Собчак высказалась о призыве тульских казаков закрыть ТНТ

Зрителей ТНТ из числа тульских казаков оскорбила непотребная сцена в шоу "Игра" на канале ТНТ. В шоу мужчины позволили себе поцеловать друг друга. Мимо манифеста представителей доблестного казачества не прошла Ксения Собчак.

Негодование казаков, проживающих в городе Тула, вызвал провокационный номер участников шоу "Игра". "Пошли в отрыв" бывшие участники команды КВН "Камызяки", а именно Денис Дорохов. Таким образом команды борются за призовой фонд 30 миллионов рублей.

Программа позиционирует себя как достойный ответ КВН. В Клубе весёлых и находчивых Александр Масляков следил за приличием квнщиков, а вот на ТНТ с нравственностью дело обстоит хуже.

Собчак приводит письмо тульских казаков, которые выступают за то, чтобы прикрыть телеканал, распространяющий чуждые россиянам ценности.

"Подобный "юмор" может привести к печальным последствиям для всей страны. Сегодня однополый поцелуй на экране, а завтра разрушение семейных ценностей, религии, страны! А это, при подобном разложении всех моральных и этических норм, неизбежно! Именно этого и добиваются те, кто хочет сделать из нас рабов, сначала забыть свою героическую историю, традиции, семейные ценности, а затем в погоне за мифическими благами, уничтожим свою идентичность, страну… Для этого, что ли, наши пращуры ковали Великую Россию?" — гласит обращение казачества.

Журналистку особенно впечатлили словообороты в открытом письме.

"В Туле казаки требуют закрыть телеканал ТНТ из-за того самого поцелуя в эфире шоу "Игра". Формулировки волшебные", — пишет Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Надо сказать, что Ксения Собчак сама периодически грешит однополыми поцелуями с Тиной Канделаки.

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