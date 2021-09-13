Избиение мальчика в детсаду Краснодара могло быть связано с обстановкой в семье

Воспитанники детского сада в городе Краснодар избили своего сверстника. По данному факту следственное управление Краснодарского края инициировало проверку. Чем могла быть вызвана жестокость детей в столь раннем возрасте? На эту тему корреспондент Pravda.Ru пообщался с председателем Центрального Совета Национального родительского комитета Ириной Волынец.

Пьяная драка мам на детской площадке

Детские конфликты — один из способов познания мира

По мнению Ирины Волынец, конфликты между детьми — это нормальное явление, которое объясняется с точки зрения психологии и физиологии. Таким образом дети реагируют на то, что происходит у них в семье, будь-то ущемление прав ребёнка или отношения между родителями.

"Любое неблагополучие в семье выражается как в психосоматических заболеваниях детей, так и в их манере общаться. Также много зависит от того, как родители сами настраивают своих детей. Если родители объясняют детям, что есть интересы других людей, это всё закладывается. В ином случае, малейшее несоответствие со своими планами ребёнок будет решать с помощью кулаков", — заметила Ирина Волынец.

Как отметила эксперт, благодаря СМИ и публикациям в социальных сетях подобные происшествия с детьми становятся замеченными. С другой стороны, главное — выяснить истину и не дать незначительному событию необоснованно раздуться.

"Я как уполномоченный по правам ребёнка очень часто сталкиваюсь с такими моментами, когда обращаются. Я понимаю, что нужно оказать поддержку, задать вопросы к родителям. Если отношение к детям неадекватное, мы проводим проверку. И очень часто выясняется, что переживать было не о чем, просто кто-то что-то неправильно понял, раздул эту ситуацию", — прокомментировала Ирина Волынец.

Педагог в ответе за ребёнка

Согласно мнению эксперта, воспитатель в любом случае должен сообщить о каком-либо детском конфликте родителям детей и своему руководству, особенно при наличии сомнений.

В данном случае воспитатели, которые умолчали о происшествии в детском саду Краснодара, поступили неправильно. Сотрудники детсада должны были сообщить о случившемся родителям обоих мальчиков: напавшего и потерпевшего, а также заведующей детсада.

"Очень неправильно раздувать из мухи слона. Но в то же самое время неправильно замалчивать какие-то действительно серьёзные происшествия, когда здоровью, жизни ребенка нанесён вред и могут быть какие-то последствия. Здесь нужно руководствоваться понятиями здравого смысл", — заметила эксперт.

Детсад

Частный детсад или государственный?

Правила едины для коммерческого детсада и для государственного. Педагог отвечает за здоровье и жизнь своих воспитанников и в яслях, и в детсаду, и в школе. По мнению эксперта, нельзя однозначно сказать, какой детсад лучше: коммерческий или государственный.

Родители бывают вынуждены отдать своего ребёнка в частный детсад, когда в государственном нет места. Либо родители осознанно выбирают коммерческое учреждение из-за большого выбора тематических детских садов.

"Вовсе нет гарантий, что детский сад частный лучше, чем государственный. Но, конечно, это более маленькие группы, больше внимания к каждому ребёнку. Конечно, есть какие-то плюсы и минусы", — резюмировала эксперт.

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