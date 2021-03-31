Изменение климата бьет по женщинам и радует феминисток

Чем ближе мир к 2050 году, установленному Парижским соглашением как дата сокращения до нуля всех выбросов, не относящихся к пищевой индустрии, тем большее количество женщин, особенно в развивающихся странах, испытывают последствия климатической чрезвычайной ситуации.
Согласно исследовательнице гендерного равенства в странах Африки и Азии, профессору Нитья Рао (Nitya Rao) из университета Восточной Англии, во многих сельских районах Индии и Непала уничтожающие урожай непредсказуемые засухи и наводнения превращают результаты сельскохозяйственного труда в пустой звук.
Для уменьшения риска падения доходов семьи мужчины, у которых больший выбор рабочих мест, часто мигрируют в другие, особенно в городские районы, а женщины остаются, чтобы заботиться о детях, и продолжают заниматься сельским хозяйством. Когда такая работа оказывается непродуктивной, говорит Рао, женщинам часто приходится совмещать работу в нескольких местах.
И это не только частное мнение. По данным ООН, во всем мире 80 процентов перемещенных в результате изменения климата людей — женщины. В 2016 году Глобальный альянс по гендерным вопросам и климату сделал обзор 130 научных исследований, женщины чаще страдают от отсутствия мер по продовольственной безопасности в результате климатического кризиса. После экстремальных погодных явлений женщины также чаще страдают психическими заболеваниями и испытывают насилие со стороны партнера.
Еще одна женщина-профессор Джули Дойл (Julie Doyle), занимающаяся преимущественно изучением роли средств массовой информации и коммуникации в борьбе с изменением климата, указывает, что "неравенство широко распространено в Великобритании".
Издание Independent цитирует эту ученую даму из Брайтонского университета: "Во время пандемии женщины в Великобритании несут на себе основную тяжесть обязанностей по уходу за домом и обучению на удаленке, значит, с большей вероятностью потеряют работу, чем мужчины".
Как следует из опубликованного в журнале Environmental Health исследования 2010 года, проживающие в некоторых европейских городах, включая Лондон, женщин чаще мужчин умирают в период аномально жаркой погоды. Возможные причины этого, по мысли авторов исследования, "связаны с социальными условиями пожилых женщин, живущих в одиночестве, и с физиологическими различиями, такими как снижение потоотделения, которое влияет на способность реагировать на тепловой стресс".
Чтобы смягчить воздействие климатических изменений на слабый пол, Джули Дойл считает важным рассматривать климатический кризис как "вопрос обеспечения справедливости" и с учетом этого говорить о нем, начиная с начальных классов школы.
Принимая меры против глобального потепления, мы не должны рассматривать "действия по борьбе с изменением климата отдельно от гендерного равенства", говорит она, побуждая рассматривать их как взаимосвязанные проблемы.
Со своей стороны Нитья Рао подчеркивает, что женщины "устойчивы" и адаптируются, чтобы справиться с изменением климата, но им нужна поддержка, например, в сфере улучшения общественного здоровья и санитарии, а также доступ к продовольствию.
"Я категорически против мнения, что женщины каким-то образом становятся жертвами изменения климата. Они демонстрируют стойкость, но мы должны поддерживать их и давать им возможность делать то, что они делают".
Дойл добавляет, что для борьбы с гендерными последствиями климата нам нужно больше женщин во власти. Исследование, проведенное ранее в этом году Центром исследований экономической политики и Всемирным экономическим форумом, продемонстрировало тот факт, что в возглавляемых женщинами государствах меньше смертей от COVID, причем женщины были "более склонны к риску в сфере экономики".
"Женщины и девушки, особенно цветные, должны находиться в авангарде принятия решений по вопросам изменения климата на местном, региональном, национальном и международном уровнях, — заключает Дойл. — Изменение климата не следует обсуждать без упоминания гендерного, расового и классового неравенства".
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