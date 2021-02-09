Почему вредно спать "в хрустальном гробу". Психология Спящей красавицы

В чем психология всем известной сказки о Спящей красавице? Что за сон такой волшебный (или не очень), который отделяет ее от жизни? С "Правдой.Ру" разбирает психолог Светлана Шарко.

Маргарита Кичерова: В чем суть столетнего сна Спящей красавицы?

— Показано, как может все покрыться паутиной, если человеку не были открыты все стороны и возможности жизни. Сон — это жизнь, в которой нет тех красок.

— Героиня родилась в полноценной семье, где были и мама, и папа, но в день ее рождения ее прокляла старая колдунья. Есть ли противостояние в том, что та старая и уродливая, а принцесса молодая и красивая?

— Я смотрю на это немножко по-другому. Да, в жизни есть зависть тех, кто становится злой колдуньей, а отнюдь не доброй феей. Но здесь о том, что родители нашей принцессы проигнорировали наличие темной стороны жизни, разделили мир на плохое и хорошее и пожелали, чтобы мир их дочери был идеален. Застыть, ведь все идеальное — это мертвое.

— А откуда взялась злая колдунья? В сказке говорилось о том, что она сидела в своем замке так долго, что все забыли, что она жива. Может, это связано с какими-то родовыми проклятиями?

— Это может присутствовать, но не как родовые проклятия, а как семейные истории, способные повлиять тем, что они тайна. Утаивается чья-то судьба, которую считают постыдной, неправильной. Но родовая система имеет определенные законы. Все, кто зачат в ней, имеют равное право на принадлежность. И тогда тот, кто родился, может последовать за судьбой забытого родственника.

— И рождается запрет? "Хорошие девочки так себя не ведут"?

— "Если будешь вести себя как хорошая девочка, мир будет тебя одарять". А этого не случается, и хорошие девочки бьются об жизнь. Они смотрят на жизнь как сквозь этот самый хрустальный гроб, паутину запретов и искажений, которые у них есть. Но жизнь-то идет, а девушка не является творцом судьбы.

— А откуда все-таки злая колдунья?

— Еще одна часть жизни — то, что называется "плохое". Которое бывает не таким уж плохим реально. Например, в некоторых семьях женственность и сексуальность девочек объявлены плохими. И если тебе не показали все многообразие жизни, то оно все равно придет в твою жизнь и преподнесет урок.

— А выгоды сна красавицы есть у колдуньи?

— Думаю, что нет. Это просто большой урок, некая наука для наивных дев, что надо уметь и с веретеном обходиться.

— Что такое веретено в этой сказке?

— Первое, что приходит в голову — фаллический символ. Но я думаю, что на это можно смотреть шире — укол жизни, правда жизни.

— А почему колдунья решила, что принцесса непременно должна о него уколоться?

— Женщина почувствовала себя отвергнутой, ей не хватило золотого блюда.

— Возможно, колдунья решила, что принцесса так нарвется на жизнь, что это ее убьет, заморозит или заставит остановиться.

— Однозначно. Если родители "придумывают жизнь" своему ребенку, ограничивая его запретом, может прийти что-то, что будет веретеном. Оно может так травмировать человека, что он прячется в свою заморозку и не выходит из тайного мира.

Чем так плох чудесный сон

— А в чем проблема сна для самой принцессы? Может, ей выгодно не сталкиваться с жизнью. И в то же время она же понимает, что не живет?

— Это может быть выгодно ее стратегиям выживания. Когда-то замереть и не чувствовать ей помогло. Но когда девушка вырастает, стратегия становится недееспособной. Мир циркулирует, живет, и у тех, кто не живет, очень много разочарования. Изначально быть Спящей красавицей беспомощному ребенку безопасно — он не может иначе себя защитить.

Человек ждет, что придет кто-то, кто его поцелует — это наша любимая тема принца. А если реальная принцесса не старела, то в жизни можно остаться травмированной и измученной.

— То есть старение — это плата реальных "спящих красавиц"?

— Да, да… В жизни мы могли не видеть, что мама может заботиться о здоровье, достоинстве. В реальности мы ведь не спим. "Я хочу отношений, но боюсь, что будет больно".

— Что меня уколет веретено.

— И тогда я помру, не справлюсь.

— То есть Спящая красавица боится боли при столкновении с жизнью?

— Она не знает, как с этим обходиться, как обойтись со своими чувствами, как защитить себя. Она мало что знает про доверие, у нее нет опыта, который она не получила.

— Но как-то появляется добрая фея, которая молода и красива. Не является ли она реальной жизнью, то есть принцесса проснется после своего долгого сна и увидит, что жизнь прекрасна и ее не стоит бояться?

— Вне сомнения, жизнь прекрасна, но не похожа на молодую цветущую женщину. Показаны две части, которым важно быть принятыми. Мы можем видеть плодородную, изобильную, прекрасную молодую фею, которая тоже часть жизни. Но есть в этой жизни и та старуха, которая присутствует, ее тоже надо видеть, иначе мы не воспринимаем мир полностью.

— То есть это сказка о реальности?

— Конечно.