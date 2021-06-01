Не причиняйте добро вечному подростку

Люди часто ведут себя не соответственно возрасту. Казалось бы, взрослый, серьезный человек, а ведет себя, как подросток, а дама 60 + - как капризная девочка.

Почему они не повзрослели? Об этом в студии программы "Интересное кино глазами психолога" Маргарита Кичерова говорила с психологом Светланой Шарко. А объектом обсуждения был выбран Лев Хоботов, герой фильма "Покровские ворота".

— Признаюсь: я очень люблю Хоботова. Он чудесный, милый, прекрасный, как и весь фильм. И то, что в нём очень много бунтующего подростка, который никак не может самоопределиться, — подкупает.

— Что-то он долго занимается самоопределением, Светлана, все-таки не 16 ему.

— Тут уж, как говорится, кому как повезло. Инфантильные черты у нас у многих есть. Это говорит о том, что у человека есть нечто, что он не отыграл вовремя.

— Что же они не отыграли?



— Возможность быть собой не отыграна с близкими: с папой, с мамой.

Вообще, надо признать, что с психологической, с терапевтической точки зрения вовсе не обязательно ничего отыгрывать. Никто ничего никому не должен. Но есть люди, которые в силу своей травмированности так и останутся инфантильными. И это тоже правда нашей жизни.

Но если у нас есть силы и ресурс и мы хотим чего-то большего, как захотел наш прекрасный Хоботов, тогда приходится брать ответственность и действовать.

— А какую основную стратегию выбирают подростки-бунтари?

— Они начинают отделяться, обесценивать связи, искать свою стаю. Они пробуют границы:

где можно;

где нельзя;

какой я.

То есть они совершают очень серьезную работу, которая в психологии называется сепарацией.

Проще говоря, когда человек уходит из долины детства, учится принимать решения, полагаться на себя, находить других людей, кроме родственников, кто будет рядом с ним.

— Довольно странно, когда уже взрослый человек, женатый, пытается сепарироваться от собственной жены и ведет себя вызывающе, бунтарски, провоцируя конфликты…

— Да, это странно. Но посмотрим на жену: парочка еще та — гусь и гагарочка.

Маргарита Павловна Хоботова, "Покровские ворота"

Маргарита Павловна просто как героическая мать.

"Это мой крест", — говорит она.

В таких случаях, если человек не имел возможности по каким-то причинам вовремя ощутить вкус автономии и своей индивидуальности — в силу обстоятельств или воспитания, то наша потребность развиваться, двигаться всё равно потребует выхода.

И тогда, конечно, человек начинает бунтовать. И, к сожалению, вся сила бунта достается тому, кто рядом.

Что делать?

Любимый вопрос: что делать? По этому поводу классики написали кучу книг.

И ответ на него для каждого свой. Просто потому, что каждый видит конфликт по-своему.

И Маргарита Павловна может прийти на терапию и сказать:

"Помогите, был нормальный мужик, превратился черт знает во что, чего-то хочет, непонятно чего".

Ей нужно увидеть, в какой роли она выступает в своей семье, какое место она занимает.

Кто она? Она жена? Или мама? И главное — как она сама себя чувствует?

Маргарита Павловна себя чувствует прекрасно до тех пор, пока Хоботов управляем. А вот когда он не управляемый, она попадает в хаос:

программа изменилась, и она не может контролировать, то есть не может сама быть в привычном покое.

Ее мир разваливается, ей нужно поймать Хоботова. Чтобы причинить ему добро.

Маргарите Павловне надо остановиться и понять, что ее жизнь может продолжаться, даже если она не будет гиперконтролером и причиняющим добро человеком.

— А Хоботову?

— А Хоботову та же самая работа, только про себя. Хоботов проделывал её, кстати.

И ему это удалось с помощью мотоциклиста и Кости — он совершил побег.

Чего боятся не повзрослевшие "подростки"

Психологическим подросткам страшно, что их отвергнут, что их не примут, страшно быть поглощенными, навсегда остаться в очень крепких объятиях, которые их душат.

Они хотят, чтобы на них посмотрели с добром, на таких, какие они есть.

— Даже если они бунтуют, куролесят, обзываются, все равно хотят, чтобы на них смотрели с добром?

— С хорошими границами, но с добром. Но кто это может сделать? Это не дело жены.

— А чье? Как быть таким, как Хоботов?

— Нужно принять: я стал взрослым. Порой каждому из нас приходится брать что-то свое, совершая безумства. И очень часто первые браки — это и есть плата.

"Я отыграю с тобой все, что не отыграл в семье, а потом я соединюсь с кем-то другим и попробую снова. Я кого-то отвергну и почувствую свою силу".

— И поставлю границы? Но это же страшная история. Человек — Маргарита Павловна в нашем случае — просто "попадала". Она же не виновата в проблемах другого, а останется с разбитым сердцем.

— Ей будет, возможно, непросто. Но она справится. Поймёт, что ей попался не тот человек. Прост потому, что ею руководили так называемые чудесные бабочки в животе.

Поскольку Маргарита Павловна у нас дама гиперответственная — генерал в юбке — она справится.

А Хоботов без жены сможет получить то, что хотел: почувствовать кайф самостоятельной жизни, почувствовать нежность, быть самим собой.