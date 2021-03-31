Изменение климата бьет по женщинам и радует феминисток

Чем ближе мир к 2050 году, установленному Парижским соглашением как дата сокращения до нуля всех выбросов, не относящихся к пищевой индустрии, тем большее количество женщин, особенно в развивающихся странах, испытывают последствия климатической чрезвычайной ситуации.

Статистика об ужасающем положении женщин

Согласно исследовательнице гендерного равенства в странах Африки и Азии, профессору Нитья Рао (Nitya Rao) из университета Восточной Англии, во многих сельских районах Индии и Непала уничтожающие урожай непредсказуемые засухи и наводнения превращают результаты сельскохозяйственного труда в пустой звук.

Для уменьшения риска падения доходов семьи мужчины, у которых больший выбор рабочих мест, часто мигрируют в другие, особенно в городские районы, а женщины остаются, чтобы заботиться о детях, и продолжают заниматься сельским хозяйством. Когда такая работа оказывается непродуктивной, говорит Рао, женщинам часто приходится совмещать работу в нескольких местах.

И это не только частное мнение. По данным ООН, во всем мире 80 процентов перемещенных в результате изменения климата людей — женщины. В 2016 году Глобальный альянс по гендерным вопросам и климату сделал обзор 130 научных исследований, женщины чаще страдают от отсутствия мер по продовольственной безопасности в результате климатического кризиса. После экстремальных погодных явлений женщины также чаще страдают психическими заболеваниями и испытывают насилие со стороны партнера.

Страдают все женщины

Еще одна женщина-профессор Джули Дойл (Julie Doyle), занимающаяся преимущественно изучением роли средств массовой информации и коммуникации в борьбе с изменением климата, указывает, что "неравенство широко распространено в Великобритании".

Издание Independent цитирует эту ученую даму из Брайтонского университета: "Во время пандемии женщины в Великобритании несут на себе основную тяжесть обязанностей по уходу за домом и обучению на удаленке, значит, с большей вероятностью потеряют работу, чем мужчины".

Как следует из опубликованного в журнале Environmental Health исследования 2010 года, проживающие в некоторых европейских городах, включая Лондон, женщин чаще мужчин умирают в период аномально жаркой погоды. Возможные причины этого, по мысли авторов исследования, "связаны с социальными условиями пожилых женщин, живущих в одиночестве, и с физиологическими различиями, такими как снижение потоотделения, которое влияет на способность реагировать на тепловой стресс".

Женщины — не жертвы, но их должно быть больше во власти

Чтобы смягчить воздействие климатических изменений на слабый пол, Джули Дойл считает важным рассматривать климатический кризис как "вопрос обеспечения справедливости" и с учетом этого говорить о нем, начиная с начальных классов школы.

Принимая меры против глобального потепления, мы не должны рассматривать "действия по борьбе с изменением климата отдельно от гендерного равенства", говорит она, побуждая рассматривать их как взаимосвязанные проблемы.

Со своей стороны Нитья Рао подчеркивает, что женщины "устойчивы" и адаптируются, чтобы справиться с изменением климата, но им нужна поддержка, например, в сфере улучшения общественного здоровья и санитарии, а также доступ к продовольствию.

"Я категорически против мнения, что женщины каким-то образом становятся жертвами изменения климата. Они демонстрируют стойкость, но мы должны поддерживать их и давать им возможность делать то, что они делают".

Дойл добавляет, что для борьбы с гендерными последствиями климата нам нужно больше женщин во власти. Исследование, проведенное ранее в этом году Центром исследований экономической политики и Всемирным экономическим форумом, продемонстрировало тот факт, что в возглавляемых женщинами государствах меньше смертей от COVID, причем женщины были "более склонны к риску в сфере экономики".

"Женщины и девушки, особенно цветные, должны находиться в авангарде принятия решений по вопросам изменения климата на местном, региональном, национальном и международном уровнях, — заключает Дойл. — Изменение климата не следует обсуждать без упоминания гендерного, расового и классового неравенства".

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