Невролог: за день до экзамена нельзя пить новые препараты

Как подготовиться к ЕГЭ, правильно настроиться на сдачу экзаменов и почему не нужно делать трагедию из недостаточно высоких баллов, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Пироговского университета Наталья Суворинова.

"Цель вижу, препятствий не замечаю, в себя верю"

— Наталья Юрьевна, в этом году ЕГЭ сдают дети, которые не сдавали ГИА в 9 классе из-за пандемии, у них нет никакого опыта сдачи экзаменов. Как психологически подготовиться ребёнку к ЕГЭ?

— Можно просто готовиться, ни о чём не думая, говорить: я всё знаю, я буду победителем. Если ребёнок решит 200-300 типовых задач с репетитором, то ему бояться нечего. Сейчас можно готовиться только к экзаменам, которые сдаёшь. На остальные предметы можно меньше тратить сил. И нужна уверенность.

В нашем культовом фильме 1982 года "Чародеи" главного героя учат проходить сквозь стену. Он говорит: "Цель вижу, препятствий не замечаю, в себя верю". Такая позиция хороша для тех, кто в глубине души победитель.

Но есть много людей, которые не могут так идти напролом, им нужна другая поддержка.

Поэтому второе направление подготовки — это план Б. Надо обсудить с ребёнком: а что будет, если вдруг не сдашь или сдашь не так, как хочется? У мальчиков — армия, и многие к ней не готовы. У девочек ситуация поспокойнее. Надо решить: если ты не проходишь в этот вуз, то можешь выбрать:

другой вуз,

другой факультет,

колледж,

вуз в другом городе.

Хорошо бы иметь запасные варианты, потому что обычно сдают ровно те экзамены, которые нужны. Надо, чтобы был хотя бы один запасной экзамен: обществознание, математика профильная. То есть универсальные, с которыми везде берут. Или, если не проходим в московский вуз, уезжаем в ярославский вуз, где тоже можно хорошо учиться.

Дети готовятся, сидя за компьютерами. Это тоже создаёт стресс. Надо чередовать виды деятельности. Обязательно прогулка. Если ребёнок занимался спортом, ни в коем случае не бросать, продолжать тренировки, чтобы было переключение.

Можно учиться не только за столом, но и на ходу: у всех телефоны, наушники. Загрузить текст, учить часть предметов не за столом, а на улице.

Хорошо, когда друзья тоже поступают. Тогда ребята будут объединяться и вдвоём какие-то блоки проходить. Можно по очереди рассказывать, представляя себя учителем: ты объясняешь ученикам, которые совсем ничего не знают. Пока ты объясняешь, ты сам начинаешь понимать лучше.

Выпускникам нужно соблюдать режим дня. Заниматься лучше не более 8 часов (с учётом школы). Сон не менее 8 часов. Никаких ночных бдений. Желательно в ночь перед экзаменом вообще ничего не учить.

У меня лично есть пациентка, ей 19 лет. Бабушка — учитель математики в школе, усиленно готовила её к поступлению с 7 класса. Было много-много занятий. Они наметили вуз, программу. В итоге в 11 классе у девочки началось тяжёлое психическое расстройство из-за нагрузки, она попала в клинику и вообще никуда не поступила.

А другая девочка готовилась в один вуз и в последний момент, в феврале, сказала, что хочет ещё английский сдавать. Говорит: "Я буду готовиться сама". Она и до этого хорошо училась. Она достала старые учебники (сейчас их забыли, но они написаны хорошо), а на весенние каникулы её отправили в региональный город, где живет её тетя, которая преподает английский. За неделю каникул она настолько хорошо подготовилась, что сдала английский на высокий балл.

Ещё одна девушка с сахарным диабетом в 10 классе заболела гепатитом С, о поступлении речи не шло. Она год лечилась и за этот год решила стать врачом. Через год она вылечила гепатит и поступила в региональный медицинский вуз.

Нужно постоянно говорить ребёнку, что жизнь не кончается на ЕГЭ, жизнь большая. В каждой семье должно звучать: мы тебя любим, как бы ты ни сдал экзамены.

Иногда, если внезапно начинается паника, лучше оставить ребёнка в покое, дать перебояться. "Давай ты сейчас будешь бояться. Говори всё что хочешь. Хочешь плакать — плачь. Это всё равно закончится само собой. Выплесни весь свой страх. А дальше давай конструктивный разговор. Предположим, ты завтра не напишешь. Что будет? Ничего страшного. Ты сможешь пересдать. А если не пересдашь, значит, можешь что-то другое сдать". Всегда нужно давать человеку самому подумать, что ещё может быть.

Главное — расслабиться

— Как можно расслабиться в период подготовки?

— Можно посмотреть комедию или детские мультики. А компьютерные игры эмоционально очень выматывают — от них лучше отказаться. Тут в выигрышной ситуации спортсмены, которые продолжают тренировки. Можно велосипед достать, на лыжах сходить в выходной день в лес, всей семьёй выехать на природу, экскурсию. Нельзя без конца заниматься.

— Медикаментозная поддержка может быть, те же витамины?

— Есть препараты, которые укрепляют нервную систему. Новые препараты даже за день до экзамена пить ни в коем не случае нельзя. Либо это базовый курс, который человек пьёт давно, либо вообще ничего.

Любая таблетка перед экзаменом в состоянии стресса может сказаться самым непредсказуемым образом. Помню, так подействовала валерьянка, что студент ничего не смог ответить: у него был ступор от таблетки.

— А за некоторое время до экзаменов какие препараты посоветуете?

— "Магний В6" укрепляет нервную систему, можно применять курсом по 1,5-2 месяца. Можно любой поливитаминный комплекс. Витамины принимаются в первой половине дня, как все стимулирующие препараты. Хороши растительные адаптогены — это настойка:

зверобоя,

лимонника,

женьшеня.

Это лёгкие растительные стимуляторы для поддержания умственной активности. Ноотропные препараты надо с врачом обсуждать. Из широко известных — мельдоний (милдронат), он не допинг. Его обвинения — это просто политика. Это нормальное лекарство, продаётся без рецепта. Подходит при физических, интеллектуальных нагрузках. Глицин можно под язык 2 раза в день. Но всё должно быть хотя бы дней за 10-14 до экзамена.

Информация о лекарственных препаратах носит ознакомительный характер. Необходима консультация врача/специалиста.