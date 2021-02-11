Россияне смирились с исчезновением десятков профессий

Россияне морально готовы к тому, что ряд профессий просто исчезнет насовсем и им придется заново решать, как прокормить семьи.

Сегодня показатель работающих в стране упал до минимальных за 10 лет значений. Многие ждут, что проблема устаревания коснется рабочих специальностей, продавцов и кассиров, водителей,учителей и преподавателей.

Согласно данным Росстата, по отраслям эта тенденция заметна куда лучше. Например, в сельском хозяйстве доля занятых за 15 лет сократилась почти вдвое. Потому результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показали, что 36% ждут исчезновения профессий.

В основном, к исчезающим видам деятельности относят все виды ручного труда (19%).

Далее следуют:

продавцы и кассиры (10% )

водители, машинисты и таксисты (9% ).

В списке также находятся бухгалтер, аграрии, дворники, уборщики. Не обошелся список и без педагогов. Упоминались почтальон, библиотекарь, официант, курьер, работник колл-центра, и внезапно... медик.

Избыточная занятость отмечалась в бюджетном секторе, правоохранительных структурах и частных структурах обеспечения безопасности, бухгалтерии. По оценкам института, «резерв» составлял в этих сферах не менее 10 млн россиян.

Оптимизация касается видов работы, которые можно автоматизировать, заявил директор «Авито Работы» Артем Кумпель. Но нельзя утверждать, что профессии исчезнут, скорее, они видоизменяются. Тем более что сейчас негативное влияние оказывают негативные тенденции на рынке труда.

По данным Росстата, в 2020 году численность занятых в стране составила 70,6 млн человек. Меняется ситуация в сельском, лесном хозяйстве, охоте и рыбоводстве - в этой сфере доля занятых за 15 лет, с 2005 по 2019 год, сократилась в 1,7 раза.

Упомянутое выше сельское хозяйство требует профессионалов. Но отток кадров неумолим, молодежи просто нечего в отрасли делать.

Плюс меняется содержание труда, появляются новые профессии, новые требования к тому, какими компетенциями должны владеть специалисты.

По итогам 2020 года соискательская активность в группе массовых профессий «IT, интернет, телеком» выросла на 13%. Молодые люди сегодня восприимчивы к идее обучения на протяжении всей жизни. Это видно по динамике спроса на онлайн-образование. Но проблемы с работниками это не решает.

Напомним, российский президент дал поручение к 1 марта упростить привлечение трудовых мигрантов на стройки.

Работодатели сегодня сами "бегают" за гражданами Узбекистана, Таджикистана и других соседних стран, переманивая их друг у друга, повышая зарплату, улучшая условия труда и предлагая невиданные раньше соцпакеты.

Как пояснили участники онлайн-конференции «Трудовая миграция в период пандемии. Итоги 2020 года. Проблемы и перспективы, России нужны не только строители, разнорабочие и курьеры, но и инженеры-технологи, главные электрики, бригадиры, столяры. Но в связи с пандемией многие просто уехали домой и не вернулись. Отмечается, что около миллиона человек не приехали из-за закрытия границы в марте 2020 года, а еще около 400 тыс. мигрантов уехали вывозными рейсами в страны-доноры с начала пандемии.

Эксперты отмечают, что помогло бы полное открытие границ, поскольку ситуация с ковидом в Таджикистане и Узбекистане лучше, чем в массе других мест.

Потому замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин смог отметить, что с декабря около 14 тыс. мигрантов въехали в РФ по упрощенной системе для работы на стройке.

Граждан Узбекистана, Таджикистана, Казахстана можно видеть на объектах в Москве, Московской, Амурской, Ленинградской, Сахалинской областях, Республике Татарстан и Красноярском крае.

В связи с этим в Общественной палате заявили, что правительство продолжит выстраивать систему защиты интересов мигрантов и движется в правильном направлении, стараясь создать управляемый формат.