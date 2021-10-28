Психолог: многие впадают в зависимость от виртуальных отношений

Почему женатые мужчины и замужние женщины регистрируются на сайтах знакомств, как они воспринимают семейных онлайн-поклонников и в чём опасность виртуальных отношений, рассказала Pravda.Ru психолог Алиса Метелина.

От комплиментов до измены

— Замужняя женщина на сайте знакомств — это значит поднятие самооценки или готовность к измене?

— Здесь одно вытекает из другого. Поднятие самооценки — это то, зачем женщины приходят на сайты знакомств. Когда они не получают комплиментов и внимания от своей второй половины, они пытаются это восполнить на стороне.

Когда эмоционально голодная женщина встречает мужчину, который её начинает осыпать комплиментами, она включается в эти отношения. И до измены остается один шаг.

Потому что, когда женщина эмоционально включена, она влюблена. Ради этих мимолётных романов женщины готовы оставить даже свою семью.

Самое главное, что женщина не пытается это решить со своим мужчиной. Она не идёт к психологам, чтобы проработать в себе что-то самостоятельно, а бежит на сайты знакомств.

— Почему женатые мужчины осуждают замужних женщин за то, что те появляются на сайтах знакомств?

— Потому что все мы понимаем, что не хотели бы оказаться на месте того несчастного человека, которому изменяют.

— Но женатые мужчины сами сидят на этих сайтах. Это как?

— Да. Во-первых, у нас патриархальное общество: то, что можно мужчине, нельзя женщине. В голове у некоторых мужчин это прочно сидит. Во-вторых, никто не хочет оказаться на месте рогоносца, которому изменяет жена, флиртующая на сайте знакомств. То есть мужская солидарность. Поэтому большинство мужчин скажут, что это неприличная женщина, она себя неправильно ведёт.

Себя мужчины оправдывают своей пресловутой полигамностью, забывая, что не бывает полигамных самцов и моногамных самок.

Мы все полигамны. То есть при наличии симпатичного человека и места мы все легко можем изменить. Оставаться верным — это внутреннее решение, которое не встроено изначально в нашу природу.

— А замужние женщины осуждают женатых мужчин, которые сидят на сайтах?

— Естественно. Это женская солидарность. Если женщина пострадала от измены, она будет остро воспринимать приставания женатых мужчин, будет прямо говорить им, что они нехорошие люди. Она понимает, что чувствует жена этого человека или будет чувствовать, если узнает.

Когда мы говорим про измену, что это предательство, то неприятно общаться с предателем. Если человек способен на измену, то ты не будешь для него исключением. То есть если ты вступаешь в отношения с женатым мужчиной, надо понимать, что он способен на измену. Хотя это не значит, что он тебе тоже будет изменять потом.

— Мужчин и женщин на сайты знакомств толкают одинаковые внутрисемейные проблемы. К примеру, муж жену не понимает, отношения в семье изменились, хочется романтики. Редко кто говорит: я хочу секса. В основном эмоциональные проблемы: быт заел, супруг изменился физически. Это так?

— Да, в любой паре после конфетно-букетного периода идеализации возникает период обесценивания, разочарований, накопленная усталость друг от друга, раздражение. Это бывает даже у пары, которая идеально друг другу подходит.

В сложный период проще всего получить положительные эмоции где-то на стороне. Не решать внутри себя, с помощью нейтральных вещей, а зарегистрироваться на сайте знакомств и найти себе партнёра для секса либо виртуального друга, о котором потом можно сказать, что я с ним только дружу. "Мы же не встречались, он же из другого города".

— Это тоже измена, когда у тебя голова занята другим человеком, хотя ты живешь со своим супругом?

— Конечно. Измена для каждого — своё понятие. Но вы подписывались, вступая в отношения, что вас двое. Получается, что вы живете "втроём". Если третий в постели — это измена. Если я вкладываюсь эмоционально в картинку, видео, телефонные разговоры на стороне с девушкой, с которой я даже не знаком, — это измена. Я кормлю её своими:

эмоциями,

вниманием.

В этот момент моя женщина обделена. Не "левак укрепляет брак", а "левак разрушает брак".

Виртуальные отношения — это иллюзия

— Давайте обобщим: что движет семейным человеком при регистрации на сайте знакомств?

— Желание получить недостающее в семье. При этом партнёр может даже не знать, что чего-то тебе не хватает. Важно осознать эту потребность. Вы хотите признания своей исключительности? Вот надо с собой сначала разобраться, а потом сказать об этом партнёру. Причём так, чтобы он услышал. То есть не в форме претензии, а в форме того, что вам это важно, ни в коем случае не давя на него. Отойти в сторону после этого. И либо ваша вторая половина что-то начнёт делать, либо надо идти к семейному психологу. Либо принимать решение о том, что это не ваша вторая половина.

Вопрос не в том, чтобы скрывать это от супруга, а в том, чтобы в первую очередь себе не врать, что у меня прекрасная семья, но я ищу любовницу или виртуальные отношения, поэтому зарегистрировался на сайте знакомств.

Нет. У вас не прекрасная семья, если вы регистрируетесь на сайте знакомств. У вас нет доверия друг к другу, потому что иначе бы вы обсудили это и знали, что вас услышат. Близость надо восстанавливать, а не бежать на сторону. Это всё равно, что крыша в доме протекает, а я бегу строить сарай во дворе. Надо дом чинить.

— Насколько опасны виртуальные отношения?

— Они опаснее, чем реальные, потому что в виртуальных отношениях мы общаемся не с живым человеком, а с образом. Я идеализирую человека, который находится в другом городе или просто сидит и шлёт мне стихи, картинки, пишет: "С добрым утром, любимая!" Я наделяю его чертами, которых у него нет, не отдавая себе в этом отчёта. Когда я о нём думаю, я вкладываюсь энергетически, у меня отношения с отношениями, а не с человеком.

Живой человек рядом со мной с идеальной картинкой соперничать не может.

Потому что он болеет, кашляет, чихает, ест некрасиво. Он живой, поэтому всегда проигрывает виртуальным романам.

— Проигрывает и тот человек, который вступает в виртуальные отношения, а не только его вторая половина?

— Конечно, проигрывает, потому что отношений-то нет. Это иллюзия отношений. Живого человека нет. Я не вижу его мимику, грубости, зависти, жадности в чём-то, я не вижу его:

некрасивым,

злым,

раздражённым,

требовательным.

А это всё присутствует в каждом из нас. Он у меня в голове прекрасен. Или она. Она идеальная женщина. Я о такой мечтал всю свою жизнь. И рядом со мной женщина, которая прошла со мной многое, обесценивается. Я могу даже выйти из этих отношений или оставаться в них, мучая её, потому что для меня она как обслуживающий персонал. Зато есть богиня по другую сторону монитора. А на самом деле это не богиня, а обычная женщина с такими же проблемами, ПМС, целлюлитом. Но Photoshop во время виртуального романа и возможность присылать стишки делают своё дело. Многие люди уходят в зависимость от подобных отношений.