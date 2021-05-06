Совет родителям: как с умом выбрать школу для ребенка

В условиях современного мира от системы образования требуется большая гибкость, чтобы не только вооружить сегодняшних учеников необходимым набором знаний, но и подготовить их к жизни, научить планированию и организации деятельности, самоанализу и способам оценки результатов.

По мнению заведующего лабораторией проектирования деятельностного содержания образования Института системных проектов Городского педагогического университета, кандидата психологических наук Владимира Львовского, наиболее успешно с этими задачами справляется деятельностный подход к образованию.

Об этом он рассказал в эфире программы "Точка зрения".

Читайте начало интервью:

Деятельностный подход к образованию – в чем "фишка"

"Удочка" для учеников: чему будет учить школа

— Деятельностные практики — это очень интересно. Это могут быть очень яркие образовательные события, где дети решают нестандартные задачи, соревнуются между собой.

Важно смотреть в сторону базового образования — как оно устроено? Потому что мы с вами можем вокруг школы развивать детей сколько угодно, но центральные события происходят в школе. Какая это школа, семейная, частная, государственная — не существенно.

Для младшего школьного возраста школа является центральным местом, где происходит его развитие, его формирование.

Надо школу грамотно выстроить. Тогда все вокруг нее будет подстраиваться под правильное обучение, под правильное развитие ребенка.

Современные родители даже не представляют себе ту степень устарелости школы, которую она демонстрирует. Очень архаичные формы по-прежнему живут в школе. Вот эту ситуацию надо менять. Школа должна быть современной.

Родители должны включиться в процесс

Родители сейчас начинают включаться в обучение.

Если мы берем младших школьников, они просто не справятся в дистанте без помощи родителей.

Мы к родителям относимся с большим уважением и с большой надеждой, когда обсуждаем проблемы семейного образования и разные формы дистанционного обучения, мы все время думаем о том, как нам родителей сопровождать.

Как нам научить родителей грамотно работать с детьми, не вмешиваться, когда не надо вмешиваться.

Но если мы с вами часто можем не вмешиваться, например, в процедуру лечения, которую проводят медики, и можем сказать "ну, пусть медики решают", то в процедуру обучения и развития детей не вмешиваться очень трудно.

Школа не может все эти вопросы решить. И когда у родителей появляются самые разные представления об обучении и развитии ребенка, надо бы посмотреть, а какие это представления.

Потому что очень часто это довольно наивные представления или запутанные, когда родитель сразу несколько задач пытается решить.

Например, родитель может не понимать, что в дошкольном возрасте, в детском саду не надо зубрить математику и русский язык. Но родителям многим до сих пор кажется, что самая главная подготовка к школе — это зубрить математику и русский. А потом, когда эти дети приходят в хорошую школу к хорошему учителю, обнаруживается, что они не готовы к обучению. Математику и русский они знают, а учиться не умеют — так, как надо учиться в первом классе. Они никого не слышат, только стараются выступить перед остальными детьми и показать, какие они. Они оказываются сильно демонстративными.

То есть возникает очень много проблем, и эти проблемы часто связаны с родителями.

Как выбрать "правильную" школу

Выбор — очень трудное дело.

Трудное потому, что почти все школы произносят одни и те же слова. Никто не говорит: "мы будем деградировать вашего ребенка".

Все развивают. Одни развивают все на свете, другие развивают мышление, третьи развивают эмоциональный интеллект и бог знает что еще.

Я родителям всегда говорю, что самое главное, чтобы родитель выбрал ту школу, в которой ЕМУ будет комфортно.

Родители почему-то думают, что надо выбирать школу для ребенка — мне кажется, что надо выбирать школу для родителей.

Потому что когда родители фрустрированы, ничего хуже для ребенка быть не может. Вот я так выбирал. Я полистал учебники, посмотрел — и сказал в семье, что я традиционное обучение не переживу, поэтому мы его отдаем на развивающее обучение, будь что будет.

А вообще полагаться на чьи бы то ни было советы здесь не стоит. Подсказать хорошую школу очень трудно, потому что школа — это очень динамичный механизм. Конечно, хорошо, если ребенок пришел в первый класс к той учительнице, про которую мы знаем, что она нормальная. Хороший человек и так далее. Ну а дальше? Где у нас гарантия, что эта учительница через год не уйдет?

Поэтому всем нам родителям очень тяжело. Пока мы не столкнулись со школой, наша жизнь — просто счастье. Когда мы приходим в школу, очень часто возникают самые разные проблемы. И общих рецептов, как с этими проблемами бороться, нет, потому что у всех разные ситуации.

Поэтому я считаю, что оптимальнее всего здесь — это выходить на консультации с хорошими специалистами, если вы чувствуете, что эта проблема требует консультирования.

Иногда это полезно для того, чтобы предупредить некоторые проблемы, потому что все-таки профилактика лучше, чем лечение.