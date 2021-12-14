Как подготовиться к ЕГЭ, правильно настроиться на сдачу экзаменов и почему не нужно делать трагедию из недостаточно высоких баллов, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Пироговского университета Наталья Суворинова.
— Наталья Юрьевна, в этом году ЕГЭ сдают дети, которые не сдавали ГИА в 9 классе из-за пандемии, у них нет никакого опыта сдачи экзаменов. Как психологически подготовиться ребёнку к ЕГЭ?
— Можно просто готовиться, ни о чём не думая, говорить: я всё знаю, я буду победителем. Если ребёнок решит 200-300 типовых задач с репетитором, то ему бояться нечего. Сейчас можно готовиться только к экзаменам, которые сдаёшь. На остальные предметы можно меньше тратить сил. И нужна уверенность.
В нашем культовом фильме 1982 года "Чародеи" главного героя учат проходить сквозь стену. Он говорит: "Цель вижу, препятствий не замечаю, в себя верю". Такая позиция хороша для тех, кто в глубине души победитель.
Но есть много людей, которые не могут так идти напролом, им нужна другая поддержка.
Поэтому второе направление подготовки — это план Б. Надо обсудить с ребёнком: а что будет, если вдруг не сдашь или сдашь не так, как хочется? У мальчиков — армия, и многие к ней не готовы. У девочек ситуация поспокойнее. Надо решить: если ты не проходишь в этот вуз, то можешь выбрать:
Хорошо бы иметь запасные варианты, потому что обычно сдают ровно те экзамены, которые нужны. Надо, чтобы был хотя бы один запасной экзамен: обществознание, математика профильная. То есть универсальные, с которыми везде берут. Или, если не проходим в московский вуз, уезжаем в ярославский вуз, где тоже можно хорошо учиться.
Дети готовятся, сидя за компьютерами. Это тоже создаёт стресс. Надо чередовать виды деятельности. Обязательно прогулка. Если ребёнок занимался спортом, ни в коем случае не бросать, продолжать тренировки, чтобы было переключение.
Можно учиться не только за столом, но и на ходу: у всех телефоны, наушники. Загрузить текст, учить часть предметов не за столом, а на улице.
Хорошо, когда друзья тоже поступают. Тогда ребята будут объединяться и вдвоём какие-то блоки проходить. Можно по очереди рассказывать, представляя себя учителем: ты объясняешь ученикам, которые совсем ничего не знают. Пока ты объясняешь, ты сам начинаешь понимать лучше.
Выпускникам нужно соблюдать режим дня. Заниматься лучше не более 8 часов (с учётом школы). Сон не менее 8 часов. Никаких ночных бдений. Желательно в ночь перед экзаменом вообще ничего не учить.
У меня лично есть пациентка, ей 19 лет. Бабушка — учитель математики в школе, усиленно готовила её к поступлению с 7 класса. Было много-много занятий. Они наметили вуз, программу. В итоге в 11 классе у девочки началось тяжёлое психическое расстройство из-за нагрузки, она попала в клинику и вообще никуда не поступила.
А другая девочка готовилась в один вуз и в последний момент, в феврале, сказала, что хочет ещё английский сдавать. Говорит: "Я буду готовиться сама". Она и до этого хорошо училась. Она достала старые учебники (сейчас их забыли, но они написаны хорошо), а на весенние каникулы её отправили в региональный город, где живет её тетя, которая преподает английский. За неделю каникул она настолько хорошо подготовилась, что сдала английский на высокий балл.
Ещё одна девушка с сахарным диабетом в 10 классе заболела гепатитом С, о поступлении речи не шло. Она год лечилась и за этот год решила стать врачом. Через год она вылечила гепатит и поступила в региональный медицинский вуз.
Нужно постоянно говорить ребёнку, что жизнь не кончается на ЕГЭ, жизнь большая. В каждой семье должно звучать: мы тебя любим, как бы ты ни сдал экзамены.
Иногда, если внезапно начинается паника, лучше оставить ребёнка в покое, дать перебояться. "Давай ты сейчас будешь бояться. Говори всё что хочешь. Хочешь плакать — плачь. Это всё равно закончится само собой. Выплесни весь свой страх. А дальше давай конструктивный разговор. Предположим, ты завтра не напишешь. Что будет? Ничего страшного. Ты сможешь пересдать. А если не пересдашь, значит, можешь что-то другое сдать". Всегда нужно давать человеку самому подумать, что ещё может быть.
— Как можно расслабиться в период подготовки?
— Можно посмотреть комедию или детские мультики. А компьютерные игры эмоционально очень выматывают — от них лучше отказаться. Тут в выигрышной ситуации спортсмены, которые продолжают тренировки. Можно велосипед достать, на лыжах сходить в выходной день в лес, всей семьёй выехать на природу, экскурсию. Нельзя без конца заниматься.
— Медикаментозная поддержка может быть, те же витамины?
— Есть препараты, которые укрепляют нервную систему. Новые препараты даже за день до экзамена пить ни в коем не случае нельзя. Либо это базовый курс, который человек пьёт давно, либо вообще ничего.
Любая таблетка перед экзаменом в состоянии стресса может сказаться самым непредсказуемым образом. Помню, так подействовала валерьянка, что студент ничего не смог ответить: у него был ступор от таблетки.
— А за некоторое время до экзаменов какие препараты посоветуете?
— "Магний В6" укрепляет нервную систему, можно применять курсом по 1,5-2 месяца. Можно любой поливитаминный комплекс. Витамины принимаются в первой половине дня, как все стимулирующие препараты. Хороши растительные адаптогены — это настойка:
Это лёгкие растительные стимуляторы для поддержания умственной активности. Ноотропные препараты надо с врачом обсуждать. Из широко известных — мельдоний (милдронат), он не допинг. Его обвинения — это просто политика. Это нормальное лекарство, продаётся без рецепта. Подходит при физических, интеллектуальных нагрузках. Глицин можно под язык 2 раза в день. Но всё должно быть хотя бы дней за 10-14 до экзамена.
Информация о лекарственных препаратах носит ознакомительный характер. Необходима консультация врача/специалиста.
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