Деятельностный подход к образованию – в чем "фишка"

Выступая на итоговой коллегии Минпросвещения, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что несмотря на дистанционный формат обучения, на который школы нашей страны переходили из-за пандемии коронавируса, Россия приблизилась к десятке ведущих стран мира по общему образованию.

Заведующий лабораторией деятельностных практик, кандидат психологических наук, доцент Владимир Львовский считает, что не последнюю роль в этом сыграло то, что образовательные учреждения стали внедрять в своей работе деятельностный подход.

Что это значит и в чем плюс такого подхода к образовательному процессу, он рассказал в студии программы "Точка зрения".

— Деятельностный подход не является ноу-хау. Впервые он был опробован ещё в конце 50-х годов прошлого века. Тогда была создана система, которая сейчас получила название "Система развивающего обучения Эльконина-Давыдова".

Апробирована она была в московской школе №91, харьковской школе №17 и еще в одной сельской школе. Эксперимент продолжался очень много лет. Так и создавалось развивающее обучение на основе деятельностного подхода.

Главное, что было открыто нашими психологами, что дети — даже первоклассники — в начальной школе могут осваивать полноценно науки. Не какие-то суррогаты, не то, что у них шло с детского сада. Они могут начинать осваивать понятия русского языка, математики, естествознания.

Это ключ к пониманию того, что такое "развивающее обучение".

Сейчас элементы этого проникли практически во все учебники. Мы видим, что есть

звуковой анализ слова;

разные подходы к введению числа, в том числе измерение величин и прочее.

Суть деятельностного подхода

Её очень трудно сформулировать, потому что за словами "деятельностный подход" может крыться все, что угодно.

Поскольку наша страна перешла на деятельностные стандарты, это означает, что все школы, все образовательные организации обязаны перейти.

Но ведь не все могут. Когда развивающее обучение пошло по стране (это конец 80-х — начало 90-х), исследованию Василия Васильевича Давыдова было уже 30 лет, то есть из лаборатории вышел этот новый проект и пошел в массовую школу. Понятно, что мы учили учителей годами, некоторые приезжали к нам по два раза в год, по три раза в год и учились на протяжении трех-пяти-восьми лет.

И вдруг одномоментно вся страна переходит на развивающее обучение в начальной школе. Конечно, такое не может быть, конечно, это нереалистичная совершенно картина. Поэтому надо понимать, что реально в массовую начальную школу могли войти только внешние атрибуты деятельностного подхода.

В хорошем варианте это групповая работа, самооценивание, взаимооценивание, моделирование, включение схем, знаков, более демократичная обстановка.

Попытка учителя быть относительно на равных с учеником, то есть слышать мнение ученика, прислушиваться.

В плохом варианте это включение в деятельностный подход методологических всяких установок, которые в раннем возрасте противопоказаны, как считают психологи нашего направления.

Это так называемое целеполагание, когда дети должны придумывать тему урока, ставить цели, когда они якобы планируют ход урока, потом проводят рефлексию и так далее.

Это глупости, которые проникли очень широко в массовую школу, которые отнимают время, занимают ребенка совершенно бессмысленными действиями, отвлекают учителя от реального содержания, затуманивают голову учителя и дают ему совершенно ненужные ценностные установки. Он думает, что он находится в деятельностном подходе. На самом деле, никакого отношения к деятельностному подходу это не имеет.

В чем различие развивающего обучения от деятельностного подхода в массовой школе?

По сути, оно только одно: форма обучения.