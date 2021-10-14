Аналитик дал советы по защите от мошенников в приложениях знакомств

Руководитель аналитического центра Zecurion, специалист в области кибербезопасности Владимир Ульянов прокомментировал Pravda.Ru исследование Group-IB о мошенниках, которые украли как минимум 18 миллионов рублей при помощи схемы Fake Date.

"Самая простая схема: познакомились с красивой девушкой, и она попросила денег, что у меня не хватает на билет или что-то ещё, "такая хорошая красивая штучка, давай купи". Таких охотников, которые готовы с определённой суммой расстаться, достаточно много. Поэтому, я думаю, что, в целом, если посчитать, то это будут не миллионы (украденных денег — Прим. ред.), а чуть ли не миллиарды", — заявил эксперт.

Также он отметил, что статистика Group-IB может отличаться от реальной ситуации, потому что многим жертвам Fake Date стыдно обратиться в полицию. По словам специалиста, пострадавшим людям кажется, что в правоохранительных органах им вряд ли помогут.

"Что касается защиты, тут, конечно, стоит обратить внимание на всё: на формулировки, на вовлечённость человека в диалог, плюс стоит проверять по фотографиям. Обычно преступники берут просто чужие фотографии где-то в интернете. Поэтому если мы ищем какую-то картинку симпатичной девочки и находим её на куче разных ресурсах, и она там под разными именами фигурирует, это явно звоночек", — добавил Ульянов.

Ранее в Group-IB рассказали о распространённости мошеннической схемы Fake Date. Система работает следующим образом: мошенники под видом девушки знакомятся с мужчиной в рейтинговых приложениях и предлагают кандидату купить билет на один спектакль. Мошенники отправляют мужчине ссылку на поддельный сайт, где его деньги крадут, после чего "девушка" пропадает.

В организации уточнили, что за последние три года схему Fake Date использовали как минимум 22 группировки. Одна из них получила подобным способом более 18 миллионов рублей при семи тысячах транзакций.

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