Психолог: эмоционально незрелые взрослые не готовы к родительству

Почему ребёнку опасно брать на себя ответственность за родителей, как это может повлиять на его дальнейшую жизнь и как правильно выстроить отношения с родителями взрослому человеку, чтобы избежать парентификации, обсудили ведущая Pravda.Ru Маргарита Кичерова и психолог Алёна Леонова.

Контейнер для родителей

— Алёна, есть такое понятие, как парентификация: когда ребёнок берет на себя ответственность за родителей, за то, чтобы их настроение было в норме, решает проблемы родительские, которые они могут вполне решить сами. Почему это происходит?

— Зачастую, к сожалению, родителями становятся люди незрелые: неважно, сколько им лет, но эмоционально они могут быть незрелы и не готовы к родительству. Ведь родительство — это прежде всего ответственность, воспитание маленького человека. Считается, что раз меня воспитали, то я могу тоже кого-то воспитать.

Ошибки поколений усваиваются детьми и передаются уже в воспитании собственных детей — напрямую или наоборот, с противоположной позиции.

Допустим, ребёнок вырос в семье, где не обращали на него внимания, и он своих детей преувеличенно начинает опекать, и возникает гиперопека.

— Когда ребёнок становится отцом или матерью своих родителей, что он делает?

— Он отслеживает их настроение, старается подстраиваться — это неправильно, ребёнок не может нести груз ответственности за эмоциональное состояние родителей. Это как раз рождается родителями. Такое бывает у людей эмоционально нестабильных, если родители, например, с зависимостями.

Ребёнок вынужден внимательно следить за родителем, чтобы понимать, в каком он настроении, можно ли сейчас расслабиться или нужно тихо сидеть, можно ли подойти с просьбой или надо подальше спрятаться.

Не родитель является ведущим человеком в этой системе, а ребёнок, который внимательно следит, какова обстановка.

— Бывает, ребёнок становится контейнером для родителей. Если мама расстроена, ребёнок утешает. Нельзя у ребёнка спрашивать совета, потому что его опыт несоизмеримо меньше, чем родительский. Нельзя опираться на ребёнка в своих эмоциональных переживаниях. Какое будущее может ждать такого ребёнка?

— Контейнером для эмоций должен быть родитель, а не ребёнок. Это непосильный груз для маленького человека.

Став взрослым, он будет человеком, который заботится обо всех, кроме себя. Его не научили, не передали ему ощущение собственной ценности, он не знает, что такое заботиться о себе и ставить себя на первое место.

Такие люди часто бывают трудоголиками, могут до изнеможения:

работать,

обслуживать потребности других.

Такие люди часто запускают здоровье, потому что не обращают на себя внимание, как на них никто не обращал внимание всё их детство.

Когда мы маленькие дети, забота о нас лежит на родителях. Когда человек вырастает, забота о себе должна перейти в его руки. Когда вырастает ребёнок, о котором никто не заботился, он не берёт на себя ответственность заботы о себе, он её пытается отдать кому-то. То есть ищет себе папу или маму в лице мужа или жены.

"Ты мне должен"

— Родители иногда требуют помощи в виде сыновнего или дочернего долга, то есть "я тебе жизнь отдала, ты нам должен". Как оказывать помощь с позиции ребёнка, а не родителя, потому что быть родителем пожилых людей сложно?

— Это серьёзная эмоциональная нагрузка, когда с тебя требуют этические долги. Что такое дочерний и сыновний долг: если тебе подарили жизнь, то как ты можешь расплатиться за это? Отдать свою жизнь? Это невозможно.

Мы отдаём долг, когда рождаем собственных детей и воспитываем их. То есть это вещь невозвратная, она линейная.

Не нужно оказывать помощь из позиции ребёнка. Когда мы выросли, мы выросли. Отношения с пожилыми родителями должны измениться: мы взрослые теперь, а не дети, и это встреча двух взрослых людей.

— Как это дать понять незрелым родителям?

— Если человек не хочет меняться, он меняться не будет. Мы можем поговорить: мама или папа, я уже взрослый, профессионал в своём деле, всё изменилось, не нужно говорить мне, как жить. Вы воспитывали меня и заботились обо мне, спасибо вам. Но сейчас ситуация изменилась, я не нуждаюсь в том, чтобы вы по-прежнему управляли моей жизнью. Я очень вам за всё благодарен, но отныне мы общаемся на других позициях: я взрослый, вы взрослые, мы на равных. Конечно, я всегда ваш ребёнок, но это не значит, что мне теперь нужно то, что было нужно в детстве. Я вырос.

Если родитель не хочет выпускать из рук власть, он будет манипулировать, капризничать, стараться подавить волю, болеть.

— Как этим детям, уже став взрослыми, воспитать в себе заботливого родителя для самого себя? Чтобы он мог это передать потом своим детям.

— Нужно присвоить себе ответственность за свою жизнь, понять, что сейчас я взрослый и решения, которые касаются меня, принимаю только я. Сюда входит забота:

о здоровье,

отдыхе,

комфорте,

питании.

Только взрослый, зрелый, эмоционально ответственный человек может по-настоящему заботиться о ребёнке, не используя его в качестве тренажёра, контейнера для эмоций, утешителя, друга, а именно сохраняя здоровые детско-родительские отношения.

— У этих детей отсутствует понимание материнской любви, одобрения. Как самому себе получить материнское благословение?

— Это этап не первый. Первый этап отделения человека взрослого от родителей — это агрессия. В норме это происходит в подростковом возрасте.

Ребёнок начинает развенчивать авторитет взрослых, злиться на них, у них начинаются конфликты, и через агрессию происходит постепенное отделение.

Если агрессия была подавлена в положенном возрасте (например, ребёнок боялся, или наоборот, ребёнку было настолько тепло, что он не готов был отделяться), тогда это откладывается на неопределённый период. Чтобы процесс пошёл, нужно начать конфликтовать с родителями.

Если родитель не подавляет выросшего ребёнка, то и конфликтов не возникнет. Родитель скажет: "Отлично, ты вырос, ты теперь равный мне. Мы в других отношениях". Но если родитель продолжает подавлять волю взрослого человека, то конфликт неизбежен. Через конфликт, обиды, когда пройдёт время и мы закончим злиться, когда мы вырастем и заберём себе ответственность за свою жизнь, мы сможем посмотреть на родителей не снизу вверх, а горизонтально, на равных.

Мы увидим, что они такие же люди, как и мы, что, когда они были родителями, они были ещё очень молоды и слабы или были в сложной ситуации. И в той ситуации они действительно делали всё, что могли.

Да, мы были обделены как дети, но они старались. Мы тогда сможем пожалеть их как людей, которым было сложно, простить и встретиться уже на новом уровне, как взрослый со взрослым. И вот тогда разрешение на материнскую любовь, тепло, само у нас появится, потому что мы поймём, что они делали всё, что могли.