"Удочка" для учеников: чему будет учить школа

В российских школах активно внедряется новый деятельностный подход к образованию. То есть детей будут учить планированию и организации деятельности, самоанализу и способам оценки результатов своей деятельности.

Об особенностях деятельностного подхода к процессу образования в российских школах в эфире программы "Точка зрения" Игорю Буккеру рассказал заведующий лабораторией проектирования деятельностного содержания образования Института системных проектов Городского педагогического университета, кандидат психологических наук Владимир Львовский.

Читайте начало интервью:

Деятельностный подход к образованию – в чем "фишка"

— Скажите, деятельностный подход используется только в развивающем обучении?

— Деятельностный подход — это только этикетка. Вообще, деятельностный подход изначально рассматривался как способ понимания окружающего мира.

Мы смотрим на окружающий мир, на человека, на его развитие через ту деятельность, в которую он включен.

Пытаемся представить человека через набор его личностных особенностей и прочее.

То есть, деятельностный подход — это объяснительная модель. Это просто очки, через которые мы смотрим.

Деятельностный подход: особенности

В классическом варианте развивающего обучения он выглядит так:

мы приходим в класс к детям с задачей, которую надо решить;

начинаем с детьми эту задачу решать, в коллективно-распределенных формах: в ходе дискуссий, споров, обсуждения, групповой работы и так далее;

в ходе решения задачи мы обнаруживаем способы, которые дети понимают, учитель вместе с детьми кладет их в модели, в схемы, включает очень важные действия моделирования;

эти модели, схемы ребенок использует для решения дальнейших задач.

Мы должны выстроить содержание так, чтобы ребенок как бы переоткрыл то, что уже открыто человечеством, погрузился в эту ситуацию, когда человечество изобретало все эти знания, умения, приборы, которые сейчас нас окружают.

— В каком возрасте эффективнее применять деятельностный подход? Уже в начальных классах можно или чуть попозже?

— Если толковать широко, то деятельностный подход можно с рождения ребенка применять.

Деятельностный подход — это объяснительная схема.

Ребенок живет и развивается, я на него смотрю как на человека, у которого накапливаются всякие качества, свойства и так далее, или я смотрю на него как на человека, который включен в действие. И смотрю все время, в какие действия он включен, как он в этих действиях живет и так далее.

Деятельностный подход — это не то, что мы делаем своими руками. Это то, как мы видим мир, как мы видим развивающегося человека. Например, через отрицательное и положительное подкрепление мы в него вкладываем сведения, он их запоминает и потом нам воспроизводит, как это было в традиционном обучении, например, или мы разворачиваем разные виды его деятельности.