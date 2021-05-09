Не видя берегов: откуда в России на 9 мая взялись "Сигары Победы"

Практически каждый раз, когда в России отмечают памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной, происходят странные вещи. Вот недавно, например, Владивосток к 9 мая решили украсить флагами, напоминающие флаги императорской Японии. Здесь, правда, ошибку вовремя исправили — во многом благодаря общественному резонансу.

"Креативная" идея Российского сигарного союза

Но вот в случае с Российским сигарным союзом и общественный резонанс не помог… Открываем сайт этой организации и читаем новость, датированную 9 мая: "Российский сигарный союз поздравляет коллег и друзей с Днем Победы! Московский сигарный клуб отметит его прокуром "Сигар Победы". Что это за "прокур "Сигар Победы"?!

А это новая "креативная" идея, посетившая руководство Российского сигарного союза (РСС). Вернее сказать, ее подсказали коллеги из Рижского сигарного клуба. Суть в том, чтобы выпустить сигары, посвященные городам-героям. И первый релиз "Сигар Победы" был назван "Брестская крепость"…

"Новая сигара "Брестская крепость" повторяет формат, который выпускался в Погаре во времена Великой Отечественной войны — Perfecto (сигара похожа на маленькую боевую торпеду). Сигарное производство продолжалось даже в те тяжелые для страны годы", — говорится в релизе Российского сигарного союза. Надо ли понимать, что раз во время войны сигары производили, то и теперь не грех?

В российском обществе идею не оценили

Президентом Российского сигарного союза является Андрей Лоскутов, которые ранее был директором ИА ИМА-пресс. Агентство ранее работало на рекламном рынке Москвы. До тех пор, пока в 2009 году не был снят со своего поста, а затем арестован председатель Комитета рекламы, информации и оформления Москвы Владимир Макаров. После чего, "звезда" агентства, так сказать, закатилась.

Но не Андрея Лоскутова, который начал заниматься сигарным бизнесом. Хотя странно, что столь опытный в рекламе человек не обратил внимание, насколько кощунственна затея с "Сигарами Победы"…

Представитель Российского сигарного союза Петр Давыдов, опубликовавший пост о "спецвыпуске сигар "Брестская крепость" в соцсетях, получил в ответ большое количество негативных комментариев. Идею явно не оценили. Давыдов сначала попытался оправдать идею — мол, что плохого в том, чтобы выкурить по сигаре 9 мая. Но в конечном итоге пост удалил.

Но на сайте Российского сигарного союза ничего не изменилось. Новость о "прокуре", напомним, датирована 9 мая. В РСС обещают выпускать подобные наборы каждый год в ближайшие 13 лет, по числу городов-героев. Но все же есть надежда, что после нынешнего резонанса в Российском сигарном союзе остановятся. И не будут в ответ делать круглые глаза с вопросом "а что такого?"…