою потрогать можно, бороду — настоящие же! А ещё прямую линию с Владимиром Путиным наверняка все смотрели? Тогда помните вопрос по мою душу. Если даже взрослый человек, юрист из Санкт-Петербурга, подал на меня в суд за то, что не исполняю его желания, то, наверное, он на фантом в суд не подаст".

Планирует ли Дед Мороз проводить свои "прямые линии" или итоговые сказочные пресс-конференции, чтобы исполнять заветные желания граждан, добрый зимний бородач не сообщил.

Новогодние желания

Инженер конструкторского центра одного из московских военных заводов Андрей, как он представился популярному интернет-изданию, уже несколько лет подрабатывает на новогодние праздники Дедом Морозом.

Возможно, инженер не слышал по телевизору, что в высокотехнологических отраслях происходит небывалый прорыв, потому и шабашит. Правда, помимо заработка, Андрей получает и заряд позитива, общаясь с детьми, которые верят в добрую сказку. Дети чаще всего на Новый год просят игрушки: мальчики — машинки, а девочки — куклы. Бывают и трогательные желания, которыми дети делятся с Дедом Морозом:

"У всех свои запросы и пожелания… Малыши хотят, чтобы папа и мама не ссорились, чтобы не болели. Просят мира в семье, спокойствия и радости".

Про взрослых Андрей ничего не рассказал. Взрослые сами делятся своими мыслями, причём некоторые "большие" начальники публично в массмедиа, добавляя праздничных красок новогодней сказке.

Сказки для взрослых

"Роскосмос" в канун, наверно, самого семейного праздника совместно со Всероссийским конкурсом "Моя страна — моя Россия" выпустил сборник "100 сказок о космосе", в который вошли, в том числе, сочинения 100 победителей специальной номинации "Сказки о космосе". Вошли ли в издание труды Дмитрия Рогозина, не сообщается.

Правда не всякие сказочные конкурсы завершаются на позитивной ноте. Новогодний конкурс в Свердловской области вызвал нешуточный скандал. Кто-то, видимо, переполненный духовными скрепами, не смог пережить, что победителем стал пятиклассник в костюме Красной Шапочки. Фото парня в мини-юбке и на каблуках было опубликовано на странице совета старшеклассников учебного заведения в одной из социальных сетей.

Директор гимназии Светлана Расторгуева рассказала, что в предыдущие годы участники аналогичного состязания также могли выбирать любой наряд, в том числе и персонажа противоположного пола, и никакого возмущения это не вызывало:

"Всю жизнь так было, что люди переодевались в разные костюмы. Я не знаю, что началось".

Правоохранители пока не заинтересовались победителем и администрацией гимназии. По крайней мере, по словам директора, запросов из прокуратуры и Следственного комитета России (СК) ещё не поступало.

Возможно, это связано с тем, что внимание правоохранителей было обращено к беседе председателя СК Александра Бастрыкина с Мирей Матье. Высокопоставленный чиновник связался с легендарной французской певицей по телефону, о чём рассказали на сайте ведомства:

"В телефонном разговоре с певицей Александр Иванович Бастрыкин обсудил значимость духовной составляющей в жизни каждого человека и творчестве музыкальных исполнителей, которой порой так не хватает молодому поколению".

К сожалению, не всякому французу может так повезти с собеседником, как Мирей Матье, хотя сведений о том, с кем накануне Нового года созванивался директор ФСИН Аркадий Гостев в массмедиа пока нет.

На защите сказочной правды

Накануне новогодних праздников периодически возобновляется дискуссия о вере детей в Деда Мороза. Психологи дают различные рекомендации по его разоблачению, основная из которых — делать это не резко, чтобы не разрушить сказочные скрепы. Со взрослыми, которые внимают общественно-политическому вещанию федерального телевидения, возможно, предложат поступать не менее деликатно.

Пока якутский скульптор Михаил Боппосов лепил из навоза семейство тигров, символ наступающего года, а общественность в соцсетях обсуждала танцующую ростовую фигуру с обнажённой грудью на улицах города Кунгур Пермского края пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал важное открытие:

"Россия — абсолютно демократическая страна, где действительно живут очень сильные, очень гордые и очень свободные люди. Если кто-то заявляет об обратном, он просто не знает и не понимает нашу страну".

К тем, кто "не понимает нашу страну", вероятно, можно отнести и отрицающих существование Деда Мороза, особенно на фоне заявления президента России, сделанного во время пресс-конференции. В краткосрочной перспективе этим признаком, возможно, дополнят и закон об иноагентах.

Собственно, давно уже пора защитить сказочную правду от фальсификации и вмешательства пресловутых санта-клаусов в сказочные дела России, в которой под Новый год сбываются мечты всех хороших девочек и мальчиков: с боем кремлёвских курантов 1 января 2022 года общественные туалеты Санкт-Петербурга волшебным образом станут бесплатными.

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Дед Мороз поздравляет "Правду.Ру"!
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы роскосмос пермский край дмитрий песков владимир путин дмитрий рогозин санкт-петербург александр бастрыкин
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