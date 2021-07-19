Собянин разрешил общепиту работать без QR-кодов

С 19 июля 2021 года в Москве отменили обязательные QR-коды для посещения предприятий общественного питания "из-за улучшения эпидемиологической ситуации" в столице.

Отмена ковид-аусвайса

Вступивший в силу указ мэра Москвы Сергея Собянина позволил кафе и ресторанам после 21 дня ограничений заработать в обычном режиме. Разумеется, остальные меры профилактики остаются в силе:

маски;

перчатки;

санитайзеры;

безопасная дистанция.

Отныне кафе, рестораны и фуд-корты можно будет посещать без заветных QR-кодов. Насколько решение мэра обрушило бизнес липовых цифровых ковид-аусвайсов, история пока умалчивает. Правда, на волне с весьма сомнительными цифровыми пропусками поднялся и бизнес на сертификатах о вакцинации, которые стали требовать от граждан, попавших под требования об обязательных прививках от COVID-19. Причём сертификаты — не липовые, а вполне себе настоящие.

Введённая система якобы распознавания свободных от COVID-19 граждан никуда не исчезла и носит рекомендательный характер. Предприниматели теперь могут на своё усмотрение установить требование QR-кода для посетителей своих предприятий общепита.

Насколько развиты у столичных рестораторов бизнес-мазохистские тенденции, покажет время. Пока же те граждане, которые воспользовались услугами одной из компаний и обзавелись временными татуировками с QR-кодами для посещений кафе и ресторанов, желая оказаться в тренде, не угадали с ковид-модой и пребывают в образе мясной туши из советского гастронома с клеймом мясокомбината.

За что боролись

28 июня 2021 года, когда началась QR-сегрегация, владелец популярных столичных кафе Анастасия Татулова поделилась своими впечатлениями:

"Ввели коды в одной единственно взятой отрасли, в одном единственном городе — Москва, рестораны. Именно там бушует ковид. Его нет на "Алых парусах", футболе и концертах до 499 человек. В транспорте нет и не было… Сегодня первый день кодов — ничего нигде не работает, заполняемость в среднем 10-20%, что для ресторанов убыток глухой. С кодами не справился даже Макдоналдс. Отрасль на грани нервного срыва…"

При посещении торговых центров в период QR-эксперимента столичных властей было заметно, что пространство фуд-кортов лишено массового наплыва граждан. Редкие обладатели QR-кодов поедали свои гамбургеры с картошкой фри, но предприятия общепита усердно работали на вынос. Купленное же съедалось на улице, что заметно разнообразило пейзаж у ближайших лавочек, окружённых упаковками популярных брендов фастфуда.

Отчего понадобилось вводить пропускную систему именно в местах приёма пищи, когда в самом торговом центре по-прежнему толчея — большой вопрос, на который вряд ли кто возьмётся ответить. Сомневались в целесообразности QR-начинания даже охранники торговых центров, которые на время превратились в QR-вахтёров, обеспечивающих сегрегацию граждан. Один из них посетовал:

"Одурели уже от этих QR-кодов. Целый день посменно стоим и пропускаем единицы с этими кодами. Иной раз пропустим и без них. Не дело людям как в стойле питаться. Рискуем, но какие-то исключения делаем, потому что смысла в этих кодах нет никакого, когда основная масса посетителей торгового центра спокойно тусуется в магазинах".

Как рассказал один из московских предпринимателей, который не стал за деньги приобретать QR-код для походов в рестораны, эти ограничения не для всех:

"Спокойно посидели в приличном ресторане. Никто даже и не заикался о QR-коде. Видимо, ограничения не действуют на те заведения, у которых "крыша" солидная".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об отмене обязательной системы QR-кодов в ресторанах и кафе Москвы, заметил:

"Московские власти неоднократно доказывали свою эффективность в деле борьбы с коронавирусом. Система здравоохранения Москвы обладает потенциалом оперативного наращивания койко-мест, оперативного включения резервов. В рамках реализации своих особых полномочий руководство принимает подобные решения".

Статистика смертности от "ковида" совсем не вдохновляет. В России две недели подряд от COVID-19 умирают более 700 человек в сутки, если верить сайту оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сказано в указе мэра столицы, "в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе Москве" уже можно съесть бутерброд без предъявления QR-кода, который, видимо, и улучшил обстановку всего за 21 день. Как это согласуется с четырёхтысячным ежедневным приростом заражённых в Москве и 2,5-тысячным в Московской области, которая также вводила QR-коды, пока не очень понятно.

Биочип на очереди

Пока в Тель-Авиве владельцев собак обязали сдавать образцы ДНК своих питомцев, чтобы выявить тех, кто не убирает за ними на улице продукты жизнедеятельности, Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора, вероятно, откроет новые горизонты в сфере контроля. Учёные приступили к разработке биочипа, который будет выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе и коронавирусных. Об этом рассказали общественности на сайте ведомства:

"Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учётом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа".

Этой же темой озаботились в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ "ЛЭТИ", где развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов.

Правда, как конкретно будут применяться биочипы, не уточняется. Возможно, в недалёком будущем и не придётся волноваться из-за QR-кодов — чипированный гражданин сам о себе всё расскажет специальному валидатору. Может быть, станет проще идентифицировать и так называемых "нежелательных" граждан или каким-либо образом без видимых нарушений влиять на решение избирателей.

За массовой вакцинацией, которая оправдана ВОЗ, рукой подать и до чипирования. Разумеется, пока эта тема из раздела фантастики, но стоит напомнить, как же возбудилась общественность от фейка про "чипирующего всех и вся" Билла Гейтса и облучающие вышки связи 5G. А тут уже картина способна приобрести вполне материальные очертания и вдохновить на эксперименты московские власти, да так, что история с QR-кодами покажется незаслуживающей внимания.

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