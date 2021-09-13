EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
О жертвах атаки США на Афганистан рассказали в ООН
Виновата Россия: в госдепе нашли причину рекордного роста цен на газ
Кабмин пообещал поддержать законопроект об отмене обязательного техосмотра в РФ
Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России
На Украине раскритиковали идею секретаря СНБО о переходе на латиницу
О судьбе задержанного Франчетти высказался политолог
Федункив снова ужаснулась "убогости" родного города мужа
Киев запросил выдачу задержанного в Праге россиянина
Суд признал законным приговор блогеру Mellstroy

Избиение мальчика в детсаду Краснодара могло быть связано с обстановкой в семье

Общество

Воспитанники детского сада в городе Краснодар избили своего сверстника. По данному факту следственное управление Краснодарского края инициировало проверку. Чем могла быть вызвана жестокость детей в столь раннем возрасте? На эту тему корреспондент Pravda.Ru пообщался с председателем Центрального Совета Национального родительского комитета Ириной Волынец.

Пьяная драка мам на детской площадке
Пьяная драка мам на детской площадке

Детские конфликты — один из способов познания мира

По мнению Ирины Волынец, конфликты между детьми — это нормальное явление, которое объясняется с точки зрения психологии и физиологии. Таким образом дети реагируют на то, что происходит у них в семье, будь-то ущемление прав ребёнка или отношения между родителями.

"Любое неблагополучие в семье выражается как в психосоматических заболеваниях детей, так и в их манере общаться. Также много зависит от того, как родители сами настраивают своих детей. Если родители объясняют детям, что есть интересы других людей, это всё закладывается. В ином случае, малейшее несоответствие со своими планами ребёнок будет решать с помощью кулаков", — заметила Ирина Волынец.

Как отметила эксперт, благодаря СМИ и публикациям в социальных сетях подобные происшествия с детьми становятся замеченными. С другой стороны, главное — выяснить истину и не дать незначительному событию необоснованно раздуться.

"Я как уполномоченный по правам ребёнка очень часто сталкиваюсь с такими моментами, когда обращаются. Я понимаю, что нужно оказать поддержку, задать вопросы к родителям. Если отношение к детям неадекватное, мы проводим проверку. И очень часто выясняется, что переживать было не о чем, просто кто-то что-то неправильно понял, раздул эту ситуацию", — прокомментировала Ирина Волынец.

Педагог в ответе за ребёнка

Согласно мнению эксперта, воспитатель в любом случае должен сообщить о каком-либо детском конфликте родителям детей и своему руководству, особенно при наличии сомнений.

В данном случае воспитатели, которые умолчали о происшествии в детском саду Краснодара, поступили неправильно. Сотрудники детсада должны были сообщить о случившемся родителям обоих мальчиков: напавшего и потерпевшего, а также заведующей детсада.

"Очень неправильно раздувать из мухи слона. Но в то же самое время неправильно замалчивать какие-то действительно серьёзные происшествия, когда здоровью, жизни ребенка нанесён вред и могут быть какие-то последствия. Здесь нужно руководствоваться понятиями здравого смысл", — заметила эксперт.

Детсад
Детсад

Частный детсад или государственный?

Правила едины для коммерческого детсада и для государственного. Педагог отвечает за здоровье и жизнь своих воспитанников и в яслях, и в детсаду, и в школе. По мнению эксперта, нельзя однозначно сказать, какой детсад лучше: коммерческий или государственный.

Родители бывают вынуждены отдать своего ребёнка в частный детсад, когда в государственном нет места. Либо родители осознанно выбирают коммерческое учреждение из-за большого выбора тематических детских садов.

"Вовсе нет гарантий, что детский сад частный лучше, чем государственный. Но, конечно, это более маленькие группы, больше внимания к каждому ребёнку. Конечно, есть какие-то плюсы и минусы", — резюмировала эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Жестокость с детским лицом
Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Кабмин пообещал поддержать законопроект об отмене обязательного техосмотра в РФ
Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России
На Украине раскритиковали идею секретаря СНБО о переходе на латиницу
Белоруссия создаст России проблемы
Садальский одобрил желание украинцев сделать английский язык государственным
О судьбе задержанного Франчетти высказался политолог
Синоптики предупредили россиян о "глубокой холодной яме"
Экономист: "Белая зарплата — это роскошь, доступная крупным корпорациям и госслужбе"
Федункив снова ужаснулась "убогости" родного города мужа
Киев запросил выдачу задержанного в Праге россиянина
Популярное
Мир. Новости мира
В Чехии арестовали участника "Крымской весны" Александра Франчетти

Сотрудники российского посольства в Праге подтвердили информацию о задержании по украинскому ордеру гражданина РФ Александра Франчетти.

В Чехии арестовали участника "Крымской весны" Александра Франчетти
В Германии заявили об оскорблении Меркель президентом Польши
Мир. Новости мира
В Германии заявили об оскорблении Меркель президентом Польши
Общество
Уфимские власти ответили маме ребёнка, у которого хотели забрать портфель
Мир. Новости мира
"Мерзавцы мелочные": западные политики вывели Лукашенко из себя
Ирина Гусакова Спасение от старости: топ главных продуктов для долголетия Ирина Гусакова Василий Амирджанов Сейчас можно всё: кандидат в депутаты Дмитрий Певцов потребовал возвращения цензуры Василий Амирджанов Игорь Буккер Это не аллергия: выявлено редкое, но опасное последствие COVID-19 Игорь Буккер
Экономика и бизнес
Эксперт Землянский рассказал о цене российского газа для Германии
Экономика и бизнес
Эксперт прокомментировал слова Витренко о высокой закупочной цене газа
Александр Ведруссов: "Россия системно движется по украинской траектории"
Власть
Александр Ведруссов: "Россия системно движется по украинской траектории"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников