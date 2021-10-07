Казаки потребовали закрыть ТНТ за мужские поцелуи

Вслед за депутатами Госдумы к склоке по поводу поцелуев комиков присоединились и тульские казаки.

Поцелуй в шоу Игра на ТНТ

Квазипатриотический рататуй

Пока страна наслаждалась просмотром полной видеозаписи поединка по правилам бокса между актёром Никитой Джигурдой и депутатом Госдумы Виталием Милоновым, бдительные хранители духовно-нравственных ценностей возмущались по поводу шоу "Игра" на телеканале ТНТ.

Случилось невообразимое — участники команды "Камызяки" Денис Дорохов в платье невесты и парике поцеловал своего партнёра по репризе Александра Панекина, игравшего жениха.

Как сообщили тульские СМИ, просмотр этой волнующей сцены вызвал негодование местного казачества, представители которого считают демонстрацию подобного сюжета в юмористическом шоу пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и заявили:

"Нашу молодёжь нужно воспитывать в духе любви к своей стране, традициям, которые передали нам предки. Только так мы сможем сохранить нашу многонациональную и межконфессиональную страну".

В то время, как Бритни Спирс станцевала на камеру в нижнем белье и "встревожила фанатов", всю печаль встревоженного казачьего войска передал общественности его атаман Алексей Альховик:

"Подобный "юмор" может привести к печальным последствиям для всей страны. Сегодня однополый поцелуй на экране, а завтра разрушение семейных ценностей, религии, страны! А это, при подобном разложении всех моральных и этических норм, неизбежно! Именно этого и добиваются те, кто хочет сделать из нас рабов, сначала забыть свою героическую историю, традиции, семейные ценности, а затем в погоне за мифическими благами, уничтожим свою идентичность, страну… Для этого что ли наши пращуры ковали Великую Россию?"

Для достижения катарсиса не достаёт ещё некоторых тезисов, которые бы добавили эмульгаторов в квазипатриотический рататуй:

пассажа о гибридной войне, развязанной против России;

тревоги по поводу лязганья гусениц танков стран НАТО у границ страны;

упоминания о Великой Отечественной войне;

о провокации международного закулисья.

Собственно, и вправду интересно мнение пращуров, для чего же они всё-таки "ковали Великую Россию". Наверно не для того, чтобы по завершении одного периода идеологического помешательства после краткосрочной передышки погружаться в новый, но уже с более развитой водевильно-психоделической основой.

Единороссы против поцелуев

Дети. Телевизор

Ранее проблемой тлетворного влияния мужских поцелуев на русскую государственность озаботились депутаты Государственной думы, которые оперативно обратились в прокуратуру. Единоросс Михаил Романов потребовал провести проверку соответствия мужских лобызаний отечественному законодательству и, в случае необходимости, принять исчерпывающие меры в отношении граждан, которые выпустили шоу в эфир:

"Нам крайне важно, чтобы наши дети не смотрели такие элементы шоу, которые, может, для какой-то аудитории являются юморными, но они позиционируют не нашу культуру и подрывают наши национальные и конституционные основы".

Депутат Анатолий Выборный, однопартиец Романова, признался, что популяризация подобных эпизодов вызывает у него беспокойство, которое разделила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец, планирующая также обратиться в прокуратуру. Идея закрыть телеканал ТНТ витает в воздухе, наполняя его ароматами психоделики.

Конфликт духовных скреп

Мать с ребёнком

На фоне позитивной новости от Андрея Продеуса, одного из ведущих программы "Жить здорово!" на Первом канале, что на самом деле стринги не несут угрозы для здоровья, проблема мужских поцелуев, попавшая на алебарды депутатов Госдумы и под нагайки тульских казаков, представляется довольно серьёзной.

Подозрения в пропаганде гомосексуализма на телеканале ТНТ сталкиваются с другими духовно-нравственными скрепами, попадая в ареал оскорбления чувств верующих. Поцелуй-лобзание при встрече или прощании — очень древняя традиция, переданная нам предками и охраняемая конституцией России. Об этой традиции говорится и в Ветхом Завете:

"В уста целует, кто отвечает словами верными" (Притч. 24:26); "И взял Иоав правою рукою Амессая за бороду, чтобы поцеловать его" (2 Цар. 20:9).

Вероятно, казаки — вот так уж брутально друг друга за бороды не берут, но при встрече нередко лобызаются. В богослужебных чинах Русской Православной Церкви обряд однополого лобызания происходит во время литургии верных после Великого входа. Диакон возглашает:

"Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы!"

В время пения Символа веры при соборной службе происходит целование священников в алтаре. Целование часто совершается троекратно. В Пасхальную заутреню подобный обряд проходит перед чтением слова святителя Иоанна Златоуста:

"По тому же образу и иереев целуют, и сами между собою по чину своему… Таже по них и миряне такожде целование творят".

Выходит, что тульские казаки, примкнувшие к депутатам-единороссам, замахнулись, ни много ни мало, на те самые традиции, переданные нам предками, которые вроде как и взялись защищать.

Идеологический лес

Леонид Брежнев

Идея потоптаться на теме пропаганды однополых сексуальных отношений привела инициаторов репрессий в отношении телеканала ТНТ к отрицанию и советского наследия, в том числе и культурного, которое пестует нынешняя правящая политическая элита.

Если судить по кадрам исторической кинохроники, то однополые лобызания были в чести и у коммунистических лидеров Советского Союза. Символом горячих мужских поцелуев по праву является Леонид Ильич Брежнев. Может казаки и правы, что мужские лобызания приводят к развалу страны. Кто ж знает?

В фильмах на историческую и военную тематику подобных сцен даже и не счесть. Дальше, видимо, любящих родителей, которые целуют своих детей, запишут в педофилы и потребуют запретить, оправдывая это борьбой за семейные ценности.

Чем дальше в идеологический лес, тем толще и беспощаднее так называемые скрепы, которые, в конечном счёте, и приводят к трансляции "Лебединого озера" по всем телеканалам и очередной попытке всё-таки предпочесть адекватный путь "особому".

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