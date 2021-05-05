"Удочка" для учеников: чему будет учить школа

В российских школах активно внедряется новый деятельностный подход к образованию. То есть детей будут учить планированию и организации деятельности, самоанализу и способам оценки результатов своей деятельности.
Об особенностях деятельностного подхода к процессу образования в российских школах в эфире программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал заведующий лабораторией проектирования деятельностного содержания образования Института системных проектов Городского педагогического университета, кандидат психологических наук Владимир Львовский.
Читайте начало интервью:
Деятельностный подход к образованию – в чем "фишка"
— Скажите, деятельностный подход используется только в развивающем обучении?
— Деятельностный подход — это только этикетка. Вообще, деятельностный подход изначально рассматривался как способ понимания окружающего мира.
Мы смотрим на окружающий мир, на человека, на его развитие через ту деятельность, в которую он включен.
Пытаемся представить человека через набор его личностных особенностей и прочее.
В классическом варианте развивающего обучения он выглядит так:
Мы должны выстроить содержание так, чтобы ребенок как бы переоткрыл то, что уже открыто человечеством, погрузился в эту ситуацию, когда человечество изобретало все эти знания, умения, приборы, которые сейчас нас окружают.
— В каком возрасте эффективнее применять деятельностный подход? Уже в начальных классах можно или чуть попозже?
— Если толковать широко, то деятельностный подход можно с рождения ребенка применять.
Деятельностный подход — это объяснительная схема.
Ребенок живет и развивается, я на него смотрю как на человека, у которого накапливаются всякие качества, свойства и так далее, или я смотрю на него как на человека, который включен в действие. И смотрю все время, в какие действия он включен, как он в этих действиях живет и так далее.
Деятельностный подход — это не то, что мы делаем своими руками. Это то, как мы видим мир, как мы видим развивающегося человека. Например, через отрицательное и положительное подкрепление мы в него вкладываем сведения, он их запоминает и потом нам воспроизводит, как это было в традиционном обучении, например, или мы разворачиваем разные виды его деятельности.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Острый панкреатит сегодня уверенно отвоевывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита. Откуда берется эта напасть и что делать, если вас скрутил внезапный приступ?