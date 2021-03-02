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Автор Инна Новикова

Образование в России — состояние и тенденции

Общество » Семья » Воспитание

В эфире программы "Точка зрения" директор Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) Сергей Станченко рассказал главному редактору издания "Правда. Ру" Инне Новиковой о состоянии и тенденциях российского образования.

Как оценивается современное образование в России?

Всероссийские проверочные работы — насколько они эффективны?

— Сергей Владимирович, актуальная, больная и очень обширная тема — наше образование и его качество. Поскольку мы понимаем, кадры решают всё. И для всех нас, не только для родителей, очень важно, как оценивается современное образование в России? Какие стандарты?

— Много разных сторон оцениваются. Здесь главный вопрос — кто именно оценивает. Если оценивает система сама себя, то это — одна история. Но для этого есть определенные процедуры, проводятся российские и международные исследования. В целом мы видим достаточно хороший уровень, в том числе и по ряду международных исследований, Россия занимает довольно высокие места.

Есть у нас и практико-ориентированные PISA — Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, другие тесты. Может быть, в этом мы еще недостаточно успешны, но в целом российское образование на мировом уровне вполне успешно и высоко котируется.

Если же говорить о родителях, о гражданах — это другая оценка. Каждый ведь оценивает по своим детям, по тому, насколько они в результате успешны. Здесь критерием является то, насколько мои дети от образования получили пользу, смогли в дальнейшем с этим образованием стать успешным.

— Всероссийские проверочные работы и диктанты — насколько это объективная оценка?

— Опять же вопрос, кто этой оценкой пользуется, как эти проверочные работы проводятся. Но ведь дети пишут в школе много контрольных работ. Почему, собственно, вопрос возникает в отношении всероссийских проверочных, не очень понятно.

Ребенок, учась в одном классе, за учебный год по одному предмету пишет пять-шесть контрольных работ, иногда даже больше. Вопрос насколько они объективны, можно адресовать ко всем контрольным работам. Но они — разные, но в принципе можно сравнить результаты, получить средний.

Они — объективны настолько, насколько родитель хочет увидеть правду о результатах своего ребенка и насколько школа идет навстречу родителям в желании родителей увидеть эту правду.

— Раньше было гораздо меньше сочинений, письменных тестов по каким-то предметам вообще не было, но было очень много устных ответов, проверочных работ. А сейчас все-таки упор делается именно на письменные работы буквально по всем предметам. И у школьников нет возможности для фантазии, потому что есть только четыре варианта ответа. Хорошо ли это?

— Все-таки, четыре варианта ответа на вопрос — это уже не то, что есть сейчас. Даже среди письменных заданий может быть очень много разновидностей, сюжетов, моделей, как что спросить и ответить.

Развернутый ответ

В основном сейчас принятая форма на экзаменах — это, скорее, такой развернутый ответ на какой-то вопрос, он занимает хотя бы несколько предложений или даже полстраницы.

И это, на самом деле, очень эффективно, потому что когда ребенок пишет текст, он должен проанализировать и порассуждать, отвечая на условия заданий, которые ему даны. Это задание — полноценное, полновесное где он должен выразить свои знания и мысли.

Здесь — просто первый сложившийся стереотип, что письменный экзамен — это не проверка мыслей, а угадайка. Это не так. Уже давно нет никаких угадаек, и большая часть экзаменационных заданий — это именно мысли ребенка, его рассуждения, и достаточно порой продвинутые рассуждения. Для этого ему нужно серьезно готовиться.

Устные проверки знаний всегда сложнее. В общем-то при больших массовых экзаменах это просто достаточно дорого и гораздо менее технологично. Ну, сколько детей можно пропустить за короткий срок времени?…

Ведь для этого должна сидеть комиссия, нужно все ответы заслушивать, что-то в любом случае записывать и ученикам и экзаменаторам. Это просто технологически неудобно.

Хотя сейчас есть, например, устное собеседование в девятом классе перед выпускными экзаменами. Такая форма тоже есть, она обращает внимание школы на то, что это важно, что говорить тоже надо.

Никто же не мешает школе все это делать. Это положено так и по программе, а большая часть уроков проходит с устными ответами, не все, что происходит в школе, копирует модели экзаменов. Уроки могут совершенно по-другому быть построены.

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Наталия Красовская
Темы образование сергей станченко
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