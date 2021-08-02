Праздник дома — круче, чем в ресторане. Советы профессионала

Мэрия Москвы рекомендовала заведениям общепита, таким как кафе и рестораны, закрыть веранды. Как сообщает РИА "Новости", сегодня ожидается ухудшение погоды в столице: дождь, гроза и усиление ветра не поспособствуют приятному времяпрепровождению на веранде в кафе.

Кроме того, московским кафе и ресторанам рекомендовали укрепить все конструкции.

Стоит отметить, что местом для празднования каких-то событий россияне все чаще стали выбирать кафе, рестораны или другие подобные заведения. Почему люди перестали собирать гостей дома?

Об этом Pravda.Ru рассказал шоумен, ведущий частных и международных мероприятий Тимур Скляров.

— Причин много. Может быть, бюджет. Потому что домашнее застолье — если оно хорошо организовано, приглашены аниматоры или артисты, подготовлена хотя бы какая-то атрибутика, закуплена сервировка, хорошая еда — равноценно стоимости блюд в ресторане.

Я, кстати, больше за домашние праздники, если позволяет площадь дома, конечно.

Если у вас есть дом загородный либо дача, то лучше собирать гостей там. Если у вас небольшая квартира, то можно вспомнить детство. Насколько я помню, я где-то там под столом болтался, а родители накрывали стол, приходила куча людей, было веселое застолье.

— А как быть с опасениями, что если я отпраздную дома, то гости могут подумать, что у меня ограниченный бюджет или жалко денег. Может быть это одним из ключевых моментов, почему некоторые все-таки отдают предпочтение развлекательным заведениям?

— Это уже зависит от ваших знакомых. Если у вас хороший круг общения, друзья, ваша родня с готовностью принимают приглашение домой, я уверен, что все пройдет нормально. А если вы приглашаете руководителя своей компании или, допустим, коллег, то, наверное, будет не совсем логично их звать домой. Опять же момент стеснения.

Он наверняка больше зарабатывает, живет в более лучших условиях.

А большие семейные праздники лучше, конечно, делать дома.

Дома — это для души

— Какие праздники лучше отмечать дома?

— Самое главное — это Новый год. Это единственный праздник, который отмечается, мне кажется, по сей день исключительно дома. Опять же я достаточно давно не отмечал дома, постоянно на работе. Но именно в Новый год, хотя бы 1-го числа собрать всех родных у себя дома, если 31-го заняты, и уже угостить всех традиционным нашим салатом.

День рождения, возможно, рождение ребенка. Хотя у мужчин проходит немножко иначе. Очень сложно собрать парней. Я слабо себе представляю, как мужская компания будет сидеть дома. Естественно, проще сходить в заведение. А если компания разношерстная, разновозрастная, то, конечно, лучше дома делать.

Как подготовиться к приходу гостей

— Если человек решил отпраздновать дома, с чего лучше всего начать подготовку?

— С уборки.

Дальше примерно прикинуть, куда разместить большой стол. Освободить эту комнату от лишней мебели. То есть диван там явно не нужен. Стол и стулья — всё.

Продумать, как в одной стилистике сделать стол: цветовая гамма, чтобы не из разных лет посуда была. Тогда будет какой-то стиль.

Купить цветы, салфетки в одном стиле и цвете.

С учетом месяца, в который вы собираетесь, и повода приготовить соответствующую еду.

Если вы празднуете день рождения, допустим, ребенка, а он у вас появился после поездки в Испанию, условно, то лучше, конечно, сделать какие-нибудь испанские блюда. Ту же паэлью. То есть скреативить можно.

Не застольем единым

— А нужно ли продумывать формат и сценарий такого домашнего мероприятия?

— Конечно. Вам же надо гостей развлекать. Тем более, простых сценариев полно в интернете.

— Кого стоит приглашать на домашние посиделки, а кого — нет.

— Веселого дядю стоит точно. В любой семье есть какой-нибудь родственник или приятель (я его называю "веселый дядя), который всегда душа компании, он всех знает, он про всех травит шутки.

— Заменяет тамаду.

— Да. Таких людей нужно звать. Понятно, что через 2-3 часа после начала он уже отвалится и уйдет в спальню. Но, по крайней мере, начало у вас будет положено.

А вообще надо стараться продумывать список гостей так, чтобы всем было комфортно друг с другом.

— А как сплотить компанию малознакомых между собой людей?

— С помощью игры и сценария.

Можно людям сразу дать уже готовые роли. Они вынимают бумажки — фанты и играют весь вечер определенную роль. То есть это может быть все, что угодно: прислуга, барин и так далее. Вот такие вещи всегда веселят людей, и они охотно соглашаются. По крайней мере, первые два часа отыгрывают свои роли всегда.

А дальше уже застолье пойдет своим чередом, потому что все уже перезнакомились.

В центре внимания — стол

— Какие блюда и закуски подойдут для домашней вечеринки?

— Те, которые вы умеете готовить, либо вы знаете хорошую доставку, которая вам нормально сделает, чтобы все это визуально хорошо смотрелось, чтобы все это было вкусно.

Самое главное, не перепутать принцип подачи. То есть сначала на стол какие-нибудь закуски, салаты, потом горячие закуски, а потом уже второе блюдо, если есть первое, то, естественно, подать его.

— А что касается напитков?

— Нужно учесть предпочтения гостей и свой бюджет опять же. Но напитки должны быть разные, у людей должен быть выбор.

То есть 3-4 вида напитков точно надо.

В завершение праздника можно какие-то небольшие памятные подарки гостям раздать. На выходе — пакетик:

"Спасибо, что пришли".

Можно купить Polaroid и сразу же всем сделать фотографии. Либо же создать чатик, и туда будут все сливать фотографии, сделанные на смартфоны.

По крайней мере, ваше застолье будет не таким обычным, и про него точно будут вспоминать.